Агент Малкома: «Интерес был и к Клаудиньо. Не могу озвучить клубы»
Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о спросе на хавбеков «Зенита».
«Интерес был не только к Малкому, но и к Клаудиньо. Но я не могу озвучить названия клубов», — сказал Луис Фернандо Гарсия.
Ранее сообщалось об интересе к Клаудиньо со стороны «Марселя» и «Палмейрас».
21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года, если до 30 июня 2022 не был заключено письменное соглашение между с клубом о запрете приостановки.
www.fifa.com/legal/media-releases/fifa-extends-temporary-employment-rules-to-address-issues-relating-to-war-in
Этот как мама Чоли из Рабыни Изауры - только кормит сладкими обещаниями