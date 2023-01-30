«Ман Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии, «МЮ» – c «Вест Хэмом» или «Дерби»
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.
По итогам процедуры сформированы следующие пары:
«Саутгемптон» – «Лутон» / «Гримсби Таун»
«Лестер» – «Блэкберн» / «Бирмингем»
«Сток Сити» – «Брайтон»
«Рексхэм» / «Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»
«Фулхэм» / «Сандерленд» – «Лидс»
«Бристоль Сити» – «Манчестер Сити»
«Манчестер Юнайтед» – «Дерби Каунти» / «Вест Хэм»
«Ипсвич» / «Бернли» – «Шеффилд Уэнсдей» / «Флитвуд Таун»
Матчи пройдут на неделе, начинающейся 27 февраля.
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В ФАА чиновники тоже хотят зарабатывать много денег и отдыхать на Мальдивах. Грех не воспользоваться таким шансом.