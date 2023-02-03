Соболев об отсутствии Промеса на сборах «Спартака»: «Он профессионал, готовится индивидуально. Проблем не должно быть»
Александр Соболев высказался об отсутствии Квинси Промеса на сборах «Спартака».
— С Промесом на связи? Как он?
— Мы на связи, общаемся, спрашиваем, что и как. Он тренируется, готовимся.
— Как его отсутствие сказывается на команде?
— Понятно, что Промес — это один из лидеров команды, это сказывается. Не будь другого футболиста, это тоже бы сказывалось. Он часть коллектива, часть команды.
— Ему сложно будет в сезоне без этих сборов?
— Промес — профессионал, он готовится индивидуально, тренируется. Думаю, проблем не должно быть, — сказал форвард «Спартака».
3 комментария