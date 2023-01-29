«Крылья» подписали экс-игрока молодежки «Ман Сити» Гарре. Аргентинца представили роликом из филармонии

стал футболистом « ».

22-летний игрок подписал контракт с самарцами на 3,5 года. Атакующий полузащитник будет выступать под 28-м номером.

«Крылья» представили аргентинца видео из Самарской государственной филармонии.

Последним клубом Гарре был аргентинский « ». С 2016 по 2020 год Бенхамин находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

Фото: pfcks.ru