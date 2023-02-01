«Сити» ничего не получит от «Баварии» за аренду Канселу. Мюнхенцы ограничатся зарплатой игрока
Стали известны финансовые детали перехода защитника Жоау Канселу в «Баварию».
По данным Bild, мюнхенцы ничего не будут платить «Манчестер Сити» за аренду португальца.
Расходы будут ограничены перечислением футболисту зарплаты.
Чемпионы Германии арендовали Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро.
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