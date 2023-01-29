Берлускони про обещание прислать «Монце» автобус со шлюхами при победе над «Юве»: «Получил сотню звонков – просят выполнить обязательства»
Главу «Монцы» Сильвио Берлускони призвали сдержать слово после победы над «Ювентусом».
Президент в декабре обещал, что если команда обыграет туринцев или «Милан», то ее встретит полный шлюх автобус.
«Они просят меня выполнить свои обязательства. Я получил сотню телефонных звонков», – сказал Берлускони после матча 20-го тура.
Палладино про 2:0 с «Юве»: «Эта победа останется в истории «Монцы». Галлиани обещал мне галстук в случае победы – теперь он у меня есть»
Берлускони обещал «автобус со шлюхами», если «Монца» победит «Юве» или «Милан». Вуаля – 2:0 против «Юве»
Кто тебе там не нравится и почему?
Или же это банально у тебя горит после класико?
Она вроде девушка)
Но надо оскорбить фанов Месси, ведь у нас всё ещё бомбит после ЧМ и унижения нашего портка)