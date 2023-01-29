Берлускони про обещание прислать «Монце» автобус со шлюхами при победе над «Юве»: «Получил сотню звонков – просят выполнить обязательства»

Главу «Монцы» призвали сдержать слово после победы над « ».

Президент в декабре обещал, что если команда обыграет туринцев или «Милан», то ее встретит полный шлюх автобус.

«Они просят меня выполнить свои обязательства. Я получил сотню телефонных звонков», – сказал Берлускони после матча 20-го тура.

Палладино про 2:0 с «Юве»: «Эта победа останется в истории «Монцы». Галлиани обещал мне галстук в случае победы – теперь он у меня есть»

Берлускони обещал «автобус со шлюхами», если «Монца» победит «Юве» или «Милан». Вуаля – 2:0 против «Юве»