Серджи Роберто: «Надеюсь, «Барселона» выиграет Суперкубок Испании, и не только его. Мы на верном пути»
Серджи Роберто надеется, что «Барселона» выиграет несколько трофеев в текущем сезоне.
«То, что мы лидеры, – хороший знак. Мы уже знаем, как трудно выиграть Ла Лигу. Попадание в Суперкубок не всегда является положительным моментом. Надеюсь, мы выиграем титул на этой неделе.
Хави заложил основы команды с момента своего прихода. Надеюсь, в этом сезоне мы завоюем трофеи. Я думаю, мы на верном пути. Мы лидеры Ла Лиги, а сейчас боремся за Суперкубок... Я надеюсь, что мы выиграем его, и он не станет нашим единственным трофеем», – сказал полузащитник «Барселоны».
В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с «Бетисом». Матч пройдет в четверг, 12 января.
"Мы на верном пути"
🤡