ЦСКА шуточным роликом с Мухиным призвал оформлять Fan ID: «Хвалят даже депутаты. Как хорошо, что есть лишний повод посетить МФЦ»

в шутливой форме призвал болельщиков оформлять Fan ID.

Московский клуб выложил видеоролик, в котором с юмором рассказал о положительных аспектах оформления карты.

– В общем, это все современно, быстро и безопасно. А про что мы говорим?

– Про карту болельщика.

– А, да, это все современно, быстро и безопасно. Ее хвалят даже депутаты. Так что лайк, подписка. Ну все, я поехал, – сказал полузащитник армейцев.

Дальше Мухин объяснил, как оформить Fan ID, подав заявку на портале Госуслуг. В ролике описаны распространенные неудобства при оформлении карты болельщика, например, проблемы с загрузкой фото и необходимость посещать МФЦ.

«Как же хорошо, что появился лишний повод посетить МФЦ и посмотреть город», – отметил Мухин.