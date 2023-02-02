Хави о возможном нарушении перед голом «Бетису»: «Это максимальный настрой «Барсы». Желание добиваться успеха»

Главный тренер «Барселоны» считает корректным первым гол команды в матче с « ».

Каталонский клуб одержал победу со счетом 2:1 в 17-м туре .

Обсуждение вызвал забитый мяч Рафиньи, позволивший каталонцам повести в счете. Возможно, перед голевой атакой исполнил штрафной не с той точки, с которой должен был это сделать.

«Это максимальный настрой, желание и вера. У нас есть боевой дух и желание добиваться успеха. Это доказательство вовлеченности команды», – сказал , комментируя быстрый розыгрыш мяча в исполнении нидерландца.

После исполнения стандарта Алекс Бальде вошел в штрафную, сделал передачу на Рафинью, который отправил мяч в сетку ворот.

«Барселона» могла забить первый гол с нарушением правил. «Бетис» считает, что штрафной был разыгран не с того места