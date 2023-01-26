Тен Хаг о 3:0 с «Ноттингемом»: «МЮ» контролировал игру, но один эпизод мог изменить ее ход. Это недопустимо, если мы хотим на вершину»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Ноттингемом» (3:0).

«Я доволен игрой, мы контролировали ее все 90 минут. Был один эпизод, который мог изменить ход матча, и в этом аспекте нам нужно работать качественнее, однако в целом все было под контролем.

Соперник изменил тактику, это стало для нас неожиданностью – а не должно было. Именно в этом нам необходимо прибавлять, если хотим попасть на вершину. Такие ситуации недопустимы.

Мы едва не позволили «Ноттингему» вернуться в игру, а это непозволительно после столь хорошего начала матча. Во втором тайме мы были более собранными и отслеживали все действия соперника. Игра была заметно лучше.

В ответном матче нужно делать все то же самое. Надо подготовиться, составить хороший план. Футболисты должны сохранять концентрацию», – сказал тен Хаг в эфире Sky Sports.

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33 комментария

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Игорь Климов
Тен Хаг молодец, сбросил Якорь7 и у МЮ пошли победы во всех турнирах!
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Диер Ташкент
Ответ MU RD2
Как по мне, второй тайм был сумбурным в оборонительных действиях. Результат отличный, но качество игры как будто сильно упала после серий игр. Порадовали замены засидевшихся игроков, получили игровое время. В ответной игре, дома можно будет сыграть с теми кто давненько не играл. Если все будет проходить спокойно в плане счета, то лишний отдых для игроков основы будет полезен...
Да команда заметно устала. Такие сумбурные игры и впред будут. Играть ещё месяц через каждые три дня. На этом этапе главное результат, а на качество игры слегка можно и забить
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Ivchev
Ответ REALITY
Лицо Лингардинио было бесценно! Столько критики в адрес МЮ, но по сути бесполезное полено на поле..
И неблагодарный человек.
Вот задуматься бы, если бы не МЮ, он точно бы был тем же человеком сейчас?
В е могло сложиться по другому ведь, кто его знает. Это клуб где он вырос, и разбогател, все ему дал Вас этой жизни. Да, могли быть какие-то тёрки и обиды, конечно, но должен был все равно уважительнее быть.
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vaniaEee
Ответ Nuraly Amirov
После 3-0 большинство тренеров радуется и рассказывает, какие они с командой хорошие, но 10Хаг перфекционист, что в принципе круто для тренера топ клуба
Я доволен игрой, мы контролировали 90 минут
Да так говорят абсолютно все после 3-0
Я понимаю если бы он разгромил команду и сказал что просто повезло, а так
Обычный комментарий
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Goofts
Ответ Ivchev
Ваши суждения очень необъективные. Роналду был на скамейке по прихоти тренера, Каземиро пришёл заканчивать, Решфорд вырос просто так, и так далее. Попахивает чисто хейтом ТХ. Роналду играл даже больше чем заслужил, ни один другой игрок бы столько шансов не получил с таким перформансом. Каземиро пришёл за вызовом, (и контракт, конечно, бесспорно). Доигриватели обычно на становатся лучшими игроками команды. Выскажу и свое личное предположение. Казе очень умный игрок, и, думаю, он в будущем будет тренером. И, думаю, он в т.ч. пришёл поработать с ТХ и учиться у него некоторым вещам, видимо так запомнилось тот Аякс.
Каземиро в 30 лет, в расцвете для опорника, последнее о чем думает, это о тренерстве сейчас.
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Ivchev
Ответ fellx
Да я молод, но ваш ровесник уважаемый 30летний собеседник) Прекрасно помню САФ, это другой уровень. И читал, что первые пять лет его дестко критиковали. Чего не скажешь про тен Хага. Пока что его хайп обусловлен уходом Роналду. Типо "поставил на место". По игре ничего нового, чем при Сульшере но его уже называют новым САФ, это по вашему честно? Не очень. Слишком большой аванс. Как думаете, пойдёт ли какая нибудь звезда уровня Мбаппе или Холлана в МЮ зная, что его в любой момент могут на скамью отправить просто так, из за прихоти тренера? Каземиро? Пришел заканчивать, ему выигрывать нечего, при этом он опора команды. Решфорд? Ну он тут вырос, из другой команды ни за какие деньги бы не перешел. Я слежу за футболом и особенно психологией детально достаточно долго. Не надо меня путать с глорами Месси и Роналду
