Агент Малкома: «Интерес был и к Клаудиньо. Не могу озвучить клубы»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Малком Клаудиньо Футбол

Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о спросе на хавбеков «Зенита».

«Интерес был не только к Малкому, но и к Клаудиньо. Но я не могу озвучить названия клубов», — сказал Луис Фернандо Гарсия.

Ранее сообщалось об интересе к Клаудиньо со стороны «Марселя» и «Палмейрас».

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16 комментариев

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Tigranodovar
Спортсру, напишите статью о решении ФИФА, тут многие запутались уже с дополнительными соглашениями. Одни не верят, что эти соглашения легитимны, другие считают что их и не существовало, третья же радуются тому, как круто юристы Зенита обставили ФИФА.

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года, если до 30 июня 2022 не был заключено письменное соглашение между с клубом о запрете приостановки.
www.fifa.com/legal/media-releases/fifa-extends-temporary-employment-rules-to-address-issues-relating-to-war-in
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Ахимассс
Да все мы прекрасно знаем, что это был Факел
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DavidRobertJosephBeckham
Летом все бразилы убегут, и Барриоса с собой прихватят.
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ST-L
Ответ Marcus-light
Не каждого. Но если ты играл в Барселоне и сборной, получаешь гору денег - ты прекрасно понимаешь, что не рядовой футболист. А твоя жена вряд ли наслаждается песком поверх льда в Питере.
и что? он (в данном случае Вы видимо Малкома имеете ввиду) уже давно не в Барселоне, и откровенно говоря, Барселону он не потянул. Да и Барселоной жизнь не заканчивается. Не говоря уже о других южноамериканцах Зенита. Не очень понимаю, что хотите донести. не вижу смысла отвечать далее Вам
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igls54
Странно было бы, если бы не было интереса к зенитовским бразильцам. Уровень явно выше среднестатистического российского леса
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Marcus-light
Ответ ST-L
это чисто фанатам кажется, что мечта каждого футболиста - сыграть за сборную, а все жены хотят в Монако. Открою секрет, для кого-то это просто работа, высокооплачиваемая работа. и уж бразильцы с рождения прекрасно понимают, зная уровень конкуренции, что единицы будут играть за сборную
Не каждого. Но если ты играл в Барселоне и сборной, получаешь гору денег - ты прекрасно понимаешь, что не рядовой футболист. А твоя жена вряд ли наслаждается песком поверх льда в Питере.
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Дмитрий Чидакин
Не надо было зенитовским бразилам Медведеву документы давать. Теперь будут вечно в Зените играть
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ST-L
Ответ Marcus-light
Дело же не только в безопасности. Даже элементарно учитывая логистику, их не поедут вживую смотреть скауты и тренеры сборной, их жены и подруги будут вечно ныть, что долететь до Монако целая беда, итд
это чисто фанатам кажется, что мечта каждого футболиста - сыграть за сборную, а все жены хотят в Монако. Открою секрет, для кого-то это просто работа, высокооплачиваемая работа. и уж бразильцы с рождения прекрасно понимают, зная уровень конкуренции, что единицы будут играть за сборную
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Marcus-light
Ответ ST-L
Зениту отчасти повезло (с другой стороны целенаправленное решение), что их ключевые легионеры - южноамериканцы. По сравнению с Европой, они не чувствуют практически никакого внутреннего давления. Тот же Клаудиньо, вообще не играл за пределами Бразилии. Ему эти разборки на другой стороне планеты - побоку. Если прям почувствует опасность - сядет в самолет и уедет, селяви
Дело же не только в безопасности. Даже элементарно учитывая логистику, их не поедут вживую смотреть скауты и тренеры сборной, их жены и подруги будут вечно ныть, что долететь до Монако целая беда, итд
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Классный руководитель
Что то сегодня агенты питерских разговорились, цену набивают что ли
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Wiley Fox
Ответ ST-L
Зениту отчасти повезло (с другой стороны целенаправленное решение), что их ключевые легионеры - южноамериканцы. По сравнению с Европой, они не чувствуют практически никакого внутреннего давления. Тот же Клаудиньо, вообще не играл за пределами Бразилии. Ему эти разборки на другой стороне планеты - побоку. Если прям почувствует опасность - сядет в самолет и уедет, селяви
Понятно, эти двое давно поняли, что в сборной Бразилии забракованы
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Дмитрий9779
Грамотно составленные до 30.06.22 по тем же правилам ФИФА и УЕФА позволили сохранить состав,ещё один + к работе менеджмента клуба.Да и смысл сейчас куда-то дёргаться,ведь пока эта опция действует до 30.06.23. и никто ее не продлял.
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Алексей Ненахов
Ответ ST-L
Зениту отчасти повезло (с другой стороны целенаправленное решение), что их ключевые легионеры - южноамериканцы. По сравнению с Европой, они не чувствуют практически никакого внутреннего давления. Тот же Клаудиньо, вообще не играл за пределами Бразилии. Ему эти разборки на другой стороне планеты - побоку. Если прям почувствует опасность - сядет в самолет и уедет, селяви
Мне кажешься 90% футболистов на эти разборки пофигу , кроме вечно ноющих прибалтов и Польши
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ST-L
Ответ ss_podonok
не могу даже представить сколько им газпром отсыпал чтобы они остались если даже легионеры более низкого уровня уезжали при первой же возможности
Зениту отчасти повезло (с другой стороны целенаправленное решение), что их ключевые легионеры - южноамериканцы. По сравнению с Европой, они не чувствуют практически никакого внутреннего давления. Тот же Клаудиньо, вообще не играл за пределами Бразилии. Ему эти разборки на другой стороне планеты - побоку. Если прям почувствует опасность - сядет в самолет и уедет, селяви
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Wiley Fox
Малком и клаудинья ищут выходы на агента Мудрика

Этот как мама Чоли из Рабыни Изауры - только кормит сладкими обещаниями
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ss_podonok
не могу даже представить сколько им газпром отсыпал чтобы они остались если даже легионеры более низкого уровня уезжали при первой же возможности
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