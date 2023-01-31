Шалимов об РФС и УЕФА: «Пока такая политическая обстановка, нас не вернут. Договориться будет сложно, но надо продолжать»
Игорь Шалимов оценил перспективы возвращения российских команд на международные турниры.
«Нам надо понимать, что Россия пролетает мимо чемпионата Европы. До 2024 года будем играть товарищеские игры. Будем ли играть международные игры? Будут отказываться. УЕФА же обозначал, что, пока такая политическая обстановка, нас не вернут.
По той информации, что я прочитал, УЕФА говорит, что не против, поэтому пошло сближение с РФС. Только [другие команды] будут отказываться. Дальше чемпионат мира у нас в 2026 году. Не исключаю, что нам не дадут визы и не пустят туда, даже если мы договоримся с УЕФА. Не факт, что с нами будут играть. Слабо представляю, кто будет договариваться. Они скажут: «Хорошо», – а в последний момент откажутся. Такая же ситуация у клубов на сборах.
Насколько я слышал, УЕФА говорит, что не против участия, но нужно, чтобы кто‑то договориться с европейскими федерациями, что они не будут отказываться. Мне кажется, что ситуация очень сложная. Насколько все затянется, и если для нас спецоперация удачно пройдет, то они на этом не успокоятся.
Приветствую, что РФС создал рабочую группу и начал переговоры. Договориться будет сложно, но это работу нужно продолжать», – сказал российский тренер.
Первая встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских команд на международные соревнования состоялась 24 января. Следующая встреча запланирована на февраль.
А этого не будет! Поэтому ждать от ФИФА и УЕФА чего-то смысла нет вообще. Нужно принять это как должное.