Ваши суждения очень необъективные.
Роналду был на скамейке по прихоти тренера, Каземиро пришёл заканчивать, Решфорд вырос просто так, и так далее. Попахивает чисто хейтом ТХ.
Роналду играл даже больше чем заслужил, ни один другой игрок бы столько шансов не получил с таким перформансом.
Каземиро пришёл за вызовом, (и контракт, конечно, бесспорно). Доигриватели обычно на становатся лучшими игроками команды.
Выскажу и свое личное предположение. Казе очень умный игрок, и, думаю, он в будущем будет тренером. И, думаю, он в т.ч. пришёл поработать с ТХ и учиться у него некоторым вещам, видимо так запомнилось тот Аякс.
+3
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+1
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Владимир Фокин
Ответ Alex Zet
А про 2 - 3 от Арсенала лысый ничео не хочет сказать?
Так комментарии были после матча с Арсеналом. Почему тренер должен после одной игры комментировать другую?
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+4
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Владимир Фокин
Ответ fellx
Да я молод, но ваш ровесник уважаемый 30летний собеседник) Прекрасно помню САФ, это другой уровень. И читал, что первые пять лет его дестко критиковали. Чего не скажешь про тен Хага. Пока что его хайп обусловлен уходом Роналду. Типо "поставил на место". По игре ничего нового, чем при Сульшере но его уже называют новым САФ, это по вашему честно? Не очень. Слишком большой аванс. Как думаете, пойдёт ли какая нибудь звезда уровня Мбаппе или Холлана в МЮ зная, что его в любой момент могут на скамью отправить просто так, из за прихоти тренера? Каземиро? Пришел заканчивать, ему выигрывать нечего, при этом он опора команды. Решфорд? Ну он тут вырос, из другой команды ни за какие деньги бы не перешел. Я слежу за футболом и особенно психологией детально достаточно долго. Не надо меня путать с глорами Месси и Роналду
"Как думаете, пойдёт ли какая нибудь звезда уровня Мбаппе или Холлана в МЮ зная, что его в любой момент могут на скамью отправить просто так, из за прихоти тренера?" а это про кого? про Роналду поди. Т.е. Роналду в этом сезоне был прям топом и незаменимым нападающим, а Тен Хаг его не любит и поэтому во вред команде усадил его на скамейку... Или может про Харри? кого посадили на скамейку из-за прихоти?
Кахемиро видимо вам лично сказал, что пришел заканчивать в 30 лет в АПЛ)
+3
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Alex Zet
Ответ заляпут
Лысый шарлатан, Ньюкасл в финале вам покажет уровень АПЛ !
Ты прав. Нужно унизить голландскую св*нью.
0
-3
-3
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Alex Zet
Ответ MARELLE CLOTHES
Если бы мы играли весь матч как первые 15 минут,то ччет был бы 5-0 7-0
Да больше, голов 20 - 30, а может даже и 100
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-2
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Alex Zet
А про 2 - 3 от Арсенала лысый ничео не хочет сказать?
0
-5
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Nuraly Amirov
Ответ fellx
Да я молод, но ваш ровесник уважаемый 30летний собеседник) Прекрасно помню САФ, это другой уровень. И читал, что первые пять лет его дестко критиковали. Чего не скажешь про тен Хага. Пока что его хайп обусловлен уходом Роналду. Типо "поставил на место". По игре ничего нового, чем при Сульшере но его уже называют новым САФ, это по вашему честно? Не очень. Слишком большой аванс. Как думаете, пойдёт ли какая нибудь звезда уровня Мбаппе или Холлана в МЮ зная, что его в любой момент могут на скамью отправить просто так, из за прихоти тренера? Каземиро? Пришел заканчивать, ему выигрывать нечего, при этом он опора команды. Решфорд? Ну он тут вырос, из другой команды ни за какие деньги бы не перешел. Я слежу за футболом и особенно психологией детально достаточно долго. Не надо меня путать с глорами Месси и Роналду
