Тен Хаг о 2:0 с «Ноттингемом»: «Если выигрываешь полуфинал, все в порядке. Но нам стоило действовать умнее и активнее, стандарты «МЮ» высоки»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок английской лиги Ноттингем Форест BBC Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (2:0).

В полуфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» с общим счетом 5:0 по сумме двух матчей. Первый полуфинальный матч «МЮ» выиграл со счетом 3:0.

«Конечно, если ты выигрываешь полуфинал, то все в порядке. Честно говоря, первый тайм мы провели не очень хорошо.

Я думал, что это было профессионально, но слишком медленно, и мы не создали много моментов, но позволяли делать это им. Второй тайм был намного лучше, темп был выше, и мы забили отличные голы.

Мы вели со счетом 3:0, поэтому я не хотел давать им импульс. Они ждали единственного шанса, чтобы включиться. Мы искали пробелы, но я думаю, что «Форест» играл хорошо, компактно оборонялся, и мы ничего не нашли.

Я не сказал бы, что мы разочарованы, но нам стоило быть умнее. Не хочешь уступать – держи мяч при себе. Нам следовало бы выложиться лучше – например, быстрее переключаться и добавить движения в обороне.

Мы просто хотим совершенствоваться каждый день. Я думаю, что у нас хорошая команда, поэтому мы должны требовать и поддерживать высокие стандарты. Нужно привносить это в каждую игру. Мы – «Манчестер Юнайтед». Когда ты игрок «Юнайтед», ты должен соответствовать стандартам.

До сих пор в сезоне нам приходилось идти на множество компромиссов, так что, надеюсь, теперь все [игроки, вернувшиеся после травм] доступны. Если вы хотите выигрывать трофеи, нужно, чтобы доступны были все. Замены могут добавить динамики, как можно было убедиться в этом матче», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

В финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом» Матч пройдет на «Уэмбли» 26 февраля.

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6 комментариев

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Кукич
Ньюкасл хлопнет лысуху.Сороки нереально хороши
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Кукич
Энтони 100 милионный позор.Только в матче с 17-й командой Чемпионшипа может чем то отличиться.Даже "вечно кислый" Марсьяль забивает и отдает
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-3
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QWertY
Ответ Саша Белый
Как будто без Эриксена у мю должны были быть проблемы в этом матче))
А почему нет, если его тут считают «незаменимым, системообразующим игроком», без которого футбол Хага работает не так как надо😁
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-2
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А.В. Бубнов
МЮ достиг высот Олимпа, натингнув Ноттингем Форест!
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Саша Белый
Ответ QWertY
МЮ весь матч взял под свой контроль, абсолютное игровое превосходство. У Ноттингема было только два опасных подхода за весь матч: один в первом тайме, другой во втором. Все. Как оказалось, заменить Эриксена не так уж и трудно)
Как будто без Эриксена у мю должны были быть проблемы в этом матче))
+5
-1
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QWertY
МЮ весь матч взял под свой контроль, абсолютное игровое превосходство. У Ноттингема было только два опасных подхода за весь матч: один в первом тайме, другой во втором. Все. Как оказалось, заменить Эриксена не так уж и трудно)
0
-2
-2
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