Канселу об аренде в «Баварию»: «Отношения с Пепом тут ни при чем. Не рассматриваю это как окончательный уход из «Ман Сити»

высказался о переходе из «Манчестер Сити» в «Баварию».

Мюнхенский клуб арендовал Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро.

– У меня было не так много игрового времени в последние недели, и это повлияло на мое решение. Отношения с Пепом здесь ни при чем. Мне действительно хотелось начать новое приключение в клубе с такой большой историей. Для меня это мечта.

Это видео [в инстаграме], может, и звучит как прощание, но я не подразумевал этого. Посмотрим, что принесут нам эти 5 месяцев. Я хочу быть здесь с ясной головой. В конце сезона мы снова поговорим об этом, но я по-прежнему на контракте в « ». Я не рассматриваю это как окончательный уход из клуба.

– Вы говорили с о «Баварии»?

– «Баварию» с Пепом мы не обсуждали, потому что все произошло очень быстро. Я хотел принять верное решение для дальнейшей карьеры, и я выбрал этот отличный клуб, – сказал защитник.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом