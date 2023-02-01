«Барселона» предложила Роберто продлить контракт на прежних условиях по схеме «1+1»

Теги Барселона Хави Ла Лига Серджи Роберто Футбол

«Барселона» хочет заключить новый договор с полузащитником Серджи Роберто.

По сведениям Mundo Deportivo, «блауграна» предложила ему продлить контракт на год и сохранить зарплату на нынешнем уровне. Также соглашение будет предусматривать пролонгирование еще на сезон в том случае, если футболист проведет определенное количество матчей.

Главный тренер каталонцев Хави одобрил такое решение, и сейчас Роберто обдумывает предложение.

В текущем сезоне Роберто провел 12 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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Марслан Акматалиев
Ответ Bolvan
Всю карьеру в барсе как он делает
Игрок по типу Лукаса Васкеса или Начо в Реале.
Воспитанники, не жалуются на игровое время, играют на нескольких позициях. Я думаю такой игрок должен быть в каждой команде
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corazón blanco
Ответ Fan of Sport
Не один нормальный фанат Барселоны не имеет к нему серьёзных претензий. У него есть слабые стороны, но на роль запасного он подходит, идеально понимает футбол Барселоны, голова работает, картину игры он не портит, один на один научился защищаться, наш воспитанник,плюс универсал, такой игрок всегда будет нужен, также стоит отметить что он принял все условия Барселоны, уверен что и сейчас не откажется.
Амиго, так я же не с претензией и ничего против Серджи Роберт не имею, просто я мало наблюдал за ним в последние сезона два и отталкивался только от комментариев, которые читал на ветках Барселоны. На счёт последнего - больший респект Роберт. Это говорит о том, что он любит клуб в себе, а не себя в клубе. Идеальное описание дали, спасибо за разъяснительный комментарий.
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corazón blanco
Ответ Los Galácticos
Я хотел сказать что это два игрока плюс минус одного уровня, которым волею случая повезло задержаться в столь больших клубах и поиграть бок о бок с великими игроками, по факту они оба конечно не уровень таких грандов.
В этом плане согласен. Но такие игроки необходимы в каждом топ-клубе, рабочие лошадки, которые в трудную минуту выйдут и отдадут всего себя.
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relax4076
У Реала Начо у Барсы вот Роберто. Это как талисманы уже и универсальные затычки причём обе воспитанники своих клубов.
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fatei4
Прежние условия там чтото вроде пачки риса а на замену полезно выходит иногда
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Fan of Sport
Ответ corazón blanco
Один вопрос, как он это делает? Болельщики Барселоны о нем отзываются исключительно в негативном ключе.
Не один нормальный фанат Барселоны не имеет к нему серьёзных претензий. У него есть слабые стороны, но на роль запасного он подходит, идеально понимает футбол Барселоны, голова работает, картину игры он не портит, один на один научился защищаться, наш воспитанник,плюс универсал, такой игрок всегда будет нужен, также стоит отметить что он принял все условия Барселоны, уверен что и сейчас не откажется.
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dw4xbhdgb8
Ответ & Co1366
В отличие от Буси, с Роберто надо бы расстаться.
Он реабилитировался за прошлый сезон, ему дали шанс и он его оправдал.
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Dark_Darkin
Для ротации пойдёт, пока он нужен Барсе.
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Los Galácticos
Ответ corazón blanco
Однако игрового времени у него прилично набегает за сезон, потому что каждый год кто-то получает травмы и на выручку приходит незаменимый Начо.
Я хотел сказать что это два игрока плюс минус одного уровня, которым волею случая повезло задержаться в столь больших клубах и поиграть бок о бок с великими игроками, по факту они оба конечно не уровень таких грандов.
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Вячеслав Новиков
Один вопрос зачем?
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arajanarm
Если останется, станет следующим капитаном. От Пуйола до Роберто
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Sadullo Vokhidov
Ответ Bolvan
Всю карьеру в барсе как он делает
Просто кайфует
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corazón blanco
Ответ Los Galácticos
Ну так Начо в глубоком запасе в сегодняшних реалиях при Анчелотти ))
Однако игрового времени у него прилично набегает за сезон, потому что каждый год кто-то получает травмы и на выручку приходит незаменимый Начо.
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remontada
Продлит. Куда он денется...
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Los Galácticos
Ответ corazón blanco
Безусловно это лучший момент его в карьере, внёс лепту в ремонтанаду. Но мы ведь говорит о сегодняшних реалиях.
Ну так Начо в глубоком запасе в сегодняшних реалиях при Анчелотти ))
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corazón blanco
Ответ Los Galácticos
Ну а Серджи Роберто забил 6-й гол в том самом камбэке против ПСЖ, на этом и разойдемся )
Безусловно это лучший момент его в карьере, внёс лепту в ремонтанаду. Но мы ведь говорит о сегодняшних реалиях.
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Goofts
Великолепный воспитанник блауграны.
Чемпионом Испании становился чаще модрича, кросса вместе взятых
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Los Galácticos
Ответ corazón blanco
Начо универсальный игрок, который может закрыть любую позицию. Да, может он не самый большой талант в мире футбола, но он компенсирует это своей самоотдачей на поле. Боец. Да и играет он практически всегда на одном уровне и картины не портит. В последних играх отлично заменил Карвахаля и смотрится даже лучше, чем Дани до травмы.
Ну а Серджи Роберто забил 6-й гол в том самом камбэке против ПСЖ, на этом и разойдемся )
+1
0
+1
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corazón blanco
Ответ Los Galácticos
Такой же вопрос можно задать про Начо в Реале )
Начо универсальный игрок, который может закрыть любую позицию. Да, может он не самый большой талант в мире футбола, но он компенсирует это своей самоотдачей на поле. Боец. Да и играет он практически всегда на одном уровне и картины не портит. В последних играх отлично заменил Карвахаля и смотрится даже лучше, чем Дани до травмы.
0
-3
-3
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Los Galácticos
Ответ corazón blanco
Один вопрос, как он это делает? Болельщики Барселоны о нем отзываются исключительно в негативном ключе.
Такой же вопрос можно задать про Начо в Реале )
+3
-2
+1
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euskaldunak
крепкая затычка, способен закрыть любую дыру, если речь идёт о слабых командах ла лиги, когда нужно дать отдохнуть основным игрокам или если кто то травмирован
+11
-2
+9
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Темирлан Шаваев
Надо продлевать Роберто универсальный, трудолюбивый и хорош в центре где ему и место, а не на фланге.
+7
-1
+6
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SCHOKKKK
А кто это?😂
0
-5
-5
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GuruFutbola
Нормальный запасной на пз, на голову лучше бельерина
+4
-4
0
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Azamat Usmanov
Ответ Bolvan
Всю карьеру в барсе как он делает
Играет бесплатно вот и все.
+1
-1
0
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