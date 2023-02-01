Морган – фанатам «Челси»: «Тратьте столько газиллионов, сколько захотите, но вам нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал болельщики Пирс Морган Футбол

Пирс Морган обратился к фанатам «Челси» в связи с крупными тратами их клуба. 

«Напоминание болельщикам «Челси»: мы лидируем в лиге, а вы на 10-м месте, мы опережаем вас на 21 очко с игрой в запасе.

Так что тратьте столько газиллионов, сколько захотите, но вам правда нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» [в таблице], – написал телеведущий и болельщик «канониров», приложив к посту скриншот турнирной таблицы АПЛ.

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102 комментария

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pack25
Вообще у любого клуба есть несколько видов болельщиков:
1. Нормальные, адекватные болельщики, которые, к примеру, 10-20 лет болеют за свой клуб, как говорится - и в горе и в радости.
2. Глоры, которые начинают болеть за клуб только в момент какого-то успеха
3. Болельщики, которые просто болеют против всех остальных клубов.

Сейчас у Арсенала такие результаты, что глоров, очевидно, прибыло, это и сказывается в комментариях и остальном.
Нормальные болельщики пока относятся к результатам со сдержанным оптимизмом, они более адекватные в комментариях.
Хейтерам всё равно, кого ругать, им что Челси, что МЮ, всё одно. Будут упорно не замечать что-то хорошее и, наоборот, преувеличивать что-то плохое.

Морган, как по мне, типичный хейтер, ему всё равно на кого и на какой клуб свою желчь изливать. Обидно только, что его ассоциируют с Арсеналом, но ничего не поделаешь.
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Makar Tert
Моргану надо купить телескоп чтобы увидеть где играет Роналду
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Denis Spiridenock
Ответ Mx Griggs
У Челси за 10 лет чемпионств и ЛЧ больше чем у Арсенала за 30.)
Люблю удобную статистику, а вот если за всю историю клубов взять, да ЛЧ пока у нас нету, но вот АПЛ, мягко скажем чуть-чуть очень сильно больше
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GOVARD
Ответ Tybalt
откуда такие предпосылки? основания?
1. Избавились от шлака, который скупали в последние несколько лет.
2. Грамотные покупки в ТО.
3. Крутое молодое поколение, которое уже показывает уровень. Да и в том сезоне были бы в топ-4, если бы не смазанная концовка (не хватило опыта).
4. Отличный тренер.
5. Текущее место в АПЛ не является основной предпосылкой?)
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Denis Spiridenock
Ответ Александр Фёдоров
Хахахахах, ну всё, за 20 лет поднялись на первое, теперь будем умничать
Ну только вот не надо приравнивать всех болельщиков Арсенала к этому "журналисту". Классический школьник в комментах другого футбольного паблика
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Pavelaznaurov
Морган нашел тему—-его сейчас за уши не оттащишь…впился как клещ,видимо о Маркле уже не читают…….
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Не забывайте, что все трофеи синих куплены Абрамовичем, ушел он и где Челси? Хотя вы себе не изменяете, пришел новый денежный мешок и вче по-старому! У нас другой путь! Конечно количеством трофеев меряться не будем, но зато когда речь идет о футбольной эстетике, красоте и настоящих традициях, все юзнают Арсенал и никто не вспомнит Челси!
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LLiriKK
Чувак окончательно превратился в смесь грустного комика с городским сумасшедшим.
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Michael Boldyrev
и добавил: "Кстати, величайший футболист в истории купил себе обсерваторию в горах Эль-Асира с той же целью... Правда, горы там низкие и дальше Лутона не видать."
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здравия желаю
Ответ powder94
Обычно после таких заявлений может происходить что-то интересное
Там ответ Терри уже есть. Спортс как обычно создает инфошум
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KLINTAN-din
Я сначала подумал, что газиллион - это отсылка к деньгам Газпрома.
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Вратарь Бага
Что за намёки на Зенит)
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Verhovn
Газиллионов - мне нравится 😄
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Наталья Филичева
Первый успешный сезон Арсенала за 100 лет и понтов сколько
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Питер Пэн
Ответ Чингиз Максут
Каждый новый высер Моргана подтверждает, что он клоун и дешевый хайпожер! Вызывает только чувство брезгливости. Печально, что он имеет отношение к моему любимому клубу!
На самом деле есть и болельщики Челси, которые были бы рады чемпионству Арсенала, как я, хотя бы ради того, чтобы АПЛ не превратилась в монолигу, в которой чемпион известен с первого же тура!
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Российский пользователь
Что он себе позволяет! фанаты должны его спустить с небес на землю!
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Los Catrachos
Мда, печально, что это чудо за Арсенал болеет. Впрочем, у кого в фанбазе нет отбитых?
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Полуэктов Пётр
Ох ты... один сезон. ОДИН. СЕЗОН.
Один сезон Арсенал умудрился забраться так высоко и тут же начались приколы про таблицу.
Ну это даже обсуждать нелепо как-то.
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Tybalt
Ответ GOVARD
Всё будет ок, этот Арсенал будет точно несколько лет рубиться, как Ливерпуль. Главное, в дальнейшем не потерять момент со сменой поколений)
откуда такие предпосылки? основания?
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Томаш Спенсер
Морган, где твой микроскоп для еврокубков арсенала? 😅
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Бухгалтер2021
чтобы увидеть арсенал в ЛЧ и телескоп не поможет
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-2
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Alex Klimenko
Морган, похоже, нашёл сферу, где можно хайпануть, просто говоря что-нибудь противоречивое. Либо "Спортс" только нашёл такой кликбейтный бриллиант, а Пирс уже давно такой...
В любом случае, реагируем на ссаньё в уши, раздражаемся, а денежная машина крутится.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ни один телескоп в мире не поможет увидеть кубок ЛЧ у Арсенала.
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Master Slova
абсолютно все фаны Арсенала такие недалекие токсики, первый раз за 20 лет стало что-то получаться, а говору, будто 10 лет доминируют
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Born is the King
6:0,0:5,1:4 - не стоит Моргану забывать про своего хозяина
+2
0
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