Предположу, что вы не болеете за МЮ, мы за 9 лет насмотрелись на неподходящих персонажей у руля, поэтому громкий аванс тренеру связан скорее с облегчением, что нашли потенциального топа. Мне по боку ситуация с Роналду, главный плюс Эрика - ставит игру и дает результат, уже виден его стиль построения атак, обыграли по разу почти всех топов, с середняками потери минимальные. Мбаппе и Холланда, как и Месси с Роналду сейчас могут потянуть только арабские мешки, а вот Каз в расцвете сил пришел и очень круто тащит, ему еще лет 5 играть. Кто придёт летом - зависит от трансферного бюджета, посмотрим. По поводу авансов - каждого молодого аргентинца, не потерявшего мяч в первые 5 секунд, раньше называли новым Марадоной, сейчас новым Месси, не стоит воспринимать близко к сердцу
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Александр Калашников
Ответ mr kovalsky
Артета: доминировали Тен хаг: контролировали
Открыть новый персонаж - Контролер
+9
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fellx
Ответ Nuraly Amirov
Вы мб молоды, поэтому ошибаетесь. Сектанство зародилось в 90х, я к нему примкнул в 2004 и так 9 лет до ухода САФа, ни у одного тренера не было такого культа и почитания, нынешние Пеп и Клопп рядом не стояли. Буду очень рад, если сектанство по 10Хагу принесет хотя бы половину трофеев САФа
Да я молод, но ваш ровесник уважаемый 30летний собеседник) Прекрасно помню САФ, это другой уровень. И читал, что первые пять лет его дестко критиковали. Чего не скажешь про тен Хага. Пока что его хайп обусловлен уходом Роналду. Типо "поставил на место". По игре ничего нового, чем при Сульшере но его уже называют новым САФ, это по вашему честно? Не очень. Слишком большой аванс. Как думаете, пойдёт ли какая нибудь звезда уровня Мбаппе или Холлана в МЮ зная, что его в любой момент могут на скамью отправить просто так, из за прихоти тренера? Каземиро? Пришел заканчивать, ему выигрывать нечего, при этом он опора команды. Решфорд? Ну он тут вырос, из другой команды ни за какие деньги бы не перешел. Я слежу за футболом и особенно психологией детально достаточно долго. Не надо меня путать с глорами Месси и Роналду
0
-4
-4
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Nuraly Amirov
Ответ fellx
"Тен Хаг. Зарождение сектанства".
Вы мб молоды, поэтому ошибаетесь. Сектанство зародилось в 90х, я к нему примкнул в 2004 и так 9 лет до ухода САФа, ни у одного тренера не было такого культа и почитания, нынешние Пеп и Клопп рядом не стояли. Буду очень рад, если сектанство по 10Хагу принесет хотя бы половину трофеев САФа
+3
-1
+2
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corazón blanco
Ответ Беговой тренажер
Комментарий удален
По ходу игры команда перестроилась, да и забавно что-то читать в упрёк тренеру, который одержал разгромную победу.
+5
0
+5
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MARELLE CLOTHES
Если бы мы играли весь матч как первые 15 минут,то ччет был бы 5-0 7-0
+3
0
+3
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REALITY
Лицо Лингардинио было бесценно!
Столько критики в адрес МЮ, но по сути бесполезное полено на поле..
+8
0
+8
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fellx
Ответ Nuraly Amirov
После 3-0 большинство тренеров радуется и рассказывает, какие они с командой хорошие, но 10Хаг перфекционист, что в принципе круто для тренера топ клуба
Комментарий скрыт
+1
-14
-13
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OldRedWhite
Ответ Nuraly Amirov
После 3-0 большинство тренеров радуется и рассказывает, какие они с командой хорошие, но 10Хаг перфекционист, что в принципе круто для тренера топ клуба
Всё выше поднимает планку требований !
Наверное так и надо .
+8
-1
+7
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Али Назри
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
+1
-3
-2
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Бекболот Жолборсов
Кубок лига сейчас для МЮ хороший результат
+1
-2
-1
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demai
на кой пëс здесь тег «Премьер-лига», но нет Кубка лиги?
+1
0
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Гусейн Магомедрасулов
Похоже у МЮ и Тен Хага складываются идеальные отношения. МЮ поддержал Тен Хага с самого начала в сложной ситуации, Тен Хаг будет вкладывать душу в работу и развиваться как тренер, вместе с клубом.
+8
-2
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заляпут
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+2
-13
-11
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