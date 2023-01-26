Тен Хаг о 3:0 с «Ноттингемом»: «МЮ» контролировал игру, но один эпизод мог изменить ее ход. Это недопустимо, если мы хотим на вершину»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Ноттингемом» (3:0).
«Я доволен игрой, мы контролировали ее все 90 минут. Был один эпизод, который мог изменить ход матча, и в этом аспекте нам нужно работать качественнее, однако в целом все было под контролем.
Соперник изменил тактику, это стало для нас неожиданностью – а не должно было. Именно в этом нам необходимо прибавлять, если хотим попасть на вершину. Такие ситуации недопустимы.
Мы едва не позволили «Ноттингему» вернуться в игру, а это непозволительно после столь хорошего начала матча. Во втором тайме мы были более собранными и отслеживали все действия соперника. Игра была заметно лучше.
В ответном матче нужно делать все то же самое. Надо подготовиться, составить хороший план. Футболисты должны сохранять концентрацию», – сказал тен Хаг в эфире Sky Sports.
Вот задуматься бы, если бы не МЮ, он точно бы был тем же человеком сейчас?
В е могло сложиться по другому ведь, кто его знает. Это клуб где он вырос, и разбогател, все ему дал Вас этой жизни. Да, могли быть какие-то тёрки и обиды, конечно, но должен был все равно уважительнее быть.
Да так говорят абсолютно все после 3-0
Я понимаю если бы он разгромил команду и сказал что просто повезло, а так
Обычный комментарий
Роналду был на скамейке по прихоти тренера, Каземиро пришёл заканчивать, Решфорд вырос просто так, и так далее. Попахивает чисто хейтом ТХ.
Роналду играл даже больше чем заслужил, ни один другой игрок бы столько шансов не получил с таким перформансом.
Каземиро пришёл за вызовом, (и контракт, конечно, бесспорно). Доигриватели обычно на становатся лучшими игроками команды.
Выскажу и свое личное предположение. Казе очень умный игрок, и, думаю, он в будущем будет тренером. И, думаю, он в т.ч. пришёл поработать с ТХ и учиться у него некоторым вещам, видимо так запомнилось тот Аякс.
Кахемиро видимо вам лично сказал, что пришел заканчивать в 30 лет в АПЛ)
Столько критики в адрес МЮ, но по сути бесполезное полено на поле..
Наверное так и надо .