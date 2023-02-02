«МЮ» выиграл 12 матчей подряд на «Олд Траффорд». Следующие 2 игры тоже пройдут дома

« » продлил серию побед на своем поле до 12 матчей.

Команда Эрика тен дома обыграла « » (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги.

В последний раз манкунианцам не удавалось выиграть на « » 16 октября – тогда была ничья с «Ньюкаслом» (0:0) в . С тех пор они победили 12 раз.

Ближайшие 2 матча – с «Кристал Пэлас» и «Лидсом» – «МЮ» тоже проведет на своем поле.