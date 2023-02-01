«Ты правда юрист? Я думал, ты просто бразильская шлюха». Агент Пимента о споре со спортивным директором и отношении к женщинам в футболе

рассказала о пренебрежительном отношении к женщинам в футболе.

– Каково это – быть женщиной в этом мире мужчин?

– Я позитивна. Я всегда считаю, что стакан наполовину полон.

Но очевидно, что существует много предрассудков. Мужчины часто пытаются деморализовать женщин, и они делают это с помощью глупых аргументов вроде того, что женщина не разбирается в футболе. Почему женщина может быть астронавтом или твоей матерью, но не может говорить о футболе? Есть мужчины, которые используют футбол, чтобы разрушить твою уверенность в себе.

– Был ли у вас плохой опыт?

– Однажды я спорила со спортивным директором. Клуб должен был что-то заплатить игроку и не хотел этого делать. Спор продолжался, и ему никак не удавалось взять себя в руки. И когда у него больше не было аргументов, он сказал мне: «Но ты правда юрист? Я думал, ты просто бразильская шлюха».

– Это ужасно.

– Но я все еще вижу стакан наполовину полным, потому что, когда я начинала работать в этом бизнесе, 25 лет назад, женщины не занимали руководящие должности, даже второстепенные. На Мино [ ] даже бросали странные взгляды, когда он появлялся на встречах с женщиной, – сказала глава агентства Райолы.