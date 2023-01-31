Шалимов об РФС и УЕФА: «Пока такая политическая обстановка, нас не вернут. Договориться будет сложно, но надо продолжать»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу РФС Игорь Шалимов ЧМ-2026 Политика Матч ТВ Евро-2024 Футбол

Игорь Шалимов оценил перспективы возвращения российских команд на международные турниры.

«Нам надо понимать, что Россия пролетает мимо чемпионата Европы. До 2024 года будем играть товарищеские игры. Будем ли играть международные игры? Будут отказываться. УЕФА же обозначал, что, пока такая политическая обстановка, нас не вернут.

По той информации, что я прочитал, УЕФА говорит, что не против, поэтому пошло сближение с РФС. Только [другие команды] будут отказываться. Дальше чемпионат мира у нас в 2026 году. Не исключаю, что нам не дадут визы и не пустят туда, даже если мы договоримся с УЕФА. Не факт, что с нами будут играть. Слабо представляю, кто будет договариваться. Они скажут: «Хорошо», – а в последний момент откажутся. Такая же ситуация у клубов на сборах.

Насколько я слышал, УЕФА говорит, что не против участия, но нужно, чтобы кто‑то договориться с европейскими федерациями, что они не будут отказываться. Мне кажется, что ситуация очень сложная. Насколько все затянется, и если для нас спецоперация удачно пройдет, то они на этом не успокоятся.

Приветствую, что РФС создал рабочую группу и начал переговоры. Договориться будет сложно, но это работу нужно продолжать», – сказал российский тренер.

Первая встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских команд на международные соревнования состоялась 24 января. Следующая встреча запланирована на февраль.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Короче, пока Россия не сдастся, нас не вернут. Все!
А этого не будет! Поэтому ждать от ФИФА и УЕФА чего-то смысла нет вообще. Нужно принять это как должное.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iPatrick
Ответ Cruel Snake
Тут или сразу откажут или же перенесут на март, апрель, май... Даже примерно непонятно, что должно случится для снятия отстранения
Совершенно понятно, что должно случится для снятия отстранения
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikita Voytenko
Ответ Cruel Snake
Тут или сразу откажут или же перенесут на март, апрель, май... Даже примерно непонятно, что должно случится для снятия отстранения
Да не, как раз все понятно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Договорились продолжать договариваться, т.е. ни о чем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Следующая состоится того же числа в феврале 😎
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Тут или сразу откажут или же перенесут на март, апрель, май... Даже примерно непонятно, что должно случится для снятия отстранения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Во многом Игорь прав. Глупо это отрицать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий