Агент Малкома: «Интерес был и к Клаудиньо. Не могу озвучить клубы»

Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о спросе на хавбеков « ».

«Интерес был не только к Малкому, но и к Клаудиньо. Но я не могу озвучить названия клубов», — сказал Луис Фернандо Гарсия.

Ранее сообщалось об интересе к со стороны «Марселя» и «Палмейрас».