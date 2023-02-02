«МЮ» выиграл 12 матчей подряд на «Олд Траффорд». Следующие 2 игры тоже пройдут дома
«Манчестер Юнайтед» продлил серию побед на своем поле до 12 матчей.
Команда Эрика тен Хага дома обыграла «Ноттингем Форест» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги.
В последний раз манкунианцам не удавалось выиграть на «Олд Траффорд» 16 октября – тогда была ничья с «Ньюкаслом» (0:0) в АПЛ. С тех пор они победили 12 раз.
Ближайшие 2 матча – с «Кристал Пэлас» и «Лидсом» – «МЮ» тоже проведет на своем поле.
Голодный что ли, или тебе не для еды?
Вопрос, доживёт ли САФ до этого события?
Да что там САФ, мы?
МЮ, продолжай поджигать хейтерские пятые точки, красавцы)
До конца жизни вспоминать что-ли?
преобразился при тен Хаге. Успехов им
чё то часто стал выигрывать после ухода самого "лучшего" на свете
за то бассейн у них плохой