«Сити» ничего не получит от «Баварии» за аренду Канселу. Мюнхенцы ограничатся зарплатой игрока

Стали известны финансовые детали перехода защитника в «Баварию».

По данным Bild, мюнхенцы ничего не будут платить « » за аренду португальца.

Расходы будут ограничены перечислением футболисту зарплаты.

Чемпионы Германии арендовали Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом