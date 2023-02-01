Морган – фанатам «Челси»: «Тратьте столько газиллионов, сколько захотите, но вам нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице»

обратился к фанатам «Челси» в связи с крупными тратами их клуба.

«Напоминание болельщикам «Челси»: мы лидируем в лиге, а вы на 10-м месте, мы опережаем вас на 21 очко с игрой в запасе.

Так что тратьте столько газиллионов, сколько захотите, но вам правда нужно купить телескоп, чтобы увидеть « » [в таблице], – написал телеведущий и болельщик «канониров», приложив к посту скриншот турнирной таблицы .

Энцо – 16-й трансфер «Челси» при Боули. Потратят более 600 млн фунтов с учетом бонусов и аренд

«Челси» потратил около 323 млн фунтов зимой – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе