Гринвуд о снятии обвинений: «Я испытываю облегчение от того, что этот вопрос решен»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Мэйсон Гринвуд Футбол

Полузащитник Мэйсон Гринвуд прокомментировал снятие с него обвинений в изнасиловании.

«Я испытываю облегчение от того, что этот вопрос теперь решен, и хотел бы поблагодарить свою семью, близких и друзей за поддержку.

Больше никаких комментариев сейчас не будет», – сказано в заявлении футболиста «Манчестер Юнайтед».

Гринвуда не допустят к тренировкам и матчам, пока «МЮ» не завершит внутреннее расследование

С Гринвуда сняты все обвинения. Игрок «МЮ» подозревался в изнасиловании девушки и угрозах убийством

Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами

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23 комментария

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Неоновый Демон
Но омежки со спортс ру вроде же постановили ,что он виноват ... Как так
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vladimirmonomah
Ответ TiGra
Чего там не смогли доказать? Они договорились. Причина завершения процесса - отзыв показаний., а не какая-то слабая доказательная база.
Ты в своём уме ? Кто-то за деньги отозвал наказание за уголовку ? В Англии, да ? Что дальше ? Угрожали её семье ?)))) Держу пари, что девушка не получит ни одного цента.
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vladimirmonomah
Ответ TiGra
Ну вообще, судя по имеющейся информации, складывается ощущение, что дал денег, а точнее откупился. И я считаю, если жертва принимает этот вариант, без какого-то внешнего давления, то это вполне себе конечная точка. А вот МЮ будет сложно. Договорняк не отменяет содеянного. Если не подаст в суд за клевету, а еще и с учетом сегодняшних комментариев представителей суда о наличии серьезной доказательной базы, Гринвуд навсегда останется виновным в глазах общественности, спонсоров, руководства. Нужный, но безумно токсичный игрок. Думаю, в футболке МЮ мы его не увидим.
Да там стадия была уже далека от мировой, никто с этой девахой даже не разговаривал, какие деньги, вы о чём ? Давайте по честному. Эта девочка изначально что-то приукрасила, добавила красок. Хотела славы и денег, этот мотив был заметен. Адвокаты Гринвуда зацепились, нашли алиби по одному случаю и разбили всё обвинение, пригрозив встречным иском. Вот и всё.
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MU RD2
Ответ Yri Yrov
Все играет на руку ЭТХ, Гринвуд скоро присоединиться
Вряд ли так скоро присоединится. Пока сильная необходимость не появится, он будет приводить его в форму
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ML26
Ответ Rad0
Не нужно драматизировать. Он молод, вряд ли он разучился играть в футбол за год. Два-три месяца интенсивных тренировок, и вернётся старый Гринвуд.
В плане физики - да, конечно. В моральном плане процентов 70, что не восстановится. Это огромный груз для любого человека, а особенно для молодого паренька, а зная, как в Англии фанаты любят задирать футболистов - предсказываю его уход в европейскую лигу, где все тихо и спокойно
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Илнур Кара
Ответ Brigant
Карьеру парню разрушили! В этом конечно есть его вина, нужно работать и доказывать а не по клубам лазить с сомнительными личностями, или как кокорин по кофейням ходить!
Хороший урок для молодого игрока. Возможно и наоборот в плюс пойдёт. Будет больше работать что забыли об этой истории и выйдет на новый уровень)
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TiGra
Ответ vladimirmonomah
Я сразу писал, что так всё и будет. Они с этой мадам были 8 лет вместе. Они молодые, для них это огромный срок, понятно что крыша могла съехать по общей договоренности в сторону насилия, плёток и грязных слов. Это происходит у куда более зрелых людей, а им по 20 лет. Все эти побои не смогли доказать, аудио/видео обошли адвокаты, возможно пригрозили встречным иском и решили пойти на мировую. Жаль Мэйсона, тяжелейший урок. Но он всё-таки везунчик.
Чего там не смогли доказать? Они договорились. Причина завершения процесса - отзыв показаний., а не какая-то слабая доказательная база.
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Romuliq
Ответ visiterrr
А фото и аудио типа сфальсифицировано? Даму тогда сажать надо. Или типа замяли?
Бредовая система, как и везде, что бабками или угрозами можно вынудить жертву забрать заявк
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TiGra
Ну вообще, судя по имеющейся информации, складывается ощущение, что дал денег, а точнее откупился.
И я считаю, если жертва принимает этот вариант, без какого-то внешнего давления, то это вполне себе конечная точка.
А вот МЮ будет сложно. Договорняк не отменяет содеянного. Если не подаст в суд за клевету, а еще и с учетом сегодняшних комментариев представителей суда о наличии серьезной доказательной базы, Гринвуд навсегда останется виновным в глазах общественности, спонсоров, руководства. Нужный, но безумно токсичный игрок. Думаю, в футболке МЮ мы его не увидим.
+1
-1
0
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vladimirmonomah
Я сразу писал, что так всё и будет. Они с этой мадам были 8 лет вместе. Они молодые, для них это огромный срок, понятно что крыша могла съехать по общей договоренности в сторону насилия, плёток и грязных слов. Это происходит у куда более зрелых людей, а им по 20 лет. Все эти побои не смогли доказать, аудио/видео обошли адвокаты, возможно пригрозили встречным иском и решили пойти на мировую.

