Тен Хаг о 3:0 с «Ноттингемом»: «МЮ» контролировал игру, но один эпизод мог изменить ее ход. Это недопустимо, если мы хотим на вершину»

Главный тренер « » тен Хаг подвел итоги игры с « » (3:0).

«Я доволен игрой, мы контролировали ее все 90 минут. Был один эпизод, который мог изменить ход матча, и в этом аспекте нам нужно работать качественнее, однако в целом все было под контролем.

Соперник изменил тактику, это стало для нас неожиданностью – а не должно было. Именно в этом нам необходимо прибавлять, если хотим попасть на вершину. Такие ситуации недопустимы.

Мы едва не позволили «Ноттингему» вернуться в игру, а это непозволительно после столь хорошего начала матча. Во втором тайме мы были более собранными и отслеживали все действия соперника. Игра была заметно лучше.

В ответном матче нужно делать все то же самое. Надо подготовиться, составить хороший план. Футболисты должны сохранять концентрацию», – сказал тен Хаг в эфире Sky Sports.