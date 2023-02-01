Тен Хаг о подкате Кэрролла, приведшем к травме Эриксена: «Этому не место на поле. Футбол должен устанавливать ограничения, которые защищают игроков»

Теги Манчестер Юнайтед Рединг премьер-лига Англия Кубок Англии Энди Кэрролл чемпионшип Кристиан Эриксен Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг раскритиковал Энди Кэрролла за грубую игру. 

Нападающий «Рединга» в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3) травмировал Кристиана Эриксена, совершив жесткий подкат. Кэрролл не получил предупреждения за этот фол, но позже получил две желтые карточки за другие нарушения. 

«Я разочарован этим. Я думаю, что футбол должен устанавливать границы, ограничения, которые защищают игроков. Чего хочет футбол, так это чтобы на поле были доступны лучшие игроки.

Этому подкату – и двум подкатам после него – не место на футбольном поле, потому что существует высокий риск травмирования коллеги. Так что я остаюсь в недоумении по этому поводу», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Эриксен выбыл примерно на 3 месяца из-за травмы голеностопа

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25 комментариев

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nugoboss
Для этого много ума не нужно, он просто РЕДИСКА, Эриксона вообще трогать нельзя, через чего человек прошёл, КОШМАР.
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corazón blanco
Ответ QWertY
Травмы всегда были. Эриксен всегда избегал борьбы на поле, что Кэролл решил это исправить)
Амиго, откуда такая неприязнь к Эриксену? Чем он Вам так не угодил? Просто не первый раз вижу комментарий от Вас в таком негативном ключе о да чан не. Неплохо же ведь играет, лучший по результативным передачам. Да, это не тот Эриксен, который играл в Тоттенхэме, но тем не менее.
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isaac.
Скаузер, чего ожидать? Шелви тоже из той же породы)
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corazón blanco
Так и вообще никак не наказали, даже жёлтой не было, хотя сыграл на оранжевую карточку. Но свою красную он все-таки заработал и тоже очень жёстко сыграл против Каземиро.
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Under
Ответ bm
Хорошо что он не застал Рохо в составе МЮ)
как дичь, которую творил Рохо, оправдывает Кэрролла?
и при чём тут Тен Хаг?
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Андер Эррера
За этот подкат Кэрролл даже жёлтую не получил
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Under
Ответ cektor
ну на то время это приличная сумма
вроде ж уже давно разбирали этот трансфер
Ливерпуль был готов отдать на 15 миллионов меньше, чем Челси давал за Торреса
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Дима Берин
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Он провел сильный сезон в Ньюкасле, а после возвращения в Ньюкасл также был в числе лучших форвардов и помогал команде. Из Ливерпуля ездил на Евро и там забивал, не все так плохо
И где он теперь?
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-3
-3
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Алексей Шелиховский
комментаторы хоть сам матч смотрели - там был обычный подкат, которых десятки за игру делают
+1
-2
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cektor
Ответ M_i_t_y_a
За 41 они его брали по данным трансфермаркт
ну на то время это приличная сумма
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Dm Kznts
этот игрок просто туп. да и другого он не умеет в футболе. Везде провалился, что в пуле, что в кастле
Он провел сильный сезон в Ньюкасле, а после возвращения в Ньюкасл также был в числе лучших форвардов и помогал команде. Из Ливерпуля ездил на Евро и там забивал, не все так плохо
+3
-1
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2ran
Я даже удивился, что Кэррол еще играет...ну как играет, только бросается в дебильные подкаты.
+1
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M_i_t_y_a
Ответ cektor
помните как ливер купил Кэрролла за 50+ млн )) ахаха Нуньес копия его походу
За 41 они его брали по данным трансфермаркт
0
0
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bm
Хорошо что он не застал Рохо в составе МЮ)
0
-2
-2
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bm
Ответ Борозий
Комментарий удален
т.е. надо ломать игроков?
+2
0
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Саламбек Алаев
Дровосек алкаш Кэролл рубил как хотел . Виноват судья который сразу должен был дать карточку ) а он не дал и упустил ситуацию из под контроля
+1
-2
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Арман Мартиросян
Ответ dr. cage
Я был совсем не удивлён грязной игре экс-скузерка..
Я ждал, что один 🤡 обязательно приплетет Ливерпуль к этой новости, и совсем не удивлен, что им оказался ты.
0
-6
-6
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vel
Кроме как нанести, от бессилия, повреждение сопернику в этом подкате ничего не было. Кэррол урод моральный.
+18
0
+18
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STAY SHARP
Тен хаг, 10 обнимашек
+1
-1
0
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dr. cage
Я был совсем не удивлён грязной игре экс-скузерка..
+6
-5
+1
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Джейме Ланнистер
Он вообще про что? Подкаты отменить хочет в футболе?
0
-2
-2
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Кино Музыка
Это есть всегда. Просто надо наказывать.
0
0
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cektor
помните как ливер купил Кэрролла за 50+ млн )) ахаха
Нуньес копия его походу
+3
-4
-1
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QWertY
Комментарий скрыт
0
-9
-9
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Dm Kznts
этот игрок просто туп.
да и другого он не умеет в футболе.
Везде провалился, что в пуле, что в кастле
+21
-1
+20
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