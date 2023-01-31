Итурральде назвал «белым автобусом «Реала» давление на судей. Тебас заявил, что арбитры не благоволят «Мадриду», экс-арбитр пояснил, что имел в виду реакцию СМИ

не считает, что судьи в благоволят « ».

«Не думаю, что судьи благоволят « ». Мигель Анхель Хиль Марин имел в виду не судей, а медийную среду, которая всегда на стороне великих. Меня поразили слова Итурральде [Гонсалеса] о «белом автобусе» – он критиковал Хиля Марина, но при этом соглашался с ним... Они вырвали что-то из контекста, но я убежден, что судьи не благоволят ни «Мадриду», ни какой-либо другой команде», – сказал президент Ла Лиги на церемонии вручения наград Ассоциации спортивной прессы Мадрида в понедельник.

Ранее бывший арбитр Итурральде Гонсалес, на чьи слова ссылался Тебас, произнес в эфире El Larguero фразу: «Вы не станете судьей, пока вас не задавит белый автобус мадридского «Реала».

«Я слышал, что он сказал. Я уже объяснял в эфире, что имел в виду. «Белый автобус» – это когда вы совершаете ошибку в пользу «Реала» или против него, речь о давлении, которое создает пресса. Они (клуб – прим.) не оказывают на нас никакого давления. Дело не в клубе, а в давлении СМИ, с которым остается лишь смириться. Затем, в следующем матче, вы увидите, как будет работать тот же судья. Это может быть [решение] в пользу команды или против нее – нравится вам это или нет. Кроме того, есть и «Барса», и другие команды», – объяснил Гонсалес.

Гендиректор «Атлетико»: «Реал» давит на судей, и те знают, что их ждет, если они навредят «Мадриду». Десятилетиями одно и то же – это система»