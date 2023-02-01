«Сити» ничего не получит от «Баварии» за аренду Канселу. Мюнхенцы ограничатся зарплатой игрока

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Жоау Канселу деньги Футбол

Стали известны финансовые детали перехода защитника Жоау Канселу в «Баварию».

По данным Bild, мюнхенцы ничего не будут платить «Манчестер Сити» за аренду португальца.

Расходы будут ограничены перечислением футболисту зарплаты.

Чемпионы Германии арендовали Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом

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14 комментариев

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Muhammad Nazaraliev
Ответ DolJun
ждем когда бавария вынесет сити 8-2, с канселу дубль плюс пас, по традиции
Андерсон
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DolJun
ждем когда бавария вынесет сити 8-2, с канселу дубль плюс пас, по традиции
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Nastra
Ответ mansur_axe
Умеют Баварцы договориться, а если еще и не выкупит , то вообще халявное усиление.
А Бавария после таких аренд кого-нибудь выкупала разве? Думаю и Канселу попользуют остаток сезона и вернут.
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ман сити фейк
Ответ psixyec
Ахахах, красиво Баварка развела арабский мешок, моё уважение.
Будешь орать когда Ман Сити на свой счёт получит 70 лямов за португала
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WESTERN-
Ну не спроста 70мультов прописали. Сейчас он этих денег не стоит
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Эксперимент
Сити насильно впихнули Кансело Баварии, они же вроде сами хотели взять защитника, почему тогда ничего не будут платить?
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corazón blanco
Вообще идеальный вариант для Баварии. Если вдруг не заиграет, абсолютно ничего не потеряют. А заиграет, думаю будут торговаться и пытаться снизить цену за Канселу и есть вероятность, что добьются этого.
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ChipsRobber
Ответ psixyec
Ахахах, красиво Баварка развела арабский мешок, моё уважение.
Не догоняешь, Сити это сделал ради игрока, а не ради денег.
+4
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+3
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druzhe88
Не перешёл в Челси, потому что они начали предлагать деньги
+6
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Los Galácticos
Это можно назвать так что Канселу и Пеп просто решили на время пожить отдельно, отдохнуть друг от друга а потом обратно съехаться )
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psixyec
Ахахах, красиво Баварка развела арабский мешок, моё уважение.
+4
-8
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Sv1ft
Еще и в минусе останутся
0
-1
-1
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Rick Sorkin
Как у них это получается?
+5
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+4
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mansur_axe
Умеют Баварцы договориться, а если еще и не выкупит , то вообще халявное усиление.
+18
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+16
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