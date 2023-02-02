«Барселона» могла забить гол с нарушением правил. «Бетис» считает, что штрафной был разыгран не с того места

Теги Барселона Бетис Ла Лига судьи видеоповторы Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Френки де Йонг Рафинья Диас Футбол

Гол «Барселоны» мог быть забит вследствие нарушения правил.

Каталонский клуб обыграл «Бетис» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

На 65-й минуте команда тренера Хави открыла счет в игре благодаря голу Рафиньи.

По мнению представителей «Бетиса», в данном эпизоде стоит обратить внимание на штрафной, предварявший результативную атаку.

Возможно, хавбек каталонцев Френки де Йонг исполнил стандарт не с той точки, с которой должен был это сделать.

После розыгрыша мяча Алекс Бальде вошел в штрафную, сделал передачу на Рафинью, который отправил мяч в сетку ворот.

Судьи ВАР проверили эпизод на наличие офсайда, которого не было, и главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа засчитал взятие ворот. Игроки и тренеры «Бетиса» пытались оспорить гол.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Барселона».

Фото: кадр из трансляции Setanta Sports

24 комментария

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AminO2
Справедливое наказание "Бетису" за регулярные грубые срывы атак в центре поля.
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SCHOKKKK
Ответ Футбол_это_жизнь
Потому, что такие нытики как Дрогба в матчах против Барселоны ввели моду танцевать вокруг судьи при любом решении судьи.
Я вспомнил как Зеедорф не так давно говорил про танцы Чаве и всей каталонской труппы вокруг арбитра, поясняя, что это часть какаланского футбольного менталитета 🤣
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Рэд Уайт
Судья не показал что штрафной по свистку в чем проблема???то что бетис за 90 минут практически центр не переходил тоже судья виноват?
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Дмитрий Ковальский
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-3
-3
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EminenceGrise
Ответ ZaSvabody
Давайте тогда обсуждать пенальти на Рафинье. Игры в мяч там не было, удар по ногам был. Формально это пенальти. Реал не даст соврать, у них уже 7 пенальти, у Барселоны - 1.
Более того, именно за точно такой же фол Реал бил пенальти в ворота Барсы в первом Эль Класико. Причем пенальти был назначен после вмешательства ВАР, потому что арбитр первоначально фол не увидел.
+3
-1
+2
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нелюбитель футбола
Продули - значит надо молчать.. Как Геша... Продул ЧМ, свалил к верблюдам и.. молчит... Молодец... А-ха-ха-ха.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Altim
Я, кстати, на редкость признаю, что судья был к Барсе добр сегодня. Это правда так.
И поэтому не дал пенальти в пользу Барсы? Ну ну
+3
-1
+2
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прощай Роналду
Ответ DolJun
всего 13? для барсы норма - это 14, куда еще одного бокового дели?
За воротами маячил куда бить
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Футбол_это_жизнь
Ответ SCHOKKKK
Я просто не могу понять, почему БЧК всегда фигурирует с судейским беспределом?😂
Потому, что такие нытики как Дрогба в матчах против Барселоны ввели моду танцевать вокруг судьи при любом решении судьи.
0
0
0
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Altim
Я, кстати, на редкость признаю, что судья был к Барсе добр сегодня. Это правда так.
0
-2
-2
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DolJun
Ответ прощай Роналду
А ещё на поле было +13 игроков
всего 13? для барсы норма - это 14, куда еще одного бокового дели?
+1
-3
-2
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Футбол_это_жизнь
На пять метров дальше от ворот разыграли мяч. Не ближе у воротам, а дальше. Лишь бы поныть. Вообще Бетис разочаровал. Видно было с первых минут, что вместо игры они выбрали нытье и споры с судьей.
+3
-1
+2
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ZaSvabody
Давайте тогда обсуждать пенальти на Рафинье. Игры в мяч там не было, удар по ногам был. Формально это пенальти. Реал не даст соврать, у них уже 7 пенальти, у Барселоны - 1.
+8
-1
+7
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ДЖИН
Тебааас фаааас!
0
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0
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EminenceGrise
Там при счете 0-0 100%-й пенальти не дали в ворота Бетиса во втором тайме. Там на видео явно видно, как игрок Бетиса наступил на ногу Рафинье в штрафной. Но про это они конечно вспоминать не хотят.
+8
0
+8
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wodziegg
На 2 метра дальше от ворот от того места. Если бы ближе, то можно придраться, но в принципе и сейчас придерутся, так что какая разница.
+3
0
+3
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SCHOKKKK
Ответ Falsegoalkeeper
Ахаха, и тут ты? Чего на ветке Барсы забыл. Не можешь оправиться от голешника Иньесты на последних минутах?
Я просто не могу понять, почему БЧК всегда фигурирует с судейским беспределом?😂
+1
-4
-3
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Burel
Тебас снимет очки с Барсы за такое
0
-3
-3
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Falsegoalkeeper
Ответ SCHOKKKK
Я узнаю новости про ФК Барселону😂 Никогда такого не было и вот опять 😂 Кстати, меня зовут Том Хеннинг😂
Ахаха, и тут ты? Чего на ветке Барсы забыл. Не можешь оправиться от голешника Иньесты на последних минутах?
+11
-2
+9
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прощай Роналду
А ещё на поле было +13 игроков
+1
-4
-3
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Гамаль Хайдаров
Кунде тоже так считал, поэтому дал фору Бетису
+4
0
+4
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SCHOKKKK
Комментарий скрыт
+3
-13
-10
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Рома Голованов
бред. метром ближе, метром дальше, роли не сыграет, если перед тобой пустое пространство в пол поля.
+8
-2
+6
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GuruFutbola
Надо быть каждую секунду в игре, а не общаться с судьей во время игры, чтобы не пропускать такие мячи)
+16
-8
+8
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