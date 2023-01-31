Шалимов об РФС и УЕФА: «Пока такая политическая обстановка, нас не вернут. Договориться будет сложно, но надо продолжать»

оценил перспективы возвращения российских команд на международные турниры.

«Нам надо понимать, что Россия пролетает мимо чемпионата . До 2024 года будем играть товарищеские игры. Будем ли играть международные игры? Будут отказываться. УЕФА же обозначал, что, пока такая политическая обстановка, нас не вернут.

По той информации, что я прочитал, УЕФА говорит, что не против, поэтому пошло сближение с РФС. Только [другие команды] будут отказываться. Дальше чемпионат мира у нас в 2026 году. Не исключаю, что нам не дадут визы и не пустят туда, даже если мы договоримся с УЕФА. Не факт, что с нами будут играть. Слабо представляю, кто будет договариваться. Они скажут: «Хорошо», – а в последний момент откажутся. Такая же ситуация у клубов на сборах.

Насколько я слышал, УЕФА говорит, что не против участия, но нужно, чтобы кто‑то договориться с европейскими федерациями, что они не будут отказываться. Мне кажется, что ситуация очень сложная. Насколько все затянется, и если для нас спецоперация удачно пройдет, то они на этом не успокоятся.

Приветствую, что РФС создал рабочую группу и начал переговоры. Договориться будет сложно, но это работу нужно продолжать», – сказал российский тренер.

Первая встреча представителей и по вопросу возвращения российских команд на международные соревнования состоялась 24 января. Следующая встреча запланирована на февраль.