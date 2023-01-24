«Остатки мачистского общества говорят, будто жертва Алвеса ищет лишь денег. Возможно, Пикассо или Эйнштейн попали бы в тюрьму, живи они сейчас». Актриса Сан-Хосе об изнасилованиях

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия высшая лига Мексика Пумас соцсети девушки и спорт дискриминация кино Футбол

Испанская актриса Лидия Сан-Хосе высказалась о реакции общества на арест Дани Алвеса.

Бывшему защитнику «Барселоны» и сборной Бразилии предъявлены обвинения в изнасиловании. Сейчас Алвес находится под стражей, ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

«Все эти люди (особенно мужчины), которые говорят, что жертва предполагаемого насильника Дани Алвеса ищет лишь денег – остатки устаревшего мачистского общества. Когда-то таких было большинство, а сегодня они прячутся за аватарами. Это тоже заслуга феминизма.

Спасибо всем тем, кто выступает против несправедливости и насилия по отношению к женщинам. Возможно, если бы Пикассо, Неруда или Эйнштейн жили в современную эпоху, кто-то из них попал бы в тюрьму, и они не были бы так возвеличены», – написала Сан-Хосе в твиттере.

Хави об аресте Алвеса: «Я удивлен, поражен и в шоке, мне его жаль. Правосудие будет диктовать дальнейший ход событий»

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72 комментария

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Anton Kortenko
Ответ Ебздрогыч
И не было бы у нас теории относительности и картин Пикассо. Страшно представить, если бы Тесла, Форд, Белл, Ньютон и другие жили бы сейчас - на лошадях до сих пор бы ездили и письма от руки бы писали. Зато феминистки были бы довольны
любить потрахушки и насиловать в туалетах женщин это одно и то же? или есть фактосы какие-то про этих личностей?
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dimitrii36
встаньте и идите, те - кто прячется за аватарами...
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Peter Popov
в хлебальник надо дать твоей мамаше, что такого сыночку воспитала
Каждая мать мечтает чтоб её сын подчинял и доминировал над женщиной не унижая , в том числе и матери феминистки . )
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Giallorosso per sempre
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Лидия Сан-Хосе: "#####, я сама себя за##рила"©
Взоржал аки конь😁
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ CHELSEA_2008
Минусовать не буду, к маскулинному обществу не отношусь, скорее к прогрессивному антифеминистскому новой волны. Считаю что раз женщина и мужчина равны, то отношение к девушке заявившей что её изнасиловал мужчина должно быть в обществе таким же как и к мужчине заявившем что его изнасиловала девушка. То есть она не права в том что она относится к Дани и вообще мужскому полу предвзято. Не зря привела в пример выдающихся деятелей искусства и науки лишь мужского пола. Такие дела 🤷🏻‍♂️
Тоже об этом думал пару дней назад. Мог бы Алвес подать заявление о принуждению к сексу и засадить её на 12 лет.
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Старый Сухи
Лучше пусть будет устаревшее мачистское общество чем общество цвета радуги.
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Александра Чиркова
И в чем она не права? Хотя конечно некоторые представители вышеописанного мужского общества сейчас как оскорбятся и как заминусят мой комментарий
Ставлю плюс, но не потому что ты не права, а потому что некоторых представительниц женского пола, легче переубедить в их неправоте, сначала порадовав похвалой и плюсами, а не критикой)
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Гусейн Магомедрасулов
Мысль сей басни такова. Идите учиться, а не пинайте мячик, чтоб женщин разводит на секс без последствий для кошелька и здоровья.
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Al561
Не понял при чем здесь Пикассо, Неруда и Эйнштейн?
Сначала разместили описание события, из которого следовало, что девушка вела себя, как прости.тка, а Алвес всеми действиями показывал, что именно в этом качестве она ему нужна.
Возможно в туалете действительно было какое-то насилие, а возможно не было, это неизвестно.
Если было, то девушка жертва, если не было, то жертва Алвес.
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Alex455
Ответ Redmurza
Ого, пошли уроки истории по творчеству Гомера. Твой мозг уже явно погублен
А твой нет?
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CHELSEA_2008
Ответ Александра Чиркова
И в чем она не права? Хотя конечно некоторые представители вышеописанного мужского общества сейчас как оскорбятся и как заминусят мой комментарий
Минусовать не буду, к маскулинному обществу не отношусь, скорее к прогрессивному антифеминистскому новой волны. Считаю что раз женщина и мужчина равны, то отношение к девушке заявившей что её изнасиловал мужчина должно быть в обществе таким же как и к мужчине заявившем что его изнасиловала девушка. То есть она не права в том что она относится к Дани и вообще мужскому полу предвзято. Не зря привела в пример выдающихся деятелей искусства и науки лишь мужского пола. Такие дела 🤷🏻‍♂️
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OldRedWhite
Какая же гадина …
Впрочем , как и маньяки - экстремисты всех мастей !
Любая крайность - столбовая дорога к патологии !
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Redmurza
Ответ Екн Лор
Вообще само понятие "феминизм" появилось благодаря коммунистам 19 века. Фемки должны молиться на Маркса за его труды, так как он сделал для феминизма больше, чем кто либо вообще
Феминизм в современном виде начал зарождаться задолго до написания "Манифеста Коммунистической партии".

