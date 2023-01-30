ЦСКА шуточным роликом с Мухиным призвал оформлять Fan ID: «Хвалят даже депутаты. Как хорошо, что есть лишний повод посетить МФЦ»
ЦСКА в шутливой форме призвал болельщиков оформлять Fan ID.
Московский клуб выложил видеоролик, в котором Максим Мухин с юмором рассказал о положительных аспектах оформления карты.
– В общем, это все современно, быстро и безопасно. А про что мы говорим?
– Про карту болельщика.
– А, да, это все современно, быстро и безопасно. Ее хвалят даже депутаты. Так что лайк, подписка. Ну все, я поехал, – сказал полузащитник армейцев.
Дальше Мухин объяснил, как оформить Fan ID, подав заявку на портале Госуслуг. В ролике описаны распространенные неудобства при оформлении карты болельщика, например, проблемы с загрузкой фото и необходимость посещать МФЦ.
«Как же хорошо, что появился лишний повод посетить МФЦ и посмотреть город», – отметил Мухин.
Почему дуракам не понятно, что мухин призвал оформлять фан айди?
Это как говорить, что быть геем не хорошо, а потом сказать, что времена сейчас другие и начинайте привыкать к новой реальности
Где идиот призывает фанатов получать фан айди и предавать свои же идеалы
Весь "юмор" перевернут призывом оформлять фан айди
Впрочем, коней тавром не напугать
Аа. Нет. Диван и пиво!!))
Ну хоть сделано красиво. Клубы понять можно.
Цска и позор - близнецы-братья