Тен Хаг о подкате Кэрролла, приведшем к травме Эриксена: «Этому не место на поле. Футбол должен устанавливать ограничения, которые защищают игроков»
Эрик тен Хаг раскритиковал Энди Кэрролла за грубую игру.
Нападающий «Рединга» в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3) травмировал Кристиана Эриксена, совершив жесткий подкат. Кэрролл не получил предупреждения за этот фол, но позже получил две желтые карточки за другие нарушения.
«Я разочарован этим. Я думаю, что футбол должен устанавливать границы, ограничения, которые защищают игроков. Чего хочет футбол, так это чтобы на поле были доступны лучшие игроки.
Этому подкату – и двум подкатам после него – не место на футбольном поле, потому что существует высокий риск травмирования коллеги. Так что я остаюсь в недоумении по этому поводу», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
и при чём тут Тен Хаг?
Ливерпуль был готов отдать на 15 миллионов меньше, чем Челси давал за Торреса
Нуньес копия его походу
да и другого он не умеет в футболе.
Везде провалился, что в пуле, что в кастле