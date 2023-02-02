Пеллегрини о 1-м голе «Барсы»: «Они разыграли штрафной на 20 метров ближе, чем следовало, и застали «Бетис» врасплох. Спорный гол»
Мануэль Пеллегрини прокомментировал спорный гол «Барселоны» «Бетису».
Обсуждение вызвал мяч Рафиньи, позволивший каталонцам повести в счете в матче Ла Лиги (2:1). Возможно, перед голевой атакой Френки де Йонг исполнил штрафной не с той точки, с которой должен был это сделать.
«Первый гол «Барсы» довольно спорный, потому что до этого был очевидный фол на Руибале, и его не зафиксировали.
После этого «Барса» разыграла штрафной на 20 метров ближе, чем следовало, и они застали нас врасплох.
Но я не хочу сводить поражение только к действиям судьи. Это был равный матч, где мог выиграть любой, и это сделала «Барселона», – сказал тренер «Бетиса».
Главным арбитром встречи был Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.
Ударов в два раза больше у Барселоны, а Бетис лишь один раз ударила в створ - это равная игра?
Видимо он решил оправдать себя перед болельщиками Бетиса
Барселона проигрывает хейтеры: и это топ клуб? Где победа?
Очевидные вещи но как же достало
Поэтому реакция на слова Пеллегрини такова:🤦♂️
Что не 2000?)