Итурральде назвал «белым автобусом «Реала» давление на судей. Тебас заявил, что арбитры не благоволят «Мадриду», экс-арбитр пояснил, что имел в виду реакцию СМИ

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Хавьер Тебас Эдуардо Итурральде Гонсалес Мигель Анхель Хиль Футбол

Хавьер Тебас не считает, что судьи в Ла Лиге благоволят «Реалу».

«Не думаю, что судьи благоволят «Реалу». Мигель Анхель Хиль Марин имел в виду не судей, а медийную среду, которая всегда на стороне великих. Меня поразили слова Итурральде [Гонсалеса] о «белом автобусе» – он критиковал Хиля Марина, но при этом соглашался с ним... Они вырвали что-то из контекста, но я убежден, что судьи не благоволят ни «Мадриду», ни какой-либо другой команде», – сказал президент Ла Лиги на церемонии вручения наград Ассоциации спортивной прессы Мадрида в понедельник.

Ранее бывший арбитр Итурральде Гонсалес, на чьи слова ссылался Тебас, произнес в эфире El Larguero фразу: «Вы не станете судьей, пока вас не задавит белый автобус мадридского «Реала».

«Я слышал, что он сказал. Я уже объяснял в эфире, что имел в виду. «Белый автобус» – это когда вы совершаете ошибку в пользу «Реала» или против него, речь о давлении, которое создает пресса. Они (клуб – прим.) не оказывают на нас никакого давления. Дело не в клубе, а в давлении СМИ, с которым остается лишь смириться. Затем, в следующем матче, вы увидите, как будет работать тот же судья. Это может быть [решение] в пользу команды или против нее – нравится вам это или нет. Кроме того, есть и «Барса», и другие команды», – объяснил Гонсалес.

Гендиректор «Атлетико»: «Реал» давит на судей, и те знают, что их ждет, если они навредят «Мадриду». Десятилетиями одно и то же – это система»

