Тен Хаг о подкате Кэрролла, приведшем к травме Эриксена: «Этому не место на поле. Футбол должен устанавливать ограничения, которые защищают игроков»

Эрик тен Хаг раскритиковал за грубую игру.

Нападающий « » в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3) травмировал , совершив жесткий подкат. Кэрролл не получил предупреждения за этот фол, но позже получил две желтые карточки за другие нарушения.

«Я разочарован этим. Я думаю, что футбол должен устанавливать границы, ограничения, которые защищают игроков. Чего хочет футбол, так это чтобы на поле были доступны лучшие игроки.

Этому подкату – и двум подкатам после него – не место на футбольном поле, потому что существует высокий риск травмирования коллеги. Так что я остаюсь в недоумении по этому поводу», – сказал главный тренер « ».

Эриксен выбыл примерно на 3 месяца из-за травмы голеностопа