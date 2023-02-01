«Челси» не уволит Поттера, если не попадет в ЛЧ. Тренеру дадут время на строительство команды

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

«Челси» не уволит главного тренера Грэма Поттера в случае неудач в ближайшее время.

Как сообщает The Guardian, владельцы клуба не собираются требовать немедленного успеха, несмотря на значительные расходы на трансферы. Они дадут 47-летнему специалисту время на то, чтобы построить команду.

За последние два трансферных окна лондонцы приобрели 16 футболистов и еще 2 взяли в аренду. Но руководство готово к тому, что команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Оно даст Поттеру возможность провести полноценную предсезонную подготовку летом 2023 года.

На данный момент «Челси» идет в АПЛ на 10-м месте. До зоны ЛЧ – 10 очков.

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20 комментариев

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Ман Сити
Ответ Grime Font
Чел, если тебе больше 10 лет, то у тебя большие проблемы
Если мне 10, зачем ты так сгорел?
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Grime Font
Ответ Ман Сити
Он и сделал из них ливер клопа, ведь Челси рядом с ним на 10-м месте. Только если для ливера это его историческое место, для Челси - нет, поэтому и вышвырнули немецкого физрука.
Чел, если тебе больше 10 лет, то у тебя большие проблемы
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GoonerLt
это и так понятно. покупки все на перспективу. набрали почти 40 игроков в команду, так ясно, что в этом сезоне не результат важен, а определиться какие игроки останется, каких сливать будут, а также дать адаптироваться новым ребятам с зарубежа к апл. Поттер на раслабухе как минимум до конца следущего сезона:)
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Мукунку хороший
"Мы строили, строили и наконец построили! Да здравствуем мы, ура!"
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ZamoRano
Хренцо выведет Чукотку в лигу конференций, уверен!!!
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Александр Киселев
Десятое место, гарантированно!
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Ман Сити
Ответ مختار موسى حاجييف
Оставили бы Тухеля, с такими тратами сделал бы из команды что-то наподобие (может и сильнее) Ливера Клоппа и Сити Пепа.
Он и сделал из них ливер клопа, ведь Челси рядом с ним на 10-м месте. Только если для ливера это его историческое место, для Челси - нет, поэтому и вышвырнули немецкого физрука.
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DolJun
Ответ مختار موسى حاجييف
Оставили бы Тухеля, с такими тратами сделал бы из команды что-то наподобие (может и сильнее) Ливера Клоппа и Сити Пепа.
тухель и с тем составом что был множил на ноль сити пепа и его судей, а вот клопп да, был для тухеля крепким орешком.
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مختار موسى حاجييف
Оставили бы Тухеля, с такими тратами сделал бы из команды что-то наподобие (может и сильнее) Ливера Клоппа и Сити Пепа.
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NottinghamForest79
Ответ Дмитрий Синицкий
Который переиграл испанского физрука в финале ЛЧ)
СЛУЧАЙНО.. ВЕЗУНЧИК
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Yenchik
Лэмпарду тоже обещали не увольнять в течение двух лет))
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Ман Сити
Ответ Дмитрий Синицкий
Который переиграл испанского физрука в финале ЛЧ)
Как и Ди Матео. Но ньюанс в том что это не его команда была. Его команда обороняла 3-0 против Лидса, выставляя дефов, чтобы не пропустить 4-й. Вот эту команду уже он собирал.
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SternDesSüdens
Вспоминается Тухель, которого уволили после поражения Динамо из Загреба(
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Фанат Лионеля Месси
Челси бы в ЛК попасть ,не говоря уже об ЛЧ
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Эмиль Джафаров
Американцы - это про путь в долгую. Огромные сроки контрактов, доверие к тренеру и тд и тп
0
-1
-1
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Дмитрий Синицкий
Ответ Ман Сити
Логично, сложно восстановить команду после немецкого физрука
Который переиграл испанского физрука в финале ЛЧ)
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DolJun
логично. было бы странно попереть его с 5летним контрактом и, следовательно, космической неустойкой. этот сезон плюс предсезонка - на перестройку, взять опорника и потом топ4 - это будет задача минимум, давление на поттера будет знатное.
+1
-2
-1
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Ман Сити
Логично, сложно восстановить команду после немецкого физрука
0
-7
-7
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QWertY
Адекватное решение. Пока Боэли делает исключительно правильные действия☝🏻
0
-3
-3
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Алексей Прядко
Магия вне Хогвартса…
0
-1
-1
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