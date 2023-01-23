Агент Малкома и Клаудиньо: «Интерес от топ-5 лиг есть, но их все устраивает в «Зените»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Малком Клаудиньо Футбол

Агент Малкома и Клаудиньо заявил о желании хавбеков остаться в «Зените».

«Малкома и Клаудиньо все устраивает в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге. Малком и его супруга ждут пополнение.

Интересовался ли кто-нибудь игроками в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

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33 комментария

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Иван Тасминский
Ответ Адепт Суперлиги
Не этом, так в следующем году Россию вернут в Еврокубки, а там бразильцы в нынешнем своём сочетании будут очень необходимы.
Откуда инфа?
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Иван Тасминский
Ответ ЗЕНИТ65
+30-39 летом это холодный?
-30-39 зимой это тёплый?
+1
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Дмитрий9779
Кстати в отличии от...им предоставят(если они этого захотят) гражданство РФ,они подходят под пункт"высококвалифицированные работники",т к являются Олимпийскими чемпионами.))
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Дмитрий9779
Ответ Гоша Петров
Малком и Вендел до Зенита получали больше 0,5 не надо совсем уж утрировать
Малком в Барсе получал 4млн.(без бонусов)
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Zenith forever
Ответ Гоша Петров
а то Месси в ПСЖ играет из за любви к Парижу
Ну а почему нет? Может Месси после каждой тренировки в Лувр ездит к великой культуре прибщаться? :-))
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Ибн Хоттабыч
Ответ Рашпель793
Ну Малком вряд ли уедет, раз уж из Барсы в РПЛ приехал. Приоритет там в деньгах, как и у многих бразильцев (и в этом плохого в принципе ничего нет). А по Клаудиньо и Венделу вопрос уже. Они может и укатят. Но им только удачи можно пожелать, если таки уедут.
Так Малком в Барсе практически не играл и о таких деньгах, которые ему платит Газпром даже и не мечтал. Да и Барса, думаю, тоже не мечтала получить за него 40 млн.
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Гоша Петров
Ответ Сибирский литовец
За 0.5 миллионов
Малком и Вендел до Зенита получали больше 0,5 не надо совсем уж утрировать
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Гоша Петров
Ответ Мосгорсуд
Как трогательно, я даже прослезился) Вот настоящие патриоты))
а то Месси в ПСЖ играет из за любви к Парижу
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Antonio Romangoli
Ответ Pozitive
Ты Футбол смотришь? сомневаюсь тогда зналбы что эти игроки одни из лучших в рпл
Если бы ты знал , как Лебеденко играл за Луч-Энергию , то таких вещей бы не писал , он сейчас уже старый , а раньше был добротным футболистом , который хорошо помогал клубам из середины таблицы РФПЛ .
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Denchik 1980 23
Уверен,хотят свалить ....СКОРО УЕДУТ !!!! чуть позже я напишу.....(помните что я писал) .НАФИГ ИМ НУЖНО В ВАКУУМ ЛИГЕ ИГРАТЬ.
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Вадим Григорьев
Ответ Pozitive
Дно Спартак особенно Соболев
Это всё,что ты смогла из себя выдавить?
Учи русский,потом только открывай варежку
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Злодей Спб
Если есть шанс бесплатно увести таких игроков, у любого клуба появится интерес. Самая надежная защита от ухода игроков - желание игроков остаться в Зените. Да, скорее всего пришлось мотивировать финансово. Но лучше добавить ЗП 2-3 миллиона, чтобы не потерять игрока стоимостью десятки миллионов евро. При дальнейшей продаже окупится.

P.S. Дали бы Альберто оклад не 1 а 3 мульта сразу или через переподписание в мае - сидел бы на попе ровно в Зените. С остальными бразильцами успели переподписать - сидят, не елозят.
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ЗЕНИТ65
Ответ Сибирский литовец
Европейский город , хоть и холодный , но зато комфортный , спокойный . Это не в фавеллах бегать с мешочком риалов и отстреливаться из золотого автомата )
+30-39 летом это холодный?
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Pozitive
Ответ Вадим Григорьев
Ты по русски сначала писать научись. И да,смирись, они дно
Дно Спартак особенно Соболев
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timerassl
Значит нет достойного предложения из клубов верхней части таблицы. Деньги деньгами, но будь предложение лидера Англии, Испании то задумались бы
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OldRedWhite
Ответ Любовь Мелехова
Здесь еще и люди другие.
Вот не надо нам этого , Любовь !
Хвоста с рогами нет у нас , не верьте буржуазной пропаганде !
+1
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Сибирский литовец
Европейский город , хоть и холодный , но зато комфортный , спокойный . Это не в фавеллах бегать с мешочком риалов и отстреливаться из золотого автомата )
+5
-2
+3
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Сибирский литовец
Ответ Ванильный Мишка
Приятнее играть 25-30 игр в год за 5 мультов и отдыхать в Бразилии остальное время, чем фигачить по 50-60)
За 0.5 миллионов
+2
-4
-2
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Вадим Григорьев
Ответ Pozitive
Ты Футбол смотришь? сомневаюсь тогда зналбы что эти игроки одни из лучших в рпл
Ты по русски сначала писать научись.
И да,смирись, они дно
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УбивеЦ
Ответ Pozitive
Ты Футбол смотришь? сомневаюсь тогда зналбы что эти игроки одни из лучших в рпл
Неужели самой РПЛ?)))) А что это?))
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-4
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Ванильный Мишка
Приятнее играть 25-30 игр в год за 5 мультов и отдыхать в Бразилии остальное время, чем фигачить по 50-60)
+11
-4
+7
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Адепт Суперлиги
Не этом, так в следующем году Россию вернут в Еврокубки, а там бразильцы в нынешнем своём сочетании будут очень необходимы.
+5
-5
0
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<~Inter~>
Ответ Рашпель793
Ну Малком вряд ли уедет, раз уж из Барсы в РПЛ приехал. Приоритет там в деньгах, как и у многих бразильцев (и в этом плохого в принципе ничего нет). А по Клаудиньо и Венделу вопрос уже. Они может и укатят. Но им только удачи можно пожелать, если таки уедут.
Так у Вендела тоже были все шансы из Спортинга уехать в топ лигу, но он выбрал Зенит и деньги
+2
-2
0
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Pozitive
Ответ Спартак Сила Народ
Кому они нужны Не сильнее Лебеденко
Ты Футбол смотришь? сомневаюсь тогда зналбы что эти игроки одни из лучших в рпл
+3
-1
+2
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Мукунку хороший
Ответ Мосгорсуд
Как трогательно, я даже прослезился) Вот настоящие патриоты))
Только убавь из зарплаты у этих патриотов немного денег.. сразу стартанут далеко и надолго)
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-9
-5
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