Карпин о проигрыше «Спартаку»: «До 70-й минуты все у «Ростова» нравилось, потом вышли молодые ребята – начались необоснованные потери»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Спартака».

Его команда уступила по пенальти в стартовом матче Winline Зимнего кубка РПЛ. Счет в основное время – 0:0.

«До 70‑й минуты много что понравилось, можно сказать, что все. Не все получалось, но все понравилось: выход из обороны, прессинг, позиционная атака. Понимая нагрузку, в каком состоянии находятся футболисты, мне понравилось.

После 70‑й вышли молодые ребята. Начались потери необоснованные, когда отбираешь мяч, теряешь, потом его снова надо отбирать. Тяжело. Но это нормально, принимая во внимание, что некоторым по 17 лет. Все понравилось», – сказал Карпин.

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3 комментария

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Максим Катебо
У Валеры последнее время 0:0 любимый счет, товарки как под копирку…
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Roman_ello
Да это обычный товарняк для Валеры. Просто посмотреть ростовскую обойму😀👌🏼
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JesterTM
у меня одного в прило на темной теме текст белым по белому написан?
+2
-2
0
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