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31 комментарий

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Руслан Абакаров
Ответ gudvinbrok@gmail.com
Чакыр который удалил Нани на ровном месте, не? Может Кашшай который не видел метровые оффсайды? Чет плохо отмазываешься. Давай сначала 😂
Бревно в своем глазу не видят😅
Позорные 3 ЛЧ не забудутся, особенно матчи с баварией
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SEM WILSON
Так и знал что реал выигрывал почти все трофеий (85-90%)блогадаря судьий, если не откровенно топили то были блогасклонны мадридским суд.проект! А после него идет барса но большой праванарушитель все таки реал мадрид.
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Kyancey
Ответ Руслан Абакаров
Два левых пенальти в ворота ПСЖ ? Ты что тут накидываешь ? 😂😂 левое удаление мотты? В больничку тебе нужно
А, т.е. по-твоему это чистый фол и нет симуляции?)))
https://youtube.com/shorts/uBilYUR26Jk?feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=6ojkPE1htpk 07:27 чистый фол?)))
В больничку тебе нужно :)
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gudvinbrok@gmail.com
Ответ Kyancey
Клаттенбург - тот, который поставил левый пенальти в ворота «Реала», о чём он сам признался? Кашшаи - тот, который в пользу «Баварии» ошибался чаще, чем в пользу «Реала»? Кейперс - тот, который поставил два левых пенальти в ворота «Милана» в матче с «Барсой»? Оливер, который поставил ЖЕЛЕНЫЙ пенальти «Ювентусу»?
Чакыр который удалил Нани на ровном месте, не? Может Кашшай который не видел метровые оффсайды? Чет плохо отмазываешься. Давай сначала 😂
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Wild91688
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Да не вы что Реалу никогда судьи не помогали. Да и реал никогда о судьях не говорит😂 Вот только у Барсы есть две игры с ПСЖ и Челси, которые никак забыть не могут. А то что реал выиграл 4 лч из за судьей, они об это не знают и не слышали (болельщики Реала) Почему то у Реала в каждом матче о судьях говорят, так что задумайтесь, кто там кабинет и судейская команда на самом деле.
Особенно смешно когда про судьей говорит фанат Барсы ,что уж 4,все 14 наверное😅😅😅
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Руслан Абакаров
Ответ Kyancey
2 игры с «Челси» и «ПСЖ»??? Помимо этого: 2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу и не вспоминал Ла Лигу и другие турниры
Два левых пенальти в ворота ПСЖ ? Ты что тут накидываешь ? 😂😂 левое удаление мотты? В больничку тебе нужно
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Vogres
Ответ Kyancey
2 игры с «Челси» и «ПСЖ»??? Помимо этого: 2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу и не вспоминал Ла Лигу и другие турниры
Вискасы барсы никогда не признают, что у них очевидно куча позорных судейских побед
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Сикарио
Все мы помним, что в бытность судьи Итуральде рулил сине-гранатовым автобусом на поле.
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gPk
Ответ Нефанатик
А политики говорят что делают все для народа. Им ты тоже веришь на слово?
А фанаты Реала говорят что их чашки - не куплены, им тоже верить надо?)))
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distress of ignorance
Ответ Kyancey
Представь, какой был бы здесь вопль, если бы за это поставили пенальти в пользу «Реала» :))) https://www.youtube.com/watch?v=SBgUAKFiu5Y
Ну да, арбитр близко и на метр никого из игроков Эйбара)
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wodziegg
Главное сказал "не думаю", а не "я уверен", ну типа не исключаю конечно, но не уверен, в общем всё запутанно ребят, про наслаждайтесь тремя пенальти в одной игре в сторону соперников Реала, интервью окончено, мне пора на стадион "хала мадрид"
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Нефанатик
Ответ gPk
Хавьер Тебас: «Четверо моих детей болеют за «Реал». Очевидно, что и их отец – тоже» Что ещё этот человек мог сказать?)
А политики говорят что делают все для народа. Им ты тоже веришь на слово?
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SWS
Ответ Kyancey
Я, конечно, не эксперт, и далеко не фанат «Барселоны», но испанские судьи не могут судить матчи «Барсы» в ЛЧ :)
Ты не уловил суть комментария
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Нефанатик
Ответ Зуев....Егор
А что это мы про своих не помним, Каусеу?) Марк Клаттенбург, Чакыр ,Виктор Кашшаи, Майкл Оливер, Бьорн Кьёмперс, Дани Маккели. Матео Лаос в конце концов Половина помогла взять Реалу ЛЧ)
Матео Лаос легенда Барсы.
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Kyancey
Ответ distress of ignorance
Самое эпичное пенальти, которое я видел в жизни - это в ворота Эйбара за нарушение на Альбе со стороны газона Камп Ноу
Представь, какой был бы здесь вопль, если бы за это поставили пенальти в пользу «Реала» :)))
https://www.youtube.com/watch?v=SBgUAKFiu5Y
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distress of ignorance
Не новость, а ад копирайтера
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distress of ignorance
Ответ Kyancey
2 игры с «Челси» и «ПСЖ»??? Помимо этого: 2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу и не вспоминал Ла Лигу и другие турниры
Самое эпичное пенальти, которое я видел в жизни - это в ворота Эйбара за нарушение на Альбе со стороны газона Камп Ноу
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Kyancey
Ответ SWS
Итуральде личная кукла барсы. Что еще можно от него услышать. Без испанских судей барса уже второй год не может выйти из группы ЛЧ. Совпадение? Не думаю!
Я, конечно, не эксперт, и далеко не фанат «Барселоны», но испанские судьи не могут судить матчи «Барсы» в ЛЧ :)
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corazón blanco
Почитайте внимательнее новость, он ведь не только о Мадриде говорит. Тем более сам клуб не оказывает давление. А СМИ в Испании это конечно отдельный вид искусства, они любят "обсмактывать, как кость собака" любой спорный момент. Конечно Мадрид и Барселона всегда под самым пристолньным взором, тем более это всегда заголовки, просмотры, лайки, дискуссии.
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Нефанатик
У Иттуральдо из-за своей ненавистью к Реалу зуд начался
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Зуев....Егор
Тебас:
"Между Реалом и Барсой я выберу мадридский клуб".
Дальше, сейчас он защищает Реал Мадрид.
И после этого мне дальше будут доказывать, что Тебас не помогает Реалу?
И не душит Барсу?
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Зуев....Егор
Ответ Kyancey
Клаттенбург - тот, который поставил левый пенальти в ворота «Реала», о чём он сам признался? Кашшаи - тот, который в пользу «Баварии» ошибался чаще, чем в пользу «Реала»? Кейперс - тот, который поставил два левых пенальти в ворота «Милана» в матче с «Барсой»? Оливер, который поставил ЖЕЛЕНЫЙ пенальти «Ювентусу»?
Ой, а что за оправдания?)
+1
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SWS
Итуральде личная кукла барсы. Что еще можно от него услышать. Без испанских судей барса уже второй год не может выйти из группы ЛЧ. Совпадение? Не думаю!
+4
-4
0
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Kyancey
Ответ Зуев....Егор
А что это мы про своих не помним, Каусеу?) Марк Клаттенбург, Чакыр ,Виктор Кашшаи, Майкл Оливер, Бьорн Кьёмперс, Дани Маккели. Матео Лаос в конце концов Половина помогла взять Реалу ЛЧ)
Клаттенбург - тот, который поставил левый пенальти в ворота «Реала», о чём он сам признался?
Кашшаи - тот, который в пользу «Баварии» ошибался чаще, чем в пользу «Реала»?
Кейперс - тот, который поставил два левых пенальти в ворота «Милана» в матче с «Барсой»?
Оливер, который поставил ЖЕЛЕНЫЙ пенальти «Ювентусу»?
+8
-7
+1
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Зуев....Егор
Ответ Kyancey
2 игры с «Челси» и «ПСЖ»??? Помимо этого: 2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу и не вспоминал Ла Лигу и другие турниры
А что это мы про своих не помним, Каусеу?)
Марк Клаттенбург, Чакыр ,Виктор Кашшаи, Майкл Оливер, Бьорн Кьёмперс, Дани Маккели.
Матео Лаос в конце концов
Половина помогла взять Реалу ЛЧ)
+12
-8
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