Игорь Лещук: «У Кокорина все мысли о том, сколько он получает и как потратить деньги. Надеюсь, нам только кажется»

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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался об отношении Александра Кокорина к деньгам.

– Когда ты приходил в профессиональный футбол, думал о заработке?

– Точно не думал, даже когда играл в молодежной команде «Динамо». Только в основной команде, когда появились семья и дети, стал задумываться о том, сколько денег я зарабатываю.

– А кто из тех, кого ты знаешь в футболе, ставил деньги превыше всего?

– Можно Сашу Кокорина назвать, но это мое мнение со стороны. Может, нам только кажется, что у него все мысли о том, сколько он получает и как потратить эти деньги, – сказал Лещук.

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6 комментариев

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Назар Игорь
Кто в молодые годы не мечтает о хороших заработках? А спортивная жизнь коротка, пролетает быстро. Майор Штейнглиц из к/ф "Щит и меч" справедливо говорил "Молодость это только средство чтобы обеспечить себе старость"
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DoDidDone
А в Кофемании в лицо Саше, сжимающему стул, слабо повторить?
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Amalfitano
Что-то это немужик Лещук наговаривает на нашего Сашеньку.
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KOTOV71
Хех,ну это естественно! Все начинают задумываться,после того ,как отучаться,получат профессию,женятся,дети итд.
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Tigo_Volchara93
Завидует очень что кокорин к 26 годам миллиардер был, а у этого второго вратаря 20 игр за всю карьеру
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Abu Ibrahim
Лещук бы лучше о футболе думал , а то к 26 годам 15-20 матчей за основу только набрал . Думающий о деньгах Кокорин в разв больше пользы Динамо принёс
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