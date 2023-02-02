Лещук о лучшем российском тренере: «Семак – по результатам. Ребята говорят, Карпин – топ. Черчесов объяснял так, будто десять лет играл в поле»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Карпин Славиша Йоканович Игорь Лещук Сандро Шварц Матч ТВ Футбол

Игорь Лещук рассказал, кого считает лучшим российским тренером.

– Вернемся к футбольной карьере. В заявку на матчи основы ты стал попадать при Станиславе Черчесове. Он сильнейший российский тренер последнего десятилетия?

– Из тех россиян, которые работали в «Динамо», наверное, да. Но опять же много разных факторов. У Черчесова был очень хороший состав, все думали, что должны были попадать в тройку. Не попали.

Он на удивление отпускал вратарей. Разве что подходил, подкалывал Стауче иногда. Черчесов был именно главным тренером, мыслил командно. Объяснял так, будто десять лет играл в поле.

Мы обсуждали Карпина с ребятами. Кто с ним работал, говорят, что это топ-тренер. Но я с ним не работал. Если чисто по результатам судить, то Семак. Но это тоже не объективно.

Да и вообще я только в последнее время стал обращать внимание на работу главного тренера, больше следишь за специалистом по вратарям.

Тренер, который симпатичен мне больше всех, это Сандро [Шварц]. Если сравнить Йокановича и Шварца, то Славиша как будто больше для возрастных футболистов, и сейчас мы двигаемся навстречу друг другу.

Мы пытаемся больше его понять, он – настроиться на нас, на молодежь, которую нужно научить. Он только пришел, Сандро у нас был почти два года. Возможно, через два года я скажу, что Йоканович – лучший тренер, с которым я работал, – сказал голкипер «Динамо».

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11 комментариев

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Ярик01
Ответ ЫЫыыы
судя по результатам, из российских, несомненно Саламыч. Потом Семин, Бердыев... КарпИн с Семаком и рядом не стояли.
Карпин вообще ни с кем рядом не стоял, где его титулы как тренера. Полторы медальки со Спартаком, куда потратил охрениард и всё.
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ТрактоПоктер
Ответ Spartakus1984
Странно что не гений Семак тренер сборной а Карпин.
Кто его туда отпустит ....
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Burel
каким результатам.. 0/17 за пределами России ?
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Ярик01
Что Динамо постоянно своего вратаря, что к 27 года не сыграл и 20 матчей в РПЛ, пиарит ...
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SatanA_
По одежде раньше Карпин был топ, но сейчас Слуцкого хорошо одели.
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deadjoker
А тем кто не понимал объяснения, предлагал пройти в душ.
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Spartakus1984
Ответ ЫЫыыы
судя по результатам, из российских, несомненно Саламыч. Потом Семин, Бердыев... КарпИн с Семаком и рядом не стояли.
Странно что не гений Семак тренер сборной а Карпин.
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Stereophonics89
Ответ ЫЫыыы
судя по результатам, из российских, несомненно Саламыч. Потом Семин, Бердыев... КарпИн с Семаком и рядом не стояли.
Ну да, Семин и Бердыев ща последние 10 лет (о чем говорится в новости) прям выделялись
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Spartakus1984
В феврале Лещуку будет 27 лет,он сичтает себя молодежью?
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Lev Zucker
Лешук слишком много рассуждает и слишком мало играет. Наверное это закономерность.
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ЫЫыыы
судя по результатам, из российских, несомненно Саламыч.
Потом Семин, Бердыев... КарпИн с Семаком и рядом не стояли.
+1
-1
0
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