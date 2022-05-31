«Крылья» выкупили у «Сочи» защитника Барача за 500 тысяч евро. Он забил «Зениту» в марте

Защитник Матео Барач продолжит выступать за «Крылья Советов».

Хорватский игрок был арендован самарским клубом у в феврале, а теперь выкуплен. С 27-летним футболистом заключен контракт на два года.

По сведениям Metaratings, трансфер обошелся «Крыльям» в 500 тысяч евро, зарплата защитника осталась на прежнем уровне.

«В весенней части чемпионата мы видели Матео в деле. У него отличные физические данные, хорошее игровое мышление.

Барач здорово влился в коллектив и интегрировался в тот футбол, который проповедует наш тренерский штаб. Это опытный игрок, мы рады, что он стал частью нашей команды», – заявил спортивный директор .

Весной за шесть матчей в РПЛ Барач забил один гол – «Зениту» (1:1). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.