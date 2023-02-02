Пеллегрини о 1-м голе «Барсы»: «Они разыграли штрафной на 20 метров ближе, чем следовало, и застали «Бетис» врасплох. Спорный гол»

Теги Барселона Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига судьи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Айтор Руибаль Футбол

Мануэль Пеллегрини прокомментировал спорный гол «Барселоны» «Бетису».

Обсуждение вызвал  мяч Рафиньи, позволивший каталонцам повести в счете в матче Ла Лиги (2:1). Возможно, перед голевой атакой Френки де Йонг исполнил штрафной не с той точки, с которой должен был это сделать.

«Первый гол «Барсы» довольно спорный, потому что до этого был очевидный фол на Руибале, и его не зафиксировали.

После этого «Барса» разыграла штрафной на 20 метров ближе, чем следовало, и они застали нас врасплох.

Но я не хочу сводить поражение только к действиям судьи. Это был равный матч, где мог выиграть любой, и это сделала «Барселона», – сказал тренер «Бетиса».

Главным арбитром встречи был Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

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35 комментариев

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Темирлан Шаваев
Владение 63 на 37
Ударов в два раза больше у Барселоны, а Бетис лишь один раз ударила в створ - это равная игра?
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Мохнатый55
Ответ Руслан Абакаров
В том сезоне было аномально много ошибок, не только этот незасчитанный гол, у команды в наглую украли порядка 8-10 очков, тащили реал как могли
Реал тащат всегда. К этому уже все привыкли.
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Nuraly Amirov
Ответ Экспертное мнение
Никогда не забуду как не засчитали гол Барсы в ворота Бетиса, когда мяч пересек линию ворот на 2 метра. Такой беспредел почему-то против Реала не случается (какое совпадение), а ведь в том сезоне эти очки стоили Барсе чемпионства.
Я канеш не проф эксперт, но 1 гол не может принести 3 очка. Либо 2 очка, когда забиваешь при ничейном счете, либо 1 очко, когда отыгрываешься с минус 1
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Murod Absumuxtorov
Это была красивая быстро гола
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Руслан Абакаров
Ответ Мохнатый55
Речь о сезоне 2016/17. Тогда Реал опередил Барсу на три очка.
В том сезоне было аномально много ошибок, не только этот незасчитанный гол, у команды в наглую украли порядка 8-10 очков, тащили реал как могли
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Murod Absumuxtorov
Это было красиво и быстро Гола
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Мохнатый55
Ответ sayemlo
у фанатов рычага какие-то комплексы? вроде в статье ни слова про Реал) какое чемпионство? реал взял чемпионство с отрывом 13 очков от Барсы. 🥱 ах, да перес все купил.
Речь о сезоне 2016/17. Тогда Реал опередил Барсу на три очка.
+1
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Зуев,,
Ответ Ramil Usmanov
Пеллегрини видимо лупу забыл.
Скорее таблетки
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Ramil Usmanov
Пеллегрини видимо лупу забыл.
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Зуев,,
Ответ sayemlo
как всегда липовые голы спасают варсу. 👏
+8🤭🤫
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Экспертное мнение
Ответ sayemlo
Комментарий удален пользователем
Это было не в прошлом сезоне, гол был забит Лионелем Месси - королем футбола и чемпионом мира, ой извини что напомнил тебе об этом :((
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Pailak Petrosian
Там даже 5 метров не было
Видимо он решил оправдать себя перед болельщиками Бетиса
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Lindeman
Если бы гола не было, то никто про этот эпизод и не вспомнил. Многие так разыгрывают штрафные, да и судья не показывал, что розыгрыш по свистку. Так что всё норм
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Зуев,,
Ответ Азиз
А вы сможете доказать, что это липовый гол? Или лишь бы вякнуть и все?)
То ли дело Реал
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sayemlo
Ответ Экспертное мнение
Никогда не забуду как не засчитали гол Барсы в ворота Бетиса, когда мяч пересек линию ворот на 2 метра. Такой беспредел почему-то против Реала не случается (какое совпадение), а ведь в том сезоне эти очки стоили Барсе чемпионства.
Комментарий удален
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Зуев,,
Ответ Эксперт Спортс
Барселона побеждает хейтеры : нечестно (закрывая глаза на другие нарушения со стороны противника) как всегда судья на их стороне Барселона проигрывает хейтеры: и это топ клуб? Где победа? Очевидные вещи но как же достало
На то они и "эксперты"))
+3
0
+3
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Азиз
Ответ sayemlo
как всегда липовые голы спасают варсу. 👏
А вы сможете доказать, что это липовый гол? Или лишь бы вякнуть и все?)
0
0
0
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Эксперт Спортс
Барселона побеждает хейтеры : нечестно (закрывая глаза на другие нарушения со стороны противника) как всегда судья на их стороне
Барселона проигрывает хейтеры: и это топ клуб? Где победа?
Очевидные вещи но как же достало
+10
0
+10
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sayemlo
Ответ Экспертное мнение
Никогда не забуду как не засчитали гол Барсы в ворота Бетиса, когда мяч пересек линию ворот на 2 метра. Такой беспредел почему-то против Реала не случается (какое совпадение), а ведь в том сезоне эти очки стоили Барсе чемпионства.
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+3
-14
-11
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Зуев,,
Ничего страшного, мадридские дети схавают
+2
0
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Экселлент
Уже все по этому поводу сказано,экспертов спортса не обмануть)
Поэтому реакция на слова Пеллегрини такова:🤦‍♂️
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Зуев,,
20 метров😆
Что не 2000?)
0
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Зуев,,
Ответ sayemlo
как всегда липовые голы спасают варсу. 👏
Схавала😆
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Муслим Атангулов
я тоже так думал , но пересмотрел и всё понял . А этот тренер видимо считает что они должны были разыграть там где докатился гави
+2
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sayemlo
как всегда липовые голы спасают варсу. 👏
+1
-9
-8
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