«Ты правда юрист? Я думал, ты просто бразильская шлюха». Агент Пимента о споре со спортивным директором и отношении к женщинам в футболе

Теги Мино Райола агенты девушки и спорт дискриминация контент Рафаэла Пимента Футбол

Рафаэла Пимента рассказала о пренебрежительном отношении к женщинам в футболе. 

– Каково это – быть женщиной в этом мире мужчин?

– Я позитивна. Я всегда считаю, что стакан наполовину полон.

Но очевидно, что существует много предрассудков. Мужчины часто пытаются деморализовать женщин, и они делают это с помощью глупых аргументов вроде того, что женщина не разбирается в футболе. Почему женщина может быть астронавтом или твоей матерью, но не может говорить о футболе? Есть мужчины, которые используют футбол, чтобы разрушить твою уверенность в себе.

– Был ли у вас плохой опыт?

– Однажды я спорила со спортивным директором. Клуб должен был что-то заплатить игроку и не хотел этого делать. Спор продолжался, и ему никак не удавалось взять себя в руки. И когда у него больше не было аргументов, он сказал мне: «Но ты правда юрист? Я думал, ты просто бразильская шлюха».

– Это ужасно.

– Но я все еще вижу стакан наполовину полным, потому что, когда я начинала работать в этом бизнесе, 25 лет назад, женщины не занимали руководящие должности, даже второстепенные. На Мино [Райолу] даже бросали странные взгляды, когда он появлялся на встречах с женщиной, – сказала глава агентства Райолы.

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14 комментариев

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nugoboss
Интрига накаляется, кто под маской, и кто же всё-таки она, она ли главное злодей, или всё-таки она не виновата. 😁😁😁
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igls54
-Кто вы по национальности?
-Мама - шлюха, папа - юрист. А вообще - бразильянка
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Los Galácticos
Может быть еще третий вариант, она юрист и шлюха два в одном
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evil
Это был не спортивный директор, а Пьер Вудман
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ТрактоПоктер
Ответ alessandroma
А ты точно продюсер?)
А это точно интервью?)
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evgen123
Ответ А.Э.РАСИМ
Комментарий удален пользователем
Ну не знаю, про шлюх не вспоминаю. Первое что приходит в голову это Рио-де-Жанейро и где много диких обезьян 🤣🤣🤣
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alessandroma
А ты точно продюсер?)
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Niko [Ars]
Почему женщина может быть чьей-то матерью?
да хрен знает
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-2
-2
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Veld
Ответ А.Э.РАСИМ
Комментарий удален пользователем
говори за себя, а
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0
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А.Э.РАСИМ
Комментарий удален
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Vogres
Ответ ВладимирНеПутин
И где фото, чтоб определить, кто она в итоге, юрист или?
А как вы определите? Выглядит привлекательно - шлюха, а выглядит как чучело, юрист?
Господи, сколько же недалеких на спортсе
+8
-3
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QWertY
Этим спортивным директором был Альберт Эйнштейн
+2
-3
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Sevuska
Может жертва Альвеса тоже юрист была , а он её со шлюхой попутал .
+2
-3
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frol92
Я считаю, что стакан наполовину полон...

И потом поток сознания, который показывает, что на самом деле он скорее пуст.
Л-логика
+2
-4
-2
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ВладимирНеПутин
И где фото, чтоб определить, кто она в итоге, юрист или?
+10
-14
-4
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