Байрамян хочет, чтобы «Ростов» стал чемпионом: «Раз мы смогли за 17 туров быть на 3-м месте, то все в наших руках»

Теги Ростов премьер-лига Россия Хорен Байрамян Матч ТВ Футбол

Хорен Байрамян считает, что «Ростову» по силам выиграть Мир РПЛ.

— Полузащитник «Ростова» Глебов сказал, что хотел бы закончить чемпионат в тройке. А вы?

— Согласен с ним, но я хотел бы стать чемпионом (смеется). Раз мы смогли за 17 туров быть на третьем месте, то все в наших руках.

Если будем так же продолжать, то, может, что‑то и получится. Будем верить, — сказал хавбек «Ростова».

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4 комментария

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Алексеич (Ростов-Дон)
Для начала надо Локо обыграть, потом НН, а дальше видно будет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ FromRostov
Отличное стремление, Хорик! Правда всё в ваших ногах и головах - руками в футбол не играют 😉
Играют:ауты бросают😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FromRostov
Отличное стремление, Хорик! Правда всё в ваших ногах и головах - руками в футбол не играют 😉
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Frank Mir
Столько пенальти не дадут...
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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