Пеллегрини о 1-м голе «Барсы»: «Они разыграли штрафной на 20 метров ближе, чем следовало, и застали «Бетис» врасплох. Спорный гол»

прокомментировал спорный гол «Барселоны» « ».

Обсуждение вызвал мяч Рафиньи, позволивший каталонцам повести в счете в матче (2:1). Возможно, перед голевой атакой Френки де Йонг исполнил штрафной не с той точки, с которой должен был это сделать.

«Первый гол «Барсы» довольно спорный, потому что до этого был очевидный фол на , и его не зафиксировали.

После этого «Барса» разыграла штрафной на 20 метров ближе, чем следовало, и они застали нас врасплох.

Но я не хочу сводить поражение только к действиям судьи. Это был равный матч, где мог выиграть любой, и это сделала « », – сказал тренер «Бетиса».

Главным арбитром встречи был Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.