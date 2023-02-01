Терри – Моргану: «Арсенал» пропал без вести на 20 лет. Я выиграл больше трофеев, играя в гольф»

Теги Челси Джон Терри премьер-лига Англия Арсенал Пирс Морган Футбол

Джон Терри ответил на слова Пирса Моргана про «Арсенал» и «Челси». 

Комментируя траты синих в зимнее трансферное окно, телеведущий написал: «Тратьте столько газиллионов, сколько захотите, но вам нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице».

«Вы пропали без вести на 20 лет! И вам еще предстоит пройти долгий путь...

После завершения карьеры я выиграл больше трофеев, играя в гольф, чем «Арсенал», – ответил бывший защитник «Челси» Моргану. 

«Заткнись, «Тайгер» (имеется в виду гольфист Вудс – прим.) Терри… Всего 18 лет назад «Арсенал» не проигрывал целый сезон в чемпионате (в том числе сделал твой «Челси» дома и на выезде). Так что единственное, что «пропало», – это слово «непобедимый» в твоем резюме…» – отреагировал фанат «канониров». 

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94 комментария

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Wekil Halylow
Ответ Акира_1
Как и любой клуб. Без этих самых денег тот же Арсенал года с 16 болтается в середине таблицы. Что касается Челси, то деньги просто позволили стать элитным клубом, а до этого просто хорошая команда. И то побеждавшая Реал в финалах еврокубков.
Я не говарю Арсенал самый лучший клуб но этот клуб уважает многие даже Принцесса Англий болел за Арсенал. Это клуб с историй даже старый стадион Хайбери нелзя снести стадион входит националним ценностим считается
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brace
Ответ Wekil Halylow
Эх таксисти пенси без истори у Арсенала 13 чемпионства у челси 6 увас даже стадион построин для собачей беготни вы должны целоват ноги Абрамовича что он потратил миллиарди купленних наград
А ты все 13 чемпионств зацеловал просто..)), а иначе бы, без этого, болельщиком и не стал!?
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Anton Oleksiy
Ответ dik312
А что кубок Англии , не путать с кубком Лиги , уже не трофей ?
Сравнивная кубок Англии и АПЛ то нет
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Vitaly Rogulin
Не фанат эпохи позднего Венгера, но в эти 20 лет входит финал ЛЧ и ЛЕ, пусть и проигранные, несколько участий в чемпионской гонке и 8 трофеев (4 КА и 4 суперкубка)
Так что пусть Терри прикроет варежку
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Диер Ташкент
не имею ничего против Арсенала, но Моргану и ему подобным лучше рот в замке держать, и меньше высказывать всякого (дерьма) в адрес других команд. Как говорится, ещё рановато, чтобы кому то в нос тыкать
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Акира_1
Ответ Wekil Halylow
Лично я болею с 2008 года я никуда не ухадил а вы что почему не признаётес только блогодаря денгам Абрамовича стали топ клубом до этого 1 чемпионства за 100 лет.
Как и любой клуб. Без этих самых денег тот же Арсенал года с 16 болтается в середине таблицы. Что касается Челси, то деньги просто позволили стать элитным клубом, а до этого просто хорошая команда. И то побеждавшая Реал в финалах еврокубков.
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aomaroff
Да он и жен одноклубников перетрахал больше чем во всем арсенале вместе взятом за эти годы. Тоже урыл, получается.
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Wekil Halylow
Ответ Акира_1
Опа, у ананиров прям пожар с правды или со срыва трансфера Мудрика. Последние 10 сезонов их фанатов не видно из середины таблицы, а тут первый сезон на что-то претендует и сразу вылезли. 🤣
Мудрик это провал как Энцо они оба не стоит такых денег
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Veld
зачем дискутировать с умалишёнными o.O
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Wekil Halylow
Ответ Акира_1
Опа, у ананиров прям пожар с правды или со срыва трансфера Мудрика. Последние 10 сезонов их фанатов не видно из середины таблицы, а тут первый сезон на что-то претендует и сразу вылезли. 🤣
Лично я болею с 2008 года я никуда не ухадил а вы что почему не признаётес только блогодаря денгам Абрамовича стали топ клубом до этого 1 чемпионства за 100 лет.
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$-AGROHIM-$
Ответ Люди Как люди
На ветке болельщиков Арсенала больше становятся)), но Терри прав👍. И не говори хоп,пока не перепрыгнул.
Прав в чем? В Челси вбухивались огромные деньги, у Арсенала конкуренты забирали лучших игроков.
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geoo9
Ответ EmptyGuitar1753
Это единственное достижение того Челси, который сразу побежал за Моуриньо и еще 400 млн сверху
и как показывает история Челси правильно сделал - Арсенал с того самого момента отпустил всех звезд - врубил скрягу и начал экономить на игроках и доить фанатов - что лучше для фаната - поведение Челси или Арсенала?
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Акира_1
Ответ Wekil Halylow
Эх таксисти пенси без истори у Арсенала 13 чемпионства у челси 6 увас даже стадион построин для собачей беготни вы должны целоват ноги Абрамовича что он потратил миллиарди купленних наград
Опа, у ананиров прям пожар с правды или со срыва трансфера Мудрика. Последние 10 сезонов их фанатов не видно из середины таблицы, а тут первый сезон на что-то претендует и сразу вылезли. 🤣
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badibeg
Пирс Морган что-то сильно отвлекся на футбол, пусть лучше расскажет как там пообедал Роналду
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Wekil Halylow
Ответ Акира_1
Морган, конечно, просто хайпажор. Зря Терри вообще что-то отвечает ему. Так то все понимают, что Челси в нулевых успешнее Арсенала, который остался где-то в прошлом. Один финал ЛЕ 2019 все показал. 🤷‍♂️
Эх таксисти пенси без истори у Арсенала 13 чемпионства у челси 6 увас даже стадион построин для собачей беготни вы должны целоват ноги Абрамовича что он потратил миллиарди купленних наград
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Apol
Ответ EmptyGuitar1753
Это единственное достижение того Челси, который сразу побежал за Моуриньо и еще 400 млн сверху
Сколько ЛЧ у Арсенала? Вроде у Тоттенхэма такая же значимая цифра
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Apol
Ответ EmptyGuitar1753
Сравни траты в тот период, и пазл сложится сразу 😱
Еще начни ныть про Эмирейтс и французскую молодежку. ЛЧ нытьем не выиграешь
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Redsfan
Ответ Доминатор3000
А где был Челси до Абрамовича? Сколько они выиграли раз чемпионат? 1? Ну молодцы чо,всего 100 лет их не было. Вложили миллиард,выиграли АПЛ и ЛЧ и такие : Челси > Арсенал…ну ну… Вот только в Арсенал миллиард не вкладывали. Тоже мне чемпионы,просто купили себе трофеи.
Даже когда Арсенал идет на первом месте, болельщики Арсенала продолжают ныть.

