Карпин о челленджах на просмотр моментов в РПЛ: «Бред сумасшедшего, зачем тогда судьи? ВАР получает деньги за свою работу»

прокомментировал идею о введении челленджей на просмотр моментов в Мир .

– На Зимнем кубке РПЛ будет возможность запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?

– Во время предсезонки – нормально, прикольно. Мы идем в сторону автоматических офсайдов. ВАР получает деньги за свою работу.

Если еще кто-то из клубов будет подталкивать судей к просмотру, тогда зачем судьи? Это бред сумасшедшего.

Чистое время? Не думаю, что что-то поменяется. Не вижу разницы.

– Бывали ли случаи, когда именно в таких предсезонных турнирах игрок вас убеждал в своей состоятельности?

– Конечно, такие случаи были. Особенно это касается молодых. По итогам матчей поймем, кого оставить работать с основой, – сказал главный тренер « ».