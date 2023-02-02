Тен Хаг о 2:0 с «Ноттингемом»: «Если выигрываешь полуфинал, все в порядке. Но нам стоило действовать умнее и активнее, стандарты «МЮ» высоки»

прокомментировал победу над « » (2:0).

В полуфинале Кубка английской лиги « » обыграл « » с общим счетом 5:0 по сумме двух матчей. Первый полуфинальный матч «МЮ» выиграл со счетом 3:0.

«Конечно, если ты выигрываешь полуфинал, то все в порядке. Честно говоря, первый тайм мы провели не очень хорошо.

Я думал, что это было профессионально, но слишком медленно, и мы не создали много моментов, но позволяли делать это им. Второй тайм был намного лучше, темп был выше, и мы забили отличные голы.

Мы вели со счетом 3:0, поэтому я не хотел давать им импульс. Они ждали единственного шанса, чтобы включиться. Мы искали пробелы, но я думаю, что «Форест» играл хорошо, компактно оборонялся, и мы ничего не нашли.

Я не сказал бы, что мы разочарованы, но нам стоило быть умнее. Не хочешь уступать – держи мяч при себе. Нам следовало бы выложиться лучше – например, быстрее переключаться и добавить движения в обороне.

Мы просто хотим совершенствоваться каждый день. Я думаю, что у нас хорошая команда, поэтому мы должны требовать и поддерживать высокие стандарты. Нужно привносить это в каждую игру. Мы – «Манчестер Юнайтед». Когда ты игрок «Юнайтед», ты должен соответствовать стандартам.

До сих пор в сезоне нам приходилось идти на множество компромиссов, так что, надеюсь, теперь все [игроки, вернувшиеся после травм] доступны. Если вы хотите выигрывать трофеи, нужно, чтобы доступны были все. Замены могут добавить динамики, как можно было убедиться в этом матче», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

В финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом» Матч пройдет на «Уэмбли» 26 февраля.