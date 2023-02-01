Терри – Моргану: «Арсенал» пропал без вести на 20 лет. Я выиграл больше трофеев, играя в гольф»
Джон Терри ответил на слова Пирса Моргана про «Арсенал» и «Челси».
Комментируя траты синих в зимнее трансферное окно, телеведущий написал: «Тратьте столько газиллионов, сколько захотите, но вам нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице».
«Вы пропали без вести на 20 лет! И вам еще предстоит пройти долгий путь...
После завершения карьеры я выиграл больше трофеев, играя в гольф, чем «Арсенал», – ответил бывший защитник «Челси» Моргану.
«Заткнись, «Тайгер» (имеется в виду гольфист Вудс – прим.) Терри… Всего 18 лет назад «Арсенал» не проигрывал целый сезон в чемпионате (в том числе сделал твой «Челси» дома и на выезде). Так что единственное, что «пропало», – это слово «непобедимый» в твоем резюме…» – отреагировал фанат «канониров».
Так что пусть Терри прикроет варежку
Не миллиард в Челси основная причина импотенции Арсенала даже при Венгере в Европе :)