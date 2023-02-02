Гринвуд о снятии обвинений: «Я испытываю облегчение от того, что этот вопрос решен»
Полузащитник Мэйсон Гринвуд прокомментировал снятие с него обвинений в изнасиловании.
«Я испытываю облегчение от того, что этот вопрос теперь решен, и хотел бы поблагодарить свою семью, близких и друзей за поддержку.
Больше никаких комментариев сейчас не будет», – сказано в заявлении футболиста «Манчестер Юнайтед».
Гринвуда не допустят к тренировкам и матчам, пока «МЮ» не завершит внутреннее расследование
С Гринвуда сняты все обвинения. Игрок «МЮ» подозревался в изнасиловании девушки и угрозах убийством
Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами
И я считаю, если жертва принимает этот вариант, без какого-то внешнего давления, то это вполне себе конечная точка.
А вот МЮ будет сложно. Договорняк не отменяет содеянного. Если не подаст в суд за клевету, а еще и с учетом сегодняшних комментариев представителей суда о наличии серьезной доказательной базы, Гринвуд навсегда останется виновным в глазах общественности, спонсоров, руководства. Нужный, но безумно токсичный игрок. Думаю, в футболке МЮ мы его не увидим.
Жаль Мэйсона, тяжелейший урок. Но он всё-таки везунчик.