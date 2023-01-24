«Остатки мачистского общества говорят, будто жертва Алвеса ищет лишь денег. Возможно, Пикассо или Эйнштейн попали бы в тюрьму, живи они сейчас». Актриса Сан-Хосе об изнасилованиях

Испанская актриса Лидия Сан-Хосе высказалась о реакции общества на арест Дани Алвеса.

Бывшему защитнику «Барселоны» и сборной предъявлены обвинения в изнасиловании. Сейчас Алвес находится под стражей, ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

«Все эти люди (особенно мужчины), которые говорят, что жертва предполагаемого насильника ищет лишь денег – остатки устаревшего мачистского общества. Когда-то таких было большинство, а сегодня они прячутся за аватарами. Это тоже заслуга феминизма.

Спасибо всем тем, кто выступает против несправедливости и насилия по отношению к женщинам. Возможно, если бы Пикассо, Неруда или Эйнштейн жили в современную эпоху, кто-то из них попал бы в тюрьму, и они не были бы так возвеличены», – написала Сан-Хосе в твиттере.

Хави об аресте Алвеса: «Я удивлен, поражен и в шоке, мне его жаль. Правосудие будет диктовать дальнейший ход событий»