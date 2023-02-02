Карпин о проигрыше «Спартаку»: «До 70-й минуты все у «Ростова» нравилось, потом вышли молодые ребята – начались необоснованные потери»

Главный тренер « » прокомментировал поражение от « ».

Его команда уступила по пенальти в стартовом матче Winline Зимнего кубка . Счет в основное время – 0:0.

«До 70‑й минуты много что понравилось, можно сказать, что все. Не все получалось, но все понравилось: выход из обороны, прессинг, позиционная атака. Понимая нагрузку, в каком состоянии находятся футболисты, мне понравилось.

После 70‑й вышли молодые ребята. Начались потери необоснованные, когда отбираешь мяч, теряешь, потом его снова надо отбирать. Тяжело. Но это нормально, принимая во внимание, что некоторым по 17 лет. Все понравилось», – сказал Карпин.