ответил на слова про «Арсенал» и «Челси».

Комментируя траты синих в зимнее трансферное окно, телеведущий написал: «Тратьте столько газиллионов, сколько захотите, но вам нужно купить телескоп, чтобы увидеть « » в таблице».

«Вы пропали без вести на 20 лет! И вам еще предстоит пройти долгий путь...

После завершения карьеры я выиграл больше трофеев, играя в гольф, чем «Арсенал», – ответил бывший защитник «Челси» Моргану.

«Заткнись, «Тайгер» (имеется в виду гольфист Вудс – прим.) Терри… Всего 18 лет назад «Арсенал» не проигрывал целый сезон в чемпионате (в том числе сделал твой « » дома и на выезде). Так что единственное, что «пропало», – это слово «непобедимый» в твоем резюме…» – отреагировал фанат «канониров».