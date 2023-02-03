Соболев об отсутствии Промеса на сборах «Спартака»: «Он профессионал, готовится индивидуально. Проблем не должно быть»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев высказался об отсутствии Квинси Промеса на сборах «Спартака».

— С Промесом на связи? Как он?

— Мы на связи, общаемся, спрашиваем, что и как. Он тренируется, готовимся.

— Как его отсутствие сказывается на команде?

— Понятно, что Промес — это один из лидеров команды, это сказывается. Не будь другого футболиста, это тоже бы сказывалось. Он часть коллектива, часть команды.

— Ему сложно будет в сезоне без этих сборов?

— Промес — профессионал, он готовится индивидуально, тренируется. Думаю, проблем не должно быть, — сказал форвард «Спартака».

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3 комментария

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Никому_никабельный
Про драку почему-то не спросили. Странно
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Mohnatiy
Ответ Hong Kil
За укрывание преступников тоже есть статья. Скоро Спартак в полном составе будет безвылазно в России сидеть.
Спасибо, мнение газоглориков, как обычно, мы учитывать не будем.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
За укрывание преступников тоже есть статья. Скоро Спартак в полном составе будет безвылазно в России сидеть.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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