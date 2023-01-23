Агент Малкома и Клаудиньо: «Интерес от топ-5 лиг есть, но их все устраивает в «Зените»
Агент Малкома и Клаудиньо заявил о желании хавбеков остаться в «Зените».
«Малкома и Клаудиньо все устраивает в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге. Малком и его супруга ждут пополнение.
Интересовался ли кто-нибудь игроками в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки», – сказал Луис Фернандо Гарсия.
Учи русский,потом только открывай варежку
P.S. Дали бы Альберто оклад не 1 а 3 мульта сразу или через переподписание в мае - сидел бы на попе ровно в Зените. С остальными бразильцами успели переподписать - сидят, не елозят.
Хвоста с рогами нет у нас , не верьте буржуазной пропаганде !
И да,смирись, они дно