Современные фемки занимаются херней, но феминизм, как явление, возник не на пустом месте - не должен был целый пол быть поражен в правах.
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AminO2
Пикассо, Эйнштейн, Ландау, Пушкин,
Лермонтов, Толстой и Ренуар,
Чехов, Диккенс - далеко не душки,
Руки тоже запускали в пеньюар.
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Redmurza
Ответ Ебздрогыч
И не было бы у нас теории относительности и картин Пикассо. Страшно представить, если бы Тесла, Форд, Белл, Ньютон и другие жили бы сейчас - на лошадях до сих пор бы ездили и письма от руки бы писали. Зато феминистки были бы довольны
Научный процесс, к счастью, работает по-другому. Если бы теорию относительности не написал Эйнштейн, её написал бы кто-то другой. Плечи гигантов, детерминизм и все такое.

С искусством сложнее, конечно, но Пикассо был не единственным, кто начал исследовать авангардные направления живописи в начале 20 века.
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vkv_rus1
Ответ Александра Чиркова
И в чем она не права? Хотя конечно некоторые представители вышеописанного мужского общества сейчас как оскорбятся и как заминусят мой комментарий
Надо бы тех, кто шастает с мужиками по туалетам тоже судить - за подстрекательство.
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vkv_rus1
Вот и задумается Дани стоили ли эти 15 минут свободы и карьеры. Может и ещё кто то задумается
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Александра Чиркова
И в чем она не права? Хотя конечно некоторые представители вышеописанного мужского общества сейчас как оскорбятся и как заминусят мой комментарий
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versus_
Ответ Direct free kick
Фемки погубят цивилизацию
Они лишь инструмент, в числе прочих.
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Peter Popov
Ответ Дмитрий Басенков
Вы своим феминизмом загубили культуру и т.н. мачистское общество. Феминизм нужно давить. И я не только в комментариях об этом говорю. Нельзя прогинаться. Кстати, а в мусульманских же странах не спрашивают женщин, хотят они рожать или нет??? Судя по грязным и страшным эммм мигранткам, что ходят по моим Кузьминкам с тремя, а то и четырьмя детьми. Молюсь, чтобы блм и миту до России не докатилось(((. Эххх....если бы после похожих обвинений можно было бабе в хлебальник дать(((.
в хлебальник надо дать твоей мамаше, что такого сыночку воспитала
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заляпут
Посадите уже этого товарища, видно совсем деньги и трофеи снесли крышу
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Vinnipukh Vinni
Ответ Дмитрий Басенков
А вы видели?
Если бы я видел, но не написал бы слово "вероятно".
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Дмитрий Басенков
Ответ Екн Лор
Вообще само понятие "феминизм" появилось благодаря коммунистам 19 века. Фемки должны молиться на Маркса за его труды, так как он сделал для феминизма больше, чем кто либо вообще
Поэтому, коммунизм из России нужно вытравить.
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Дмитрий Басенков
Ответ sah_mz
Типа неважно какая гениальность если ты насильник
Важно.
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Дмитрий Басенков
Ответ UnforgivenX2
А ты не в курсе, шо они были бабниками ’)?
И насиловали?
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