Роберто отклонил предложение «Барсы» о продлении контракта на прежних условиях. Переговоры продолжатся

отказался продлевать контракт с «Барселоной».

Напомним, каталонский клуб предлагал защитнику продлить соглашение на один год с сохранением прежней зарплаты. Также в проекте контракта была предусмотрена опция продления еще на один сезон.

По информации Marca, футболист отклонил это предложение. Стороны продолжат переговоры. Отмечается, что на продлении договора с Серджи настаивает главный тренер «Барселоны» Хави.

Действующий контракт 30-летнего игрока с «блауграной» рассчитан до конца этого сезона. Статистику Роберто можно найти здесь.