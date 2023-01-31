Итурральде назвал «белым автобусом «Реала» давление на судей. Тебас заявил, что арбитры не благоволят «Мадриду», экс-арбитр пояснил, что имел в виду реакцию СМИ
Хавьер Тебас не считает, что судьи в Ла Лиге благоволят «Реалу».
«Не думаю, что судьи благоволят «Реалу». Мигель Анхель Хиль Марин имел в виду не судей, а медийную среду, которая всегда на стороне великих. Меня поразили слова Итурральде [Гонсалеса] о «белом автобусе» – он критиковал Хиля Марина, но при этом соглашался с ним... Они вырвали что-то из контекста, но я убежден, что судьи не благоволят ни «Мадриду», ни какой-либо другой команде», – сказал президент Ла Лиги на церемонии вручения наград Ассоциации спортивной прессы Мадрида в понедельник.
Ранее бывший арбитр Итурральде Гонсалес, на чьи слова ссылался Тебас, произнес в эфире El Larguero фразу: «Вы не станете судьей, пока вас не задавит белый автобус мадридского «Реала».
«Я слышал, что он сказал. Я уже объяснял в эфире, что имел в виду. «Белый автобус» – это когда вы совершаете ошибку в пользу «Реала» или против него, речь о давлении, которое создает пресса. Они (клуб – прим.) не оказывают на нас никакого давления. Дело не в клубе, а в давлении СМИ, с которым остается лишь смириться. Затем, в следующем матче, вы увидите, как будет работать тот же судья. Это может быть [решение] в пользу команды или против нее – нравится вам это или нет. Кроме того, есть и «Барса», и другие команды», – объяснил Гонсалес.
Гендиректор «Атлетико»: «Реал» давит на судей, и те знают, что их ждет, если они навредят «Мадриду». Десятилетиями одно и то же – это система»
Позорные 3 ЛЧ не забудутся, особенно матчи с баварией
https://youtube.com/shorts/uBilYUR26Jk?feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=6ojkPE1htpk 07:27 чистый фол?)))
В больничку тебе нужно :)
https://www.youtube.com/watch?v=SBgUAKFiu5Y
"Между Реалом и Барсой я выберу мадридский клуб".
Дальше, сейчас он защищает Реал Мадрид.
И после этого мне дальше будут доказывать, что Тебас не помогает Реалу?
И не душит Барсу?
Кашшаи - тот, который в пользу «Баварии» ошибался чаще, чем в пользу «Реала»?
Кейперс - тот, который поставил два левых пенальти в ворота «Милана» в матче с «Барсой»?
Оливер, который поставил ЖЕЛЕНЫЙ пенальти «Ювентусу»?
Марк Клаттенбург, Чакыр ,Виктор Кашшаи, Майкл Оливер, Бьорн Кьёмперс, Дани Маккели.
Матео Лаос в конце концов
Половина помогла взять Реалу ЛЧ)