Игорь Лещук: «У Кокорина все мысли о том, сколько он получает и как потратить деньги. Надеюсь, нам только кажется»

Вратарь « » высказался об отношении к деньгам.

– Когда ты приходил в профессиональный футбол, думал о заработке?

– Точно не думал, даже когда играл в молодежной команде «Динамо». Только в основной команде, когда появились семья и дети, стал задумываться о том, сколько денег я зарабатываю.

– А кто из тех, кого ты знаешь в футболе, ставил деньги превыше всего?

– Можно Сашу Кокорина назвать, но это мое мнение со стороны. Может, нам только кажется, что у него все мысли о том, сколько он получает и как потратить эти деньги, – сказал Лещук.