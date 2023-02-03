Байрамян хочет, чтобы «Ростов» стал чемпионом: «Раз мы смогли за 17 туров быть на 3-м месте, то все в наших руках»
Хорен Байрамян считает, что «Ростову» по силам выиграть Мир РПЛ.
— Полузащитник «Ростова» Глебов сказал, что хотел бы закончить чемпионат в тройке. А вы?
— Согласен с ним, но я хотел бы стать чемпионом (смеется). Раз мы смогли за 17 туров быть на третьем месте, то все в наших руках.
Если будем так же продолжать, то, может, что‑то и получится. Будем верить, — сказал хавбек «Ростова».
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