Хави о возможном нарушении перед голом «Бетису»: «Это максимальный настрой «Барсы». Желание добиваться успеха»
Главный тренер «Барселоны» считает корректным первым гол команды в матче с «Бетисом».
Каталонский клуб одержал победу со счетом 2:1 в 17-м туре Ла Лиги.
Обсуждение вызвал забитый мяч Рафиньи, позволивший каталонцам повести в счете. Возможно, перед голевой атакой Френки де Йонг исполнил штрафной не с той точки, с которой должен был это сделать.
«Это максимальный настрой, желание и вера. У нас есть боевой дух и желание добиваться успеха. Это доказательство вовлеченности команды», – сказал Хави, комментируя быстрый розыгрыш мяча в исполнении нидерландца.
После исполнения стандарта Алекс Бальде вошел в штрафную, сделал передачу на Рафинью, который отправил мяч в сетку ворот.
«Барселона» могла забить первый гол с нарушением правил. «Бетис» считает, что штрафной был разыгран не с того места
Откуда столько ненависти?
Если не умеешь цивилизованно общаться, не заходи поддатый сюда)
Рафинья: «Я ничего не просил, но я почувствовал контакт, поэтому упал на землю».