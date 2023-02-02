«Барселона» могла забить гол с нарушением правил. «Бетис» считает, что штрафной был разыгран не с того места
Гол «Барселоны» мог быть забит вследствие нарушения правил.
Каталонский клуб обыграл «Бетис» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Испании.
На 65-й минуте команда тренера Хави открыла счет в игре благодаря голу Рафиньи.
По мнению представителей «Бетиса», в данном эпизоде стоит обратить внимание на штрафной, предварявший результативную атаку.
Возможно, хавбек каталонцев Френки де Йонг исполнил стандарт не с той точки, с которой должен был это сделать.
После розыгрыша мяча Алекс Бальде вошел в штрафную, сделал передачу на Рафинью, который отправил мяч в сетку ворот.
Судьи ВАР проверили эпизод на наличие офсайда, которого не было, и главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа засчитал взятие ворот. Игроки и тренеры «Бетиса» пытались оспорить гол.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Барселона».
Фото: кадр из трансляции Setanta Sports
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