Соболев об отсутствии Промеса на сборах «Спартака»: «Он профессионал, готовится индивидуально. Проблем не должно быть»

высказался об отсутствии на сборах «Спартака».

— С Промесом на связи? Как он?

— Мы на связи, общаемся, спрашиваем, что и как. Он тренируется, готовимся.

— Как его отсутствие сказывается на команде?

— Понятно, что Промес — это один из лидеров команды, это сказывается. Не будь другого футболиста, это тоже бы сказывалось. Он часть коллектива, часть команды.

— Ему сложно будет в сезоне без этих сборов?

— Промес — профессионал, он готовится индивидуально, тренируется. Думаю, проблем не должно быть, — сказал форвард « ».