«Барселона» могла забить гол с нарушением правил. «Бетис» считает, что штрафной был разыгран не с того места

Гол «Барселоны» мог быть забит вследствие нарушения правил.

Каталонский клуб обыграл «Бетис» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата .

На 65-й минуте команда тренера Хави открыла счет в игре благодаря голу .

По мнению представителей « », в данном эпизоде стоит обратить внимание на штрафной, предварявший результативную атаку.

Возможно, хавбек каталонцев исполнил стандарт не с той точки, с которой должен был это сделать.

После розыгрыша мяча Алекс Бальде вошел в штрафную, сделал передачу на Рафинью, который отправил мяч в сетку ворот.

Судьи ВАР проверили эпизод на наличие офсайда, которого не было, и главный арбитр засчитал взятие ворот. Игроки и тренеры «Бетиса» пытались оспорить гол.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» – « ».

Фото: кадр из трансляции Setanta Sports