Канчельскис о Тедеско в Бельгии: «В «Спартаке» особо больших результатов не достиг, в Германии у него не получилось. Агенты хорошо поработали, видимо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Андрей Канчельскис Доменико Тедеско Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис оценил решение назначить Доменико Тедеско тренером сборной Бельгии.

«Как мне кажется, сборной Бельгии не стоило менять Мартинеса. Они играли в неплохой футбол. Просто где-то не повезло. Но работа точно была проделана хорошо. У каждой федерации свои проблемы и свои вопросы. Время покажет, правильное решение было или нет.

В «Спартаке» Тедеско особо больших результатов не достиг. Затем в Германии у него не получилось. Видимо, агенты хорошо поработали. Последим, как изменится игра сборной с новым тренером», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев

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Владимир Молявин
Разбудили балабола.
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Valentin Kompaneytsev
Важен результат.
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Spartakus1984
Если Канчельскиса хоть куда то возьмут тренером,то это только благодаря агентам случится
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Сергей Круглов
Ответ Fidelitas et virtus
Есть ощущение, что Тедеско «хватает» на короткий период. Может для сборной и подойдет.
Нет такого ощущения
+2
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Сергей Круглов
Ещё один страдающий от недостатка внимания великий специалист из бывших. Оба все никак не уймутся
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Sergio19882007
какая разница этому персонажу(и Мостовому тоже),кто тренер Бельгии? зависть скорее всего)
+1
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krealpmoney
Ответ Элхан Дюшеев
Пусть Мостовой и Канчельский выиграют серебро РПЛ и Бундеслиги, +кубок Германии, тогда и могут что-то высказывать Тедеско
Канчель скис так сказал, будто Мартинес был невероятно успешным и именитым тренером до сборной Бельгии
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Элхан Дюшеев
Пусть Мостовой и Канчельский выиграют серебро РПЛ и Бундеслиги, +кубок Германии, тогда и могут что-то высказывать Тедеско
+15
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+15
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Fidelitas et virtus
Есть ощущение, что Тедеско «хватает» на короткий период. Может для сборной и подойдет.
+3
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Аркадий Аркадич
Германия - 2 место с Шальке и кубок с Лейпцигом.
Россия - 2 место со Спартаком, который до его прихода еле полз в середине таблицы не выигрывая по 7 матчей подряд.
Вы как задолбали уже с Мостовым. Нормальный тренер, не Анчелотти, конечно, но вполне себе получше некоторых безработных.
+43
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dimamak10
Ответ Edwin_Hubble
Клоуны повылазили
У меня такое чувство что они с Мостовым на связи ,обсуждают тренеров , которые ничего не добились будучи игроками и вспоминают свою великую карьеру и какие все вокруг дураки что не видят таких спецов
+8
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+8
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dimamak10
В Германии выиграл первый трофей в истории Лейпцига, со Спартаком второе место тоже неплохой результат
+28
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+28
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Edwin_Hubble
Клоуны повылазили
+7
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+7
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