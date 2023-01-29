«Крылья» подписали экс-игрока молодежки «Ман Сити» Гарре. Аргентинца представили роликом из филармонии

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия высшая лига Аргентина трансферы Уракан Бенхамин Гарре Футбол

Бенхамин Гарре стал футболистом «Крыльев Советов».

22-летний игрок подписал контракт с самарцами на 3,5 года. Атакующий полузащитник будет выступать под 28-м номером.

«Крылья» представили аргентинца видео из Самарской государственной филармонии.

Последним клубом Гарре был аргентинский «Уракан». С 2016 по 2020 год Бенхамин находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

Фото: pfcks.ru

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18 комментариев

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Crenk
Ответ Роман Олегов
Осталось Т где-то прикупить
Т это роль Тренера, который поставит взаимодействие
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Crenk
Ответ Ave Maria. Deus Vult
Ну, поглядим, как адаптируется. Статистика не прям крышесносная
Игроки , у которых суперстата , КС не по карману
0
0
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Crenk
Ответ Spartakus1984
Че то лицо у него грустное
В зиму приехал как никак
0
0
0
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Роман Олегов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Почти собрали Бэйла по частям. В составе теперь Гарре и Бэйл.
Осталось Т где-то прикупить
0
0
0
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Роман Олегов
Ну круто. Надеюсь, что стрельнет. Ещё один качественный лег в РПЛ - это хорошо. Да и Крылья приятная команда, поэтому не хочется, чтоб рассыпалась от того, что всех хороших игроков растаскивают.
+2
-1
+1
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Spartakus1984
Че то лицо у него грустное
+1
-1
0
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Бартоломью
Ответ Sevuska
МанСити - фарм-клуб Крылышек 👍
Безусловно )) Даже домашние цвета футболок "Крыльев" и "Сити" идентичны.
По крайней мере так было до последнего времени, когда, мягко скажу, недалекие люди в новом руководстве "Крыльев" задумали вдруг поменять цвета домашней формы...
+8
0
+8
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ТЫР ПЫРЫЧ
Скоро так играть на скрипке в вагонетке или(не дай бог) в спартачке...
+1
-4
-3
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Ave Maria. Deus Vult
Ответ croc36
Поглядим что получится в итоге, но это однозначно лучше чем подписание Рассказова.
Рассказов две голевухи вчера отдал, так что парень небеспреспективный
+9
0
+9
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samarskij-kuzmich
Ну нормально. Пожелаем Гарре успехов и результативной игры в составе Крыльев Советов.
+6
0
+6
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croc36
Поглядим что получится в итоге, но это однозначно лучше чем подписание Рассказова.
+3
-4
-1
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Ave Maria. Deus Vult
Ну, поглядим, как адаптируется. Статистика не прям крышесносная
+3
0
+3
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Anton Rubtsov
Дриблинг в порядке, судя по нарезкам. Скорость тоже есть. На замену Пиняеву пойдет
+5
-1
+4
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OSCE
Главное у него агент не Андреев, а у кого агент не Андреев, тот не уходит через полгода за бесценок.
+25
0
+25
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Sevuska
МанСити - фарм-клуб Крылышек 👍
+14
0
+14
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suwor
Наконец-то "уточнили" амплуа этого игрока. Атакующий полузащитник и, скорее всего, он будет играть на месте ушедшего Пиняева.
+11
0
+11
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Гамарджоба Генацвале
Почти собрали Бэйла по частям. В составе теперь Гарре и Бэйл.
+48
0
+48
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kvaavy
Для Крыльев это прям неплохое усиление. Не Рассказов конечно, но тоже пойдёт.
+13
0
+13
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