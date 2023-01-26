Погба и Влахович могут выйти на матч с «Монцей». Француз еще не играл за «Юве» после возвращения
Поль Погба может провести первый матч после возвращения в «Ювентус» на этой неделе.
Полузащитник туринской команды близок к восстановлению от травмы. Он может принять участие в матче против «Монцы», который состоится 29 января.
Француз перешел в «Юве» прошлым летом, но еще не провел ни одного официального матча в этом сезоне – он получил травму колена, и спустя некоторое время перенес операцию.
Также на матч против «Монцы» может выйти нападающий Душан Влахович. Из-за травмы он не играл за «Ювентус» с 25 октября.
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