Карпин о челленджах на просмотр моментов в РПЛ: «Бред сумасшедшего, зачем тогда судьи? ВАР получает деньги за свою работу»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин прокомментировал идею о введении челленджей на просмотр моментов в Мир РПЛ.

– На Зимнем кубке РПЛ будет возможность запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?

– Во время предсезонки – нормально, прикольно. Мы идем в сторону автоматических офсайдов. ВАР получает деньги за свою работу.

Если еще кто-то из клубов будет подталкивать судей к просмотру, тогда зачем судьи? Это бред сумасшедшего.

Чистое время? Не думаю, что что-то поменяется. Не вижу разницы.

– Бывали ли случаи, когда именно в таких предсезонных турнирах игрок вас убеждал в своей состоятельности?

– Конечно, такие случаи были. Особенно это касается молодых. По итогам матчей поймем, кого оставить работать с основой, – сказал главный тренер «Ростова».

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18 комментариев

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Curry30
челленджи какие-то, уже как только не пытаются извратить футбол, позорище
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Pelerin
Ну, с таким судейством, как у Ростова, и я был бы против. Но, справедливости ради, челленджи в теннисе очень хорошо помогают. Если всё сделать разумно, то это увеличит справедливость. Хочется это конечно не всем ;)
А какое судейство у Ростова, поподробнее можно?
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Pelerin
Ответ Плотников Семен
Полностью согласен. В этой ситуации во всем прав.
Ну, с таким судейством, как у Ростова, и я был бы против.
Но, справедливости ради, челленджи в теннисе очень хорошо помогают. Если всё сделать разумно, то это увеличит справедливость. Хочется это конечно не всем ;)
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гилберт
Ответ Виталик Украинский
Введут челленджи, потом пойдут предложения что этого недостаточно. У безумных идей нет границ.
Когда в теннисе ввели челленджи, все были в восторге и никто не говорил что этого недостаточно.
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гилберт
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Может тогда полномочия ВАР расширить?
Если расширить полномочия ВАР, то придётся просматривать сотни моментов за матч, например от кого мяч ушёл, а с челленджами будет всего несеолько просмотров за игру по запросу.
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Виталик Украинский
Ответ гилберт
Челленджи необходимы. Полномочие ВАРа ограничены.
Введут челленджи, потом пойдут предложения что этого недостаточно. У безумных идей нет границ.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Евгениий
В хоккее это есть
А ещё в хоккее 2-хминутные удаления есть. И?
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TheSportNik
Это придуманно не только, чтоб за арбитрами ошибки исправлять, но и для того, чтоб продажных судей выводить на чистую воду.
В хоккее очень помогает, дополнительный контроль за ними не повредит, а только лучше будет.
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Евгениий
В хоккее это есть
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-1
-1
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Wiley Fox
Рябой у карпина валится в штрафной

Карпин понимает, что так ростов меньше пенальти получит, а судьи бабки не вернут
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серж
Ответ ZarvuR2020
Но ВАР то не все моменты смотрит
откройте 134 страницу Правил и прочитайте о ВАР
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Сергей К
Ответ гилберт
Челленджи необходимы. Полномочие ВАРа ограничены.
вот с этими ограничениями и надо работать. челленджи тут не причём...
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ гилберт
Челленджи необходимы. Полномочие ВАРа ограничены.
Может тогда полномочия ВАР расширить?
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-1
-1
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ZarvuR2020
Но ВАР то не все моменты смотрит
0
-1
-1
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гилберт
Челленджи необходимы. Полномочие ВАРа ограничены.
0
-3
-3
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Сергей К
какой на хер челлендж? Перекладывание с больной головы на здоровую...
+1
-3
-2
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заляпут
РФПЛ в нынешних реалиях - это вообще бред !
+1
-4
-3
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Плотников Семен
Полностью согласен. В этой ситуации во всем прав.
+7
-4
+3
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