Карпин о челленджах на просмотр моментов в РПЛ: «Бред сумасшедшего, зачем тогда судьи? ВАР получает деньги за свою работу»
Валерий Карпин прокомментировал идею о введении челленджей на просмотр моментов в Мир РПЛ.
– На Зимнем кубке РПЛ будет возможность запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?
– Во время предсезонки – нормально, прикольно. Мы идем в сторону автоматических офсайдов. ВАР получает деньги за свою работу.
Если еще кто-то из клубов будет подталкивать судей к просмотру, тогда зачем судьи? Это бред сумасшедшего.
Чистое время? Не думаю, что что-то поменяется. Не вижу разницы.
– Бывали ли случаи, когда именно в таких предсезонных турнирах игрок вас убеждал в своей состоятельности?
– Конечно, такие случаи были. Особенно это касается молодых. По итогам матчей поймем, кого оставить работать с основой, – сказал главный тренер «Ростова».
Но, справедливости ради, челленджи в теннисе очень хорошо помогают. Если всё сделать разумно, то это увеличит справедливость. Хочется это конечно не всем ;)
В хоккее очень помогает, дополнительный контроль за ними не повредит, а только лучше будет.
Карпин понимает, что так ростов меньше пенальти получит, а судьи бабки не вернут