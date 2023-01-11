Серджи Роберто: «Надеюсь, «Барселона» выиграет Суперкубок Испании, и не только его. Мы на верном пути»

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига Суперкубок Испании Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто надеется, что «Барселона» выиграет несколько трофеев в текущем сезоне.

«То, что мы лидеры, – хороший знак. Мы уже знаем, как трудно выиграть Ла Лигу. Попадание в Суперкубок не всегда является положительным моментом. Надеюсь, мы выиграем титул на этой неделе.

Хави заложил основы команды с момента своего прихода. Надеюсь, в этом сезоне мы завоюем трофеи. Я думаю, мы на верном пути. Мы лидеры Ла Лиги, а сейчас боремся за Суперкубок... Я надеюсь, что мы выиграем его, и он не станет нашим единственным трофеем», – сказал полузащитник «Барселоны».

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с «Бетисом». Матч пройдет в четверг, 12 января.

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5 комментариев

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Эвребë
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Ответ раскаявшийся жиробас
Пока что Барселона берет только кубок рычага)
Ахахахахахха, какая оригинальная и актуальная шутка
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SCHOKKKK
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"накупили кучу игроков в кредит, вылетели в ЛЕ*
"Мы на верном пути"
🤡
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раскаявшийся жиробас
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Пока что Барселона берет только кубок рычага)
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. .Егор Зуев. .
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Выиграем спокойно, главное выложиться по полной
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Бухгалтер2021
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еще скажи лч выграют
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