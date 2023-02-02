Хави о возможном нарушении перед голом «Бетису»: «Это максимальный настрой «Барсы». Желание добиваться успеха»

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига судьи Френки де Йонг Рафинья Диас Алекс Бальде Футбол

Главный тренер «Барселоны» считает корректным первым гол команды в матче с «Бетисом».

Каталонский клуб одержал победу со счетом 2:1 в 17-м туре Ла Лиги.

Обсуждение вызвал забитый мяч Рафиньи, позволивший каталонцам повести в счете. Возможно, перед голевой атакой Френки де Йонг исполнил штрафной не с той точки, с которой должен был это сделать.

«Это максимальный настрой, желание и вера. У нас есть боевой дух и желание добиваться успеха. Это доказательство вовлеченности команды», – сказал Хави, комментируя быстрый розыгрыш мяча в исполнении нидерландца.

После исполнения стандарта Алекс Бальде вошел в штрафную, сделал передачу на Рафинью, который отправил мяч в сетку ворот.

«Барселона» могла забить первый гол с нарушением правил. «Бетис» считает, что штрафной был разыгран не с того места

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17 комментариев

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Бускетс это позиция
Смешно конечно, что недовольными в этой ситуации остались не болельщики Бетиса и даже не Реала, а внезапно Челси)
+2
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+2
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Alexlagodny
Ответ GuruFutbola
Откуда деньги на судей?)
У переса поинтересуйся.
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Musashi Miyamoto
Там разница максимум метр и то разыграли не ближе к воротам соперника, а наоборот дальше.
+1
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+1
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Falsegoalkeeper
Ответ EminenceGrise
Именно поэтому наверное нам не поставили чистый пенальти в ворота Бетиса сегодня при счете 0-0, когда на всех повторах было видно, как Рафинье на ногу наступили.
Не реагируй на Должуна и Шокккка. У них комплексы после пропущенного мяча от Иньесты в 2009
+5
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+5
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Alexlagodny
С того места, или нет, это уже на совести арбитра. Так что проехали. Кто там следующий, Севилья говорят? )))
0
-1
-1
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Falsegoalkeeper
Ответ SCHOKKKK
Тебя сегодня поставили на рельсы петуха сайта, ровно такого же как и Чаве😂
Чего ты так триггершься, не Челси же играл?
+4
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+4
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Stade de Reims
Ответ DolJun
ну и правильная работа с судьями, конечно же
BADARAAAV 🤡🤣
0
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GuruFutbola
Ответ SCHOKKKK
Тебя сегодня поставили на рельсы петуха сайта, ровно такого же как и Чаве😂
Фу
Откуда столько ненависти?
Если не умеешь цивилизованно общаться, не заходи поддатый сюда)
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-2
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Stade de Reims
Ответ SCHOKKKK
Чави, Эвребе ушел на пенсию, к сожалению для тебя😂
Booooom 🤣🤣
+1
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SCHOKKKK
Ответ GuruFutbola
Хави поставил локомотив на рельсы, который стремится к 38 туру чемпионата не замечая преград 😎
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+3
-14
-11
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Alejandro_27
Пенальти конечно вспоминать не будут,
Рафинья: «Я ничего не просил, но я почувствовал контакт, поэтому упал на землю».
+4
0
+4
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EminenceGrise
Ответ DolJun
ну и правильная работа с судьями, конечно же
Именно поэтому наверное нам не поставили чистый пенальти в ворота Бетиса сегодня при счете 0-0, когда на всех повторах было видно, как Рафинье на ногу наступили.
+4
0
+4
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GuruFutbola
Ответ DolJun
ну и правильная работа с судьями, конечно же
Откуда деньги на судей?)
+1
0
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Falsegoalkeeper
Ответ SCHOKKKK
Чави, Эвребе ушел на пенсию, к сожалению для тебя😂
Все еще горит с того голешника Иньесты?
+4
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GuruFutbola
Хави поставил локомотив на рельсы, который стремится к 38 туру чемпионата не замечая преград 😎
+15
-2
+13
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DolJun
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+1
-12
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SCHOKKKK
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