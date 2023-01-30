ЦСКА шуточным роликом с Мухиным призвал оформлять Fan ID: «Хвалят даже депутаты. Как хорошо, что есть лишний повод посетить МФЦ»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Максим Мухин Fan ID Футбол

ЦСКА в шутливой форме призвал болельщиков оформлять Fan ID.

Московский клуб выложил видеоролик, в котором Максим Мухин с юмором рассказал о положительных аспектах оформления карты. 

– В общем, это все современно, быстро и безопасно. А про что мы говорим?

– Про карту болельщика.

– А, да, это все современно, быстро и безопасно. Ее хвалят даже депутаты. Так что лайк, подписка. Ну все, я поехал, – сказал полузащитник армейцев.

Дальше Мухин объяснил, как оформить Fan ID, подав заявку на портале Госуслуг. В ролике описаны распространенные неудобства при оформлении карты болельщика, например, проблемы с загрузкой фото и необходимость посещать МФЦ.

«Как же хорошо, что появился лишний повод посетить МФЦ и посмотреть город», – отметил Мухин.

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67 комментариев

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Денис Давыдов
Зашёл сюда закинуть пару матов на ЦСКА, но ролик явно стебный, ладно)
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svas17
Это локомотив так выглядит
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a2wai
Народ, конечно, не повалит, но за иронию клуба в отношении фануйди точно выскажут респект.
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viktorpavlov70
Здорово. Чем больше сами клубы будут превращать эту идею в фарс, тем лучше.
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Алексей Ильин
Ответ Wiley Fox
Смотри с 1:28 и объясни своей детской головке, почему это делает мухин из локомотива, а не свой Акинфеев Почему дуракам не понятно, что мухин призвал оформлять фан айди? Это как говорить, что быть геем не хорошо, а потом сказать, что времена сейчас другие и начинайте привыкать к новой реальности
Ну это какое-то совсем натягивание совы на глобус. Мухин говорит дословно(!!!) "Верим, что уже скоро мы увидимся с вами на нашем стадионе". Ну вот и где тут "призыв оформлять фанайди". Человек всегда ответственен только за свои слова, а не за смыслы, которые в эти слова вкладывают окружающие
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Wiley Fox
Ответ Франк Небо
Ты где этот призыв увидел? Верить в то, что скоро фанаты вернутся на стадион не равно призыву оформлять FAN ID, если что. Фанаты вернутся на стадион и при других раскладах, в которые Мухин верит. Подсказать каких?
Я с детьми долго не говорю, если не вижу там зачатки мозговой деятельности
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FC KARHU
Ответ Wiley Fox
Смотри с 1:28 и объясни своей детской головке, почему это делает мухин из локомотива, а не свой Акинфеев Почему дуракам не понятно, что мухин призвал оформлять фан айди? Это как говорить, что быть геем не хорошо, а потом сказать, что времена сейчас другие и начинайте привыкать к новой реальности
Посмотрел с 1:28. Призыва оформлять фанайди там не было. Может ты другой ролик смотрел?
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Wiley Fox
Ответ FC KARHU
Чувак, пересмотри наверное. Ну почти все поняли сарказм в видео, а ты не понял. Значит в тебе проблема, а не в других или в ЦСКА
Смотри с 1:28 и объясни своей детской головке, почему это делает мухин из локомотива, а не свой Акинфеев

Почему дуракам не понятно, что мухин призвал оформлять фан айди?

Это как говорить, что быть геем не хорошо, а потом сказать, что времена сейчас другие и начинайте привыкать к новой реальности
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Франк Небо
Ответ Wiley Fox
Ну я же не идиот и досмотрел до конца Где идиот призывает фанатов получать фан айди и предавать свои же идеалы
Ты где этот призыв увидел? Верить в то, что скоро фанаты вернутся на стадион не равно призыву оформлять FAN ID, если что. Фанаты вернутся на стадион и при других раскладах, в которые Мухин верит. Подсказать каких?
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jwbmwbqvih
Ответ Anton Belov
Клубы загнаны в ловушку: для всех фан-уйди - это кошмар, но сделать они ничего не могут. Поэтому приходится агитировать болельщиков оформлять фан-уйди, чтобы хоть какое-то количество людей ходило на матчи. В итоге все выглядит, как будто клубы позитивно воспринимают это чушь((
Нет. Всю неделю форсили,что им рфс дали рекомендации по поводу этого. Никто никого не поддерживает.
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Виталий Аросланов
Шикарно!)
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Wiley Fox
Ответ Франк Небо
Скорее позорно то, что ты не смог выкупить иронию в 100секундном видео
Ну я же не идиот и досмотрел до конца

Где идиот призывает фанатов получать фан айди и предавать свои же идеалы
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Graziano
А ведь кто-то правда решил, что это клуб стебется.
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FC KARHU
Ответ Wiley Fox
Попробуй до конца досмотреть и понять Весь "юмор" перевернут призывом оформлять фан айди Впрочем, коней тавром не напугать
Чувак, пересмотри наверное. Ну почти все поняли сарказм в видео, а ты не понял. Значит в тебе проблема, а не в других или в ЦСКА
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Франк Небо
Ответ Wiley Fox
И чем это отличается от ролика, где телка трахает газон? Цска и позор - близнецы-братья
Скорее позорно то, что ты не смог выкупить иронию в 100секундном видео
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.ru
в принципе, для полной информативности достаточно посмотреть последние тринадцать секунд этого ролика...
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Wiley Fox
Ответ Контрольный выстрел
Попробуй еще раз посмотреть или хотя бы прочесть, это не сложно. Нужно буквы сложить в слова.
Попробуй до конца досмотреть и понять

Весь "юмор" перевернут призывом оформлять фан айди

Впрочем, коней тавром не напугать
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Vduvatel
Муха, ты че вообще творишь?
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korobokchekhova
При всём богатстве выбора, другой альтернативы нет.
Аа. Нет. Диван и пиво!!))
Ну хоть сделано красиво. Клубы понять можно.
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АГОШКИН Алексей
Ответ Злодей Спб
Из клиентского отдела Зенита обзванивали тут недавно. Интересовались, почему перестал абонемент брать, причем сразу заходили "Из-за FAN ID?" - "Да" - "Спасибо". Буду на кубковые матчи ходить. Там пока не нужен FAN ID. Или в "Грустном баре" посмотрю трансляции.
Если грустный бар это реальное название бара,то его на время матчей будут прикрывать,зря место дислокации болельщиков показали)))
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Контрольный выстрел
Ответ Wiley Fox
И чем это отличается от ролика, где телка трахает газон? Цска и позор - близнецы-братья
Попробуй еще раз посмотреть или хотя бы прочесть, это не сложно. Нужно буквы сложить в слова.
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-= Masteryuga =-
А в чем важность матчей ЦСКА? В Лигу Европы что-ли собрались на танках?
0
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Серый
Schuller18: Мухин бездарность, абсолютно бесполезное видео. Марадишвили сыграл бы намного лучше!
+5
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Wiley Fox
И чем это отличается от ролика, где телка трахает газон?

Цска и позор - близнецы-братья
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-6
-6
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edik-burimov2@mail.ru
Хорошо получилось
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