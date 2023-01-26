Погба и Влахович могут выйти на матч с «Монцей». Француз еще не играл за «Юве» после возвращения

Теги Ювентус серия А Италия травмы Монца Поль Погба Душан Влахович Футбол

Поль Погба может провести первый матч после возвращения в «Ювентус» на этой неделе. 

Полузащитник туринской команды близок к восстановлению от травмы. Он может принять участие в матче против «Монцы», который состоится 29 января.

Француз перешел в «Юве» прошлым летом, но еще не провел ни одного официального матча в этом сезоне – он получил травму колена, и спустя некоторое время перенес операцию.

Также на матч против «Монцы» может выйти нападающий Душан Влахович. Из-за травмы он не играл за «Ювентус» с 25 октября. 

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10 комментариев

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dmitryGoose
Ответ Condor_M
Особо не рассчитываю на Погба. А Влаховича лучше продать пока есть спрос, из-за футбола Алегри он малоэффективен.
++++
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Condor_M
Особо не рассчитываю на Погба. А Влаховича лучше продать пока есть спрос, из-за футбола Алегри он малоэффективен.
+1
0
+1
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Олег Ринкевич
"после стольких лет?"))
+1
0
+1
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Заяцволк
О, их вроде не было в коллективном чате с махинациями, пусть теперь играют, пока другие будут месяц отдыхать на Мальдивах, бгг
+1
-1
0
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corazón blanco
Ответ Alex Legend
Как он может быть провальным? Бесплатный переход, плюс он ещё даже не сыграл.
Но зарплата же у него явно не маленькая, а он ещё не провел ни одного матча а уже получил за полгода пребывания приличную сумму.
+1
-1
0
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Кинглер
Ответ Alex Legend
Как он может быть провальным? Бесплатный переход, плюс он ещё даже не сыграл.
У тебя ответ в твоём же вопросе)
+4
0
+4
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Alex Legend
Ответ Ramiz Tamazanov
Не верится. даже если выйдет, травмируется опять. Провальный трансфер.
Как он может быть провальным? Бесплатный переход, плюс он ещё даже не сыграл.
+1
-5
-4
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Halicarnassus
Погба и Влахович … реально сильные игроки способные делать разницу . Как Кьеза и Ди Мария . Пора бы уже собрать всех , обкатать эти полгода , и в новом сезоне выйти на заданное первое место , даже если это будет серия Б (шутка) 😂
+8
-4
+4
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Кинглер
Влахович травмирован аккурат до ЧМ за несколько недель, и после ЧМ несколько недель. А на ЧМ о травме своей как-то подзабыл и играл, бывает же такое
+13
-1
+12
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Ramiz Tamazanov
Не верится. даже если выйдет, травмируется опять. Провальный трансфер.
+3
-2
+1
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