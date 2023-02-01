Морган – фанатам «Челси»: «Тратьте столько газиллионов, сколько захотите, но вам нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице»
Пирс Морган обратился к фанатам «Челси» в связи с крупными тратами их клуба.
«Напоминание болельщикам «Челси»: мы лидируем в лиге, а вы на 10-м месте, мы опережаем вас на 21 очко с игрой в запасе.
Так что тратьте столько газиллионов, сколько захотите, но вам правда нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» [в таблице], – написал телеведущий и болельщик «канониров», приложив к посту скриншот турнирной таблицы АПЛ.
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1. Нормальные, адекватные болельщики, которые, к примеру, 10-20 лет болеют за свой клуб, как говорится - и в горе и в радости.
2. Глоры, которые начинают болеть за клуб только в момент какого-то успеха
3. Болельщики, которые просто болеют против всех остальных клубов.
Сейчас у Арсенала такие результаты, что глоров, очевидно, прибыло, это и сказывается в комментариях и остальном.
Нормальные болельщики пока относятся к результатам со сдержанным оптимизмом, они более адекватные в комментариях.
Хейтерам всё равно, кого ругать, им что Челси, что МЮ, всё одно. Будут упорно не замечать что-то хорошее и, наоборот, преувеличивать что-то плохое.
Морган, как по мне, типичный хейтер, ему всё равно на кого и на какой клуб свою желчь изливать. Обидно только, что его ассоциируют с Арсеналом, но ничего не поделаешь.
2. Грамотные покупки в ТО.
3. Крутое молодое поколение, которое уже показывает уровень. Да и в том сезоне были бы в топ-4, если бы не смазанная концовка (не хватило опыта).
4. Отличный тренер.
5. Текущее место в АПЛ не является основной предпосылкой?)
Один сезон Арсенал умудрился забраться так высоко и тут же начались приколы про таблицу.
Ну это даже обсуждать нелепо как-то.
В любом случае, реагируем на ссаньё в уши, раздражаемся, а денежная машина крутится.