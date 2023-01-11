Серджи Роберто: «Надеюсь, «Барселона» выиграет Суперкубок Испании, и не только его. Мы на верном пути»

надеется, что «Барселона» выиграет несколько трофеев в текущем сезоне.

«То, что мы лидеры, – хороший знак. Мы уже знаем, как трудно выиграть . Попадание в Суперкубок не всегда является положительным моментом. Надеюсь, мы выиграем титул на этой неделе.

заложил основы команды с момента своего прихода. Надеюсь, в этом сезоне мы завоюем трофеи. Я думаю, мы на верном пути. Мы лидеры Ла Лиги, а сейчас боремся за ... Я надеюсь, что мы выиграем его, и он не станет нашим единственным трофеем», – сказал полузащитник «Барселоны».

В полуфинале Суперкубка Испании « » сыграет с «Бетисом». Матч пройдет в четверг, 12 января.