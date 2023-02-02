Полузащитник Мэйсон Гринвуд прокомментировал снятие с него обвинений в изнасиловании.

«Я испытываю облегчение от того, что этот вопрос теперь решен, и хотел бы поблагодарить свою семью, близких и друзей за поддержку.

Больше никаких комментариев сейчас не будет», – сказано в заявлении футболиста « ».

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