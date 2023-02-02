Лещук о лучшем российском тренере: «Семак – по результатам. Ребята говорят, Карпин – топ. Черчесов объяснял так, будто десять лет играл в поле»

рассказал, кого считает лучшим российским тренером.

– Вернемся к футбольной карьере. В заявку на матчи основы ты стал попадать при . Он сильнейший российский тренер последнего десятилетия?

– Из тех россиян, которые работали в «Динамо», наверное, да. Но опять же много разных факторов. У Черчесова был очень хороший состав, все думали, что должны были попадать в тройку. Не попали.

Он на удивление отпускал вратарей. Разве что подходил, подкалывал Стауче иногда. Черчесов был именно главным тренером, мыслил командно. Объяснял так, будто десять лет играл в поле.

Мы обсуждали с ребятами. Кто с ним работал, говорят, что это топ-тренер. Но я с ним не работал. Если чисто по результатам судить, то . Но это тоже не объективно.

Да и вообще я только в последнее время стал обращать внимание на работу главного тренера, больше следишь за специалистом по вратарям.

Тренер, который симпатичен мне больше всех, это Сандро [ ]. Если сравнить Йокановича и Шварца, то Славиша как будто больше для возрастных футболистов, и сейчас мы двигаемся навстречу друг другу.

Мы пытаемся больше его понять, он – настроиться на нас, на молодежь, которую нужно научить. Он только пришел, Сандро у нас был почти два года. Возможно, через два года я скажу, что Йоканович – лучший тренер, с которым я работал, – сказал голкипер «Динамо».

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