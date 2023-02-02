Роберто отклонил предложение «Барсы» о продлении контракта на прежних условиях. Переговоры продолжатся
Серджи Роберто отказался продлевать контракт с «Барселоной».
Напомним, каталонский клуб предлагал защитнику продлить соглашение на один год с сохранением прежней зарплаты. Также в проекте контракта была предусмотрена опция продления еще на один сезон.
По информации Marca, футболист отклонил это предложение. Стороны продолжат переговоры. Отмечается, что на продлении договора с Серджи настаивает главный тренер «Барселоны» Хави.
Действующий контракт 30-летнего игрока с «блауграной» рассчитан до конца этого сезона. Статистику Роберто можно найти здесь.
Мало толку от него
Ещё и не согласен на что то....
Барселона-ПСЖ.
90+6
Днище. Сколько голов привез! Отдельно нарезку на ютубе можно сделать, часовую по длительности.
За 8:2 от Баварии его ответственность прямая, наравне со всей обороной. Обходили, как кеглю. Но Пике сам ушел и денег не взял. А это дно еще и права качает. Очешуеть.