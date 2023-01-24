«Остатки мачистского общества говорят, будто жертва Алвеса ищет лишь денег. Возможно, Пикассо или Эйнштейн попали бы в тюрьму, живи они сейчас». Актриса Сан-Хосе об изнасилованиях
Испанская актриса Лидия Сан-Хосе высказалась о реакции общества на арест Дани Алвеса.
Бывшему защитнику «Барселоны» и сборной Бразилии предъявлены обвинения в изнасиловании. Сейчас Алвес находится под стражей, ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
«Все эти люди (особенно мужчины), которые говорят, что жертва предполагаемого насильника Дани Алвеса ищет лишь денег – остатки устаревшего мачистского общества. Когда-то таких было большинство, а сегодня они прячутся за аватарами. Это тоже заслуга феминизма.
Спасибо всем тем, кто выступает против несправедливости и насилия по отношению к женщинам. Возможно, если бы Пикассо, Неруда или Эйнштейн жили в современную эпоху, кто-то из них попал бы в тюрьму, и они не были бы так возвеличены», – написала Сан-Хосе в твиттере.
Хави об аресте Алвеса: «Я удивлен, поражен и в шоке, мне его жаль. Правосудие будет диктовать дальнейший ход событий»
Сначала разместили описание события, из которого следовало, что девушка вела себя, как прости.тка, а Алвес всеми действиями показывал, что именно в этом качестве она ему нужна.
Возможно в туалете действительно было какое-то насилие, а возможно не было, это неизвестно.
Если было, то девушка жертва, если не было, то жертва Алвес.
Впрочем , как и маньяки - экстремисты всех мастей !
Любая крайность - столбовая дорога к патологии !
Современные фемки занимаются херней, но феминизм, как явление, возник не на пустом месте - не должен был целый пол быть поражен в правах.
Лермонтов, Толстой и Ренуар,
Чехов, Диккенс - далеко не душки,
Руки тоже запускали в пеньюар.
С искусством сложнее, конечно, но Пикассо был не единственным, кто начал исследовать авангардные направления живописи в начале 20 века.