Берлускони про обещание прислать «Монце» автобус со шлюхами при победе над «Юве»: «Получил сотню звонков – просят выполнить обязательства»

Теги Ювентус серия А Италия Сильвио Берлускони Монца девушки и спорт контент Футбол

Главу «Монцы» Сильвио Берлускони призвали сдержать слово после победы над «Ювентусом».

Президент в декабре обещал, что если команда обыграет туринцев или «Милан», то ее встретит полный шлюх автобус.

«Они просят меня выполнить свои обязательства. Я получил сотню телефонных звонков», – сказал Берлускони после матча 20-го тура.

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Берлускони обещал «автобус со шлюхами», если «Монца» победит «Юве» или «Милан». Вуаля – 2:0 против «Юве»

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78 комментариев

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engine_10
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Скиньте фотки этого автобуса. Друг просит
про Берлускони и автобус с женщинами хороший фильм снят, "Лоро" называется
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Vadim Vadiara
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Скиньте фотки этого автобуса. Друг просит
Фото нет. Вот видос есть https://youtube.com/shorts/6kMdj_8uLp4?feature=share
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c0ncistad0r
учитывая репутацию Берлускони, обещание выполнит
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Black & White Eagle
От Аллегри звонка не было?
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Muhammad Juraev
Ответ Xabi Alonso78
Достаточно всю команду Барселоны позвать. Никакой разницы
Вообще не понял прикола ,когда команду оскорбляют..Ладно отдельные личности, которые ведут себя некрасиво или же неадекватных фанатов этого клуба, но сам клуб...
Кто тебе там не нравится и почему?
Или же это банально у тебя горит после класико?
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Muhammad Juraev
Ответ Xabi Alonso78
Достаточно всю команду Барселоны позвать. Никакой разницы
Всё ещё после финала суперкубка полыхает?)
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Muhammad Juraev
Ответ шлюхригобер
Ты ослепнешь...там климов и ригобер в стрингах
Там великий Алонсо!
Она вроде девушка)
Но надо оскорбить фанов Месси, ведь у нас всё ещё бомбит после ЧМ и унижения нашего портка)
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maxoc
Фоторепортаж будет?
+2
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Paolo Rossi
Ответ Resul Yazyrow
Палладино он тот кто у нас играл или нет?
Да
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Paolo Rossi
Ответ igls54
В "Ленинград - центр" на Потемкинской пусть отвезет
А там что ?
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mahurat
Ответ Юрий Кечко
Причём звонят сами шлюхи)))
После матча с Сассуоло он жен футболистов Милана может отправить.
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serginho07
Ответ Бродяга-симпатяга
Давай папа разорви пердаки фемкам и прочему скаму)
Фемки сами за бабки поедут в первых рядах...
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Joey Ramone
Он вроде их сегодня прямо на поле подвёз.
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mahurat
А в родной Милан футболистам пошлет два автобуса "голубых", чтобы быстрее бегали.
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Черчесыч
А шоферу тоже дадут?
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Водяра
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Не отправит, пока всех не проверить сам
Дед любит малолеток.
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BananaMama
Ответ Xabi Alonso78
Достаточно всю команду Барселоны позвать. Никакой разницы
Так только руководители Баварии своих игроков каждый год мотивируют)
+5
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Павел Фёдоров
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Пришлют автобус с футболистами Юве
Чётко
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Dmitry Family
Звонили те самые (девушки древней профессии) ибо когда ещё выпадет возможность срубить столько бабла за один день хД
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ шлюхригобер
Тебя пробил?
И тебя вылечат
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шлюхригобер
Барсик юрана..шкура готова?
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УсыЧерчесова
Можно как-то организовать выезд Локомотива в Италию?
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Сикарио
Ответ Xabi Alonso78
Достаточно всю команду Барселоны позвать. Никакой разницы
ахахахахаха))
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alesel
Ответ 日本人
Из серии "Лец ми спик фром май харт"
Ин инглиш
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Ramiz Tamazanov
Ответ alesel
Caul? 😂
caul saul
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