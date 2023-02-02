«МЮ» выиграл 12 матчей подряд на «Олд Траффорд». Следующие 2 игры тоже пройдут дома

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Кубок английской лиги Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил серию побед на своем поле до 12 матчей.

Команда Эрика тен Хага дома обыграла «Ноттингем Форест» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги.

В последний раз манкунианцам не удавалось выиграть на «Олд Траффорд» 16 октября – тогда была ничья с «Ньюкаслом» (0:0) в АПЛ. С тех пор они победили 12 раз.

Ближайшие 2 матча – с «Кристал Пэлас» и «Лидсом» – «МЮ» тоже проведет на своем поле.

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22 комментария

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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
а что там сегодня?
А сегодня как и всегда. Какого то должа все пинают
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Nuraly Amirov
Ответ misrikhan05@icloud.com
Олд Траффорд снова стал крепостью
Пока рано с уверенностью это уже утверждать, но что снова становится крепостью - безусловно. Хочется избежать лишнего давления на тренера в его первый год
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А.В. Бубнов
Ответ Ман Сити
Болеле ливера виднее про отсутствие тренера, на каком месте там ваш проект на 10 или уже на 15 свалился?
Кто о чём, а Манся всё о колбасах...
Голодный что ли, или тебе не для еды?
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А.В. Бубнов
Ответ А.В.Бубнов
Величайший клуб Альбиона вернулся, чтобы ставить в одну известную позу все остальные невзрачные клубы АПЛ. Не удивлюсь, если скоро лига превратится в чемпионат одной команды, как было при САФе
И ждём, когда МЮ сам встанет с непонятно какой позы, и начнёт побеждать "взрачные" клубы Альбиона, что бы отнять у Ненавистного Ливерпуля титул истинно Величайшего клуба.
Вопрос, доживёт ли САФ до этого события?
Да что там САФ, мы?
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Ман Сити
Ответ А.В. Бубнов
Вот бы их к вам, в Нефтеканистру) Глядишь и тренер появился бы наконец у вас)
Болеле ливера виднее про отсутствие тренера, на каком месте там ваш проект на 10 или уже на 15 свалился?
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А.В. Бубнов
Ответ Ман Сити
Ну ведь рано или поздно Ды хея, Пенальдеш и Шоу начнут сливать, читал что именно эти трое сливают тренеров
Вот бы их к вам, в Нефтеканистру) Глядишь и тренер появился бы наконец у вас)
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А.В. Бубнов
Как бы не обрезаться о стекло, в 13 матче то...
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DolJun
Ответ Данил Кулинский
Особенно сегодня наверно были предупреждены?
а что там сегодня?
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Ман Сити
Ну ведь рано или поздно Ды хея, Пенальдеш и Шоу начнут сливать, читал что именно эти трое сливают тренеров
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muse muse
Пхахахах у хейтеров хватает совести и после этой игры что-то про судей вякать)) мдаа, фейспалм)
МЮ, продолжай поджигать хейтерские пятые точки, красавцы)
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Глебиньо
Ответ Burel
Подождите, а разве МЮ не обязан бороться за выживание без Фрукта ?
Когда Вы начнёте писать уже по делу.Ушел и ушёл,всего наилучшего.
До конца жизни вспоминать что-ли?
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QWertY
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как Долж полыхает от результатов МЮ)
+5
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Данил Кулинский
Ответ DolJun
судьи предупреждены конвертами о том, что саф будет на трибунах)
Особенно сегодня наверно были предупреждены?
+3
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инок
МЮ в последнее время очень хорош. Прямо
преобразился при тен Хаге. Успехов им
+4
0
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А.В.Бубнов
Величайший клуб Альбиона вернулся, чтобы ставить в одну известную позу все остальные невзрачные клубы АПЛ. Не удивлюсь, если скоро лига превратится в чемпионат одной команды, как было при САФе
+6
-5
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Alexander Yavriantz
Опять вопреки судьям.. 2 пенальти чистейших не поставили и даже не просмотрели на ВАР.. Это начинает утомлять. Но ливерпульского судейку унизили, это хорошо.
+12
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Hunterr Hunter
Ответ DolJun
судьи предупреждены конвертами о том, что саф будет на трибунах)
Если учесть что 2 железные пенки сегодня не дали...)
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Анвар Масимов
Ну до матча с Барселоной пусть повыигрывают
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Barsa! bolshe chem klub
фу какой некрасивый МЮ...

чё то часто стал выигрывать после ухода самого "лучшего" на свете

за то бассейн у них плохой
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-2
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Burel
Подождите, а разве МЮ не обязан бороться за выживание без Фрукта ?
+2
-4
-2
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misrikhan05@icloud.com
Олд Траффорд снова стал крепостью
+18
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+17
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DolJun
Комментарий скрыт
+1
-12
-11
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