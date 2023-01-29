«Крылья» подписали экс-игрока молодежки «Ман Сити» Гарре. Аргентинца представили роликом из филармонии
Бенхамин Гарре стал футболистом «Крыльев Советов».
22-летний игрок подписал контракт с самарцами на 3,5 года. Атакующий полузащитник будет выступать под 28-м номером.
«Крылья» представили аргентинца видео из Самарской государственной филармонии.
Последним клубом Гарре был аргентинский «Уракан». С 2016 по 2020 год Бенхамин находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.
Фото: pfcks.ru
По крайней мере так было до последнего времени, когда, мягко скажу, недалекие люди в новом руководстве "Крыльев" задумали вдруг поменять цвета домашней формы...