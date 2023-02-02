Итурральде заявил, что «Барса» забила «Бетису» по правилам: «Споры разгорелись из-за фото в соцсетях. Штрафной разыграли с места фола, а не с места падения Гави»

Первый гол «Барселоны» в ворота «Бетиса» был забит по правилам.

Такое мнение высказал бывший судья . Напомним, команды встречались в 17-м туре , матч закончился победой каталонцев со счетом 2:1.

Представители « » были недовольны решением главного арбитра Рикардо де Бургос Бенгоэчеа засчитать первый гол «блауграны», забитый Рафиньей. По их мнению, штрафной, с которого началась результативная атака, был разыгран не с того места.

«Споры разгорелись из-за фотографий в социальных сетях. Гави упал в семи метрах от того места, где был совершен фол. Но штрафной был разыгран с места фола.

Споры возникли из-за нескольких фото. Мы знаем, что собой представляют соцсети. [На фото] судья стоит рядом с Гави, который упал на землю. Но Гави упал в 7 метрах того места, где на нем был совершен фол. Они выкладывают эту фотографию и говорят: «А теперь посмотрите, где был совершен фол».

Нет, нет. Штрафной был разыгран с того места, где был совершен фол. Фол был разыгран с места фола, а не с того места, где Гави упал. Может, была разница в полметра-метр. Но если мы будем измерять такое, то сойдем с ума», – сказал Итурральде.