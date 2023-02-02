Роберто отклонил предложение «Барсы» о продлении контракта на прежних условиях. Переговоры продолжатся

Теги Барселона Хави Ла Лига Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто отказался продлевать контракт с «Барселоной».

Напомним, каталонский клуб предлагал защитнику продлить соглашение на один год с сохранением прежней зарплаты. Также в проекте контракта была предусмотрена опция продления еще на один сезон.

По информации Marca, футболист отклонил это предложение. Стороны продолжат переговоры. Отмечается, что на продлении договора с Серджи настаивает главный тренер «Барселоны» Хави.

Действующий контракт 30-летнего игрока с «блауграной» рассчитан до конца этого сезона. Статистику Роберто можно найти здесь.

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21 комментарий

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udod
31-летний игрок с лавки хочет повышения что-ли? насколько помню, у него и так была нехилая зарплата
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Pailak Petrosian
Отпустите игрока домой
Мало толку от него
Ещё и не согласен на что то....
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Flavius
Я так понимаю, он хочет помочь клубу и сократить зарплату в три раза, чтобы она больше соответствовала уровню его игры, но Лапорта не привык идти кому-либо на поводу
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gPk
Зачем руководство вообще хочет его продлевать. Мало того что днище полное, так ещё и хрусталь конкретный. Чисто находится в структуре клуба только потому что воспитанник
+2
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+2
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Вячеслав Новиков
Ну и хорошо, пусть идёт с добром, спасибо за всё но он уже не актуален
+2
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AurelioDeLaurentis
Да что он себе позволяет, ясно что Хави хочет оставить его только потому что он испанец. Говорят что его зарплата 5 млн. €, даже 1 млн. € это очень много для такого днаря как Роберто. Хави надо перестать брать в команду деревянных испанцев каким бы он не был патриотом.
+3
-3
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Yuriy Chistyakov
Просто представьте: он не хочет продлевать контракт, потому что понимает, что он днище и не должен даже запасным быть. Вот это было бы крутое уважение к клубу от одного из капитанов
+2
-1
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Sakata Gintoki
Ответ Гласящий Истину!
Считает, что получает дохрена и хочет уменьшить?!
Вообще если задуматься, то для игрока глубокой ротации, 5 миллионов это жесть, будет забавно если он будет просить больше.
+7
0
+7
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Alexlagodny
Он хотел уменьшить зарплату, а они настаивают на прежней )))
+19
0
+19
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DolJun
Ответ Akezhan Kutvarov
8 марта 2016. Барселона-ПСЖ. 90+6
Комментарий скрыт
+4
-22
-18
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Ricardo Quaresma
Ответ Akezhan Kutvarov
8 марта 2016. Барселона-ПСЖ. 90+6
2017*
+13
0
+13
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Musashi Miyamoto
Абсолютно не нужен, надеюсь его выкинут уже
+3
0
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SEM WILSON
В роли запасных хочет Хави, лучше ему оставаться такого клуба он ненаидет, его игра особо невпечетляет. Уидет удачи !
+3
-2
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Гласящий Истину!
Считает, что получает дохрена и хочет уменьшить?!
+5
-1
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Akezhan Kutvarov
8 марта 2016.
Барселона-ПСЖ.
90+6
+13
-4
+9
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прощай Роналду
Будущий чемпион должен в будущем получать зарплату чемпионов
+1
-4
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Madhamish
Какие еще условия? Да он 5 лет назад должен быть отправлен на мороз. Редкостное дно. Забыл уже, как болельщики свистом выгоняли с поля? Возомнил о себе, скот. За деньги полученные от Барсы на данный момент, он 20 лет должен играть бесплатно, и то, не отработает, при своем уровне игры.
Днище. Сколько голов привез! Отдельно нарезку на ютубе можно сделать, часовую по длительности.
За 8:2 от Баварии его ответственность прямая, наравне со всей обороной. Обходили, как кеглю. Но Пике сам ушел и денег не взял. А это дно еще и права качает. Очешуеть.
+5
-5
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Зуев.,
Очень плохо играет
+3
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Sakata Gintoki
Ответ rigobersong
Начо и Роберто должны оставаться, талисманы своих клубов:))
Принципе его только на такую роль и продлевать, сильно просел в последние несколько лет.
+2
-1
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Vlad
Лучше роберто остаться
+2
-1
+1
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rigobersong
Начо и Роберто должны оставаться, талисманы своих клубов:))
+13
-10
+3
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