Жаль Мэйсона, тяжелейший урок. Но он всё-таки везунчик.
+3
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+3
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Dystra Monotoni
Ответ Brigant
Карьеру парню разрушили! В этом конечно есть его вина, нужно работать и доказывать а не по клубам лазить с сомнительными личностями, или как кокорин по кофейням ходить!
але! по каким клубам? каким кофейням... при чем здесь кокорин? он у себя дома свою же девушку избил, и доказательства там были на лицо (извиняюсь за каламбур)
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Элхан Дюшеев
Ответ visiterrr
А фото и аудио типа сфальсифицировано? Даму тогда сажать надо. Или типа замяли?
Она забралу заяву грубо говоря
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DolJun
не сказал что не виновен, а сказал что вопрос решен) ну ясно)
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visiterrr
А фото и аудио типа сфальсифицировано? Даму тогда сажать надо. Или типа замяли?
+1
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Саид Исаев
Ответ Brigant
Карьеру парню разрушили! В этом конечно есть его вина, нужно работать и доказывать а не по клубам лазить с сомнительными личностями, или как кокорин по кофейням ходить!
Ну потерял один сезон. К след сезону вернется и норм будет.
+2
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Rad0
Ответ Brigant
Карьеру парню разрушили! В этом конечно есть его вина, нужно работать и доказывать а не по клубам лазить с сомнительными личностями, или как кокорин по кофейням ходить!
Не нужно драматизировать. Он молод, вряд ли он разучился играть в футбол за год. Два-три месяца интенсивных тренировок, и вернётся старый Гринвуд.
+5
0
+5
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Дриблинг Рэшфорда
Ответ Александр Каретников
а ту шкуру накажут?
Ну пусть Гринвуд подает заявление за клевету. Подаст, как думаешь?
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-2
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Brigant
Карьеру парню разрушили! В этом конечно есть его вина, нужно работать и доказывать а не по клубам лазить с сомнительными личностями, или как кокорин по кофейням ходить!
+4
-4
0
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Artuom Batishev
Ответ Александр Каретников
а ту шкуру накажут?
Наказал уже своими извинениями, просьбами забрать заяву и денежкой) И сработало ведь 😅
+2
-2
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Anttii
Ответ Александр Каретников
а ту шкуру накажут?
Так а в чём она виновата? Побои и аудио были, причём даже не она дело заводила, потом её сторона и сторона Гринвуда просто примерились, а суд, понимая что показаний не будет - закрыл дело.
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+19
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b45f5vkvh2
Останься надеяться, что все примут правильное решение. И клуб и раздевалка. Он безусловно талант. Послужит ему уроком. Будет думать головой. Надеюсь заслужит второй шанс и отблагодарит за это по полной.
+8
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+8
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Александр Каретников
а ту шкуру накажут?
+5
-7
-2
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Yri Yrov
Все играет на руку ЭТХ, Гринвуд скоро присоединиться
+8
0
+8
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