Байрамян хочет, чтобы «Ростов» стал чемпионом: «Раз мы смогли за 17 туров быть на 3-м месте, то все в наших руках»

считает, что « » по силам выиграть Мир .

— Полузащитник «Ростова» Глебов сказал, что хотел бы закончить чемпионат в тройке. А вы?

— Согласен с ним, но я хотел бы стать чемпионом (смеется). Раз мы смогли за 17 туров быть на третьем месте, то все в наших руках.

Если будем так же продолжать, то, может, что‑то и получится. Будем верить, — сказал хавбек «Ростова».