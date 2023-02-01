«Челси» не уволит Поттера, если не попадет в ЛЧ. Тренеру дадут время на строительство команды

«Челси» не уволит главного тренера в случае неудач в ближайшее время.

Как сообщает The Guardian, владельцы клуба не собираются требовать немедленного успеха, несмотря на значительные расходы на трансферы. Они дадут 47-летнему специалисту время на то, чтобы построить команду.

За последние два трансферных окна лондонцы приобрели 16 футболистов и еще 2 взяли в аренду. Но руководство готово к тому, что команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Оно даст Поттеру возможность провести полноценную предсезонную подготовку летом 2023 года.

На данный момент «Челси» идет в на 10-м месте. До зоны ЛЧ – 10 очков.

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