Не миллиард в Челси основная причина импотенции Арсенала даже при Венгере в Европе :)
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Wekil Halylow
Ответ Redsfan
Челси Терри в сезон "непобедимых" выбил тот Арсенал из розыгрыша ЛЧ. Вот где был Челси с Терри И тот же Челси буквально на следующий сезон поставил рекорды АПЛ по очкам и пропущенным, став чемпионом куда увереннее, чем это сделал Арсенал.
Арсенал единственний клуб без поражений в сезон в Англий
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Акира_1
Ответ CriminalJoint62
Кубок Англии 2020 все показал 🤷‍♂️.
Это где Арсенал тащут Тейлор или Оливер? В каждом финале кубка у Челси удаляют игроков, а иногда по 2, поэтому я и взял финал ЛЕ, где был локальный судья к обоим клубам. И сразу 4 1. Сложно без ручных судей)
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EmptyGuitar1753
Ответ Apol
А я не спорю, любой клуб тратил много - просто привычка прибедняться только у пушкарей есть
Сравни траты в тот период, и пазл сложится сразу 😱
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Wekil Halylow
Ответ Акира_1
Челси даже без Абрамовича брал еврокубки в отличие от Арсенала. Не зря же Челси гордость Лондона. )
Кубок уефа Арсенал взял в 90
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Озил, озю и буду озить
Ну, я тоже в фифе и ФМ выиграл больше трофеев, чем Терри за футбольную и гольфистскую карьеру. Джон днарь, получается
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EmptyGuitar1753
Ответ geoo9
тот самый Арсенал непобедимым был только в АПЛ, из ЛЧ непобедимых как раз выпнул Челси
Это единственное достижение того Челси, который сразу побежал за Моуриньо и еще 400 млн сверху
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Ape1sin
Не понимаю, о чём спор, Криш же не играет в Арсенале
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