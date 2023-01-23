Агент Малкома и Клаудиньо: «Интерес от топ-5 лиг есть, но их все устраивает в «Зените»

Агент Малкома и Клаудиньо заявил о желании хавбеков остаться в « ».

«Малкома и все устраивает в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге. Малком и его супруга ждут пополнение.

Интересовался ли кто-нибудь игроками в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки», – сказал Луис Фернандо Гарсия.