Итурральде заявил, что «Барса» забила «Бетису» по правилам: «Споры разгорелись из-за фото в соцсетях. Штрафной разыграли с места фола, а не с места падения Гави»

Теги Барселона Бетис Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Рафинья Диас Гави Футбол

Первый гол «Барселоны» в ворота «Бетиса» был забит по правилам. 

Такое мнение высказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес. Напомним, команды встречались в 17-м туре Ла Лиги, матч закончился победой каталонцев со счетом 2:1.

Представители «Бетиса» были недовольны решением главного арбитра Рикардо де Бургос Бенгоэчеа засчитать первый гол «блауграны», забитый Рафиньей. По их мнению, штрафной, с которого началась результативная атака, был разыгран не с того места.

«Споры разгорелись из-за фотографий в социальных сетях. Гави упал в семи метрах от того места, где был совершен фол. Но штрафной был разыгран с места фола.

Споры возникли из-за нескольких фото. Мы знаем, что собой представляют соцсети. [На фото] судья стоит рядом с Гави, который упал на землю. Но Гави упал в 7 метрах того места, где на нем был совершен фол. Они выкладывают эту фотографию и говорят: «А теперь посмотрите, где был совершен фол». 

Нет, нет. Штрафной был разыгран с того места, где был совершен фол. Фол был разыгран с места фола, а не с того места, где Гави упал. Может, была разница в полметра-метр. Но если мы будем измерять такое, то сойдем с ума», – сказал Итурральде. 

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11 комментариев

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Растиньяк
Итурральде оч долго получал зарплату в кассе барселоны
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Dan Kennedy
Игроки Бетиса сами виноваты в голе. Футболисты в таких ситуациях тормозят быстрый розыгрыш штрафного. Гуардадо откинул мяч в сторону, а мог взять в руки и подойти поспорить с рефери. Это тоже самое, что тактический фол, если не копаться в мелочах. Маленькие хитрости.
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Burel
Ответ Кирилл
Все правильно и по фактам остудили Бетис ) Да и вот что-то про этот момент в Бетисе решили высказаться, а про фол на Рафинье в штрафной они «тактично» решили умолчать ))))
более нелепой придирки, как розыгрыш штрафного в середине поля на два метра дальше нарушения, я ещё не видел 😂
Но глорики судейского проекта превзошли себя
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Леван Мкртчян
Ответ Кирилл
Все правильно и по фактам остудили Бетис ) Да и вот что-то про этот момент в Бетисе решили высказаться, а про фол на Рафинье в штрафной они «тактично» решили умолчать ))))
Эти "тактичные" тормоза из соцсетей даже не изучили тормозной путь Гави , так же как и тактично не заметили бестактный фол на Рафинье
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AdequateMan
Это не видят только слепые
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dr. cage
Итуральде заявил: "Вискас для Барса"
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Футбол_это_жизнь
Нытьем и болью хейтеров удовлетворён
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Donald Subanov
Гави провел не самый яркий матч. Но своей страстью опять принес своей команде пользу в голевой атаке
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Футбол_это_жизнь
Для хейтеров Барсы даже если ветер будет дуть в строну ворот соперников это будет считаться за фол и нужно будет отменять гол, так как мяч летел на 2 метра в секунду быстрее.
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Кирилл
Все правильно и по фактам остудили Бетис )

Да и вот что-то про этот момент в Бетисе решили высказаться, а про фол на Рафинье в штрафной они «тактично» решили умолчать ))))
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+19
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Сижу на факсах Барселоны
Там всё чисто на все 100. Барса выиграла заслуженно
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