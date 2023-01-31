Канселу об аренде в «Баварию»: «Отношения с Пепом тут ни при чем. Не рассматриваю это как окончательный уход из «Ман Сити»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Пеп Гвардиола Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу высказался о переходе из «Манчестер Сити» в «Баварию».

Мюнхенский клуб арендовал Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро.

– У меня было не так много игрового времени в последние недели, и это повлияло на мое решение. Отношения с Пепом здесь ни при чем. Мне действительно хотелось начать новое приключение в клубе с такой большой историей. Для меня это мечта.

Это видео [в инстаграме], может, и звучит как прощание, но я не подразумевал этого. Посмотрим, что принесут нам эти 5 месяцев. Я хочу быть здесь с ясной головой. В конце сезона мы снова поговорим об этом, но я по-прежнему на контракте в «Манчестер Сити». Я не рассматриваю это как окончательный уход из клуба.

– Вы говорили с Гвардиолой о «Баварии»?

– «Баварию» с Пепом мы не обсуждали, потому что все произошло очень быстро. Я хотел принять верное решение для дальнейшей карьеры, и я выбрал этот отличный клуб, – сказал защитник.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом

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14 комментариев

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Lindeman
Ответ zzzeeerrrooo
не основной
А кто по вашему основной лз в Ман Сити?
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Эксперимент
Ответ zzzeeerrrooo
не основной
В смысле не основной? А кто основной если больше лз в Сити нет.
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Alan Besolov
Ответ Barry
Посреди сезона ушел основной левый защитник главного конкурента. . Отличная новость для Арсенала и Артеты.
Если бы он был основным защитником, то зачем ему говорить, что получал мало времени на поле? Получается он не основной
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0
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Typizza
Во заливает
0
0
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d1mk0
хахах ,WTF?
+1
0
+1
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Sevuska
Зоя , что не обсуждали - Пеп провёл там несколько лет , и мог бы дать несколько полезных поинтов 👍
0
0
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Barry
Посреди сезона ушел основной левый защитник главного конкурента. . Отличная новость для Арсенала и Артеты.
не основной
+11
-4
+7
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N1ghtwolf
Врёт как дышит
+2
0
+2
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Эксперимент
С таким отношением к делу вряд ли Сити его будет возвращать в команду.
0
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Плакса Джон ушел налево
Пепун токсик и из каждой своей команды вытесняет неугодных, а для Баварии вообще один из самых убогих тренеров, даже хорватский физрук был лучше.
+2
-4
-2
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DolJun
молодец. если шарлатана вышвырнут из сити - зачем закрывать себе дорогу обратно в лучшую лигу мира? это было бы глупо
+3
-3
0
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Fox_Mulder_12
Брехун
+7
-1
+6
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Barry
Посреди сезона ушел основной левый защитник главного конкурента. . Отличная новость для Арсенала и Артеты.
+22
-4
+18
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deadjoker
Ну хоть ЛЧ выиграет
+6
-6
0
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