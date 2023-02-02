Защитник «Крыльев» Барач ушел в аренду в бельгийский «Остенде»: «Хотелось бы получать больше игровой практики»

высказался о своем переходе из « » в « ».

28-летний хорватский защитник ушел в аренду в бельгийский клуб до конца сезона.

«Мне хотелось бы получать как можно больше игровой практики. Это нормальное желание. В последнее время я не часто выходил на поле, мешали в том числе и мелкие травмы.

Мы хорошо поговорили с руководством клуба и пришли к обоюдному решению, что на данном этапе вариант с арендой в другой клуб будет наиболее правильным вариантом. Летом я вернусь в расположение «Крыльев», – сказал Барач.

В текущем сезоне защитник провел 11 матчей.

После 23 игр «Остенде» занимает в таблице чемпионата Бельгии 17-е место.