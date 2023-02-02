Канчельскис о Тедеско в Бельгии: «В «Спартаке» особо больших результатов не достиг, в Германии у него не получилось. Агенты хорошо поработали, видимо»

оценил решение назначить тренером сборной Бельгии.

«Как мне кажется, сборной Бельгии не стоило менять Мартинеса. Они играли в неплохой футбол. Просто где-то не повезло. Но работа точно была проделана хорошо. У каждой федерации свои проблемы и свои вопросы. Время покажет, правильное решение было или нет.

В « » Тедеско особо больших результатов не достиг. Затем в Германии у него не получилось. Видимо, агенты хорошо поработали. Последим, как изменится игра сборной с новым тренером», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».