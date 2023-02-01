«Барселона» предложила Роберто продлить контракт на прежних условиях по схеме «1+1»

« » хочет заключить новый договор с полузащитником .

По сведениям Mundo Deportivo, «блауграна» предложила ему продлить контракт на год и сохранить зарплату на нынешнем уровне. Также соглашение будет предусматривать пролонгирование еще на сезон в том случае, если футболист проведет определенное количество матчей.

Главный тренер каталонцев одобрил такое решение, и сейчас Роберто обдумывает предложение.

В текущем сезоне Роберто провел 12 матчей в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.