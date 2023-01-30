«Ман Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии, «МЮ» – c «Вест Хэмом» или «Дерби»

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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.

По итогам процедуры сформированы следующие пары:

«Саутгемптон» – «Лутон» / «Гримсби Таун»

«Лестер» – «Блэкберн» / «Бирмингем»

«Сток Сити» – «Брайтон»

«Рексхэм» / «Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»

«Фулхэм» / «Сандерленд» – «Лидс»

«Бристоль Сити» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» – «Дерби Каунти» / «Вест Хэм»

«Ипсвич» / «Бернли» – «Шеффилд Уэнсдей» / «Флитвуд Таун»

Матчи пройдут на неделе, начинающейся 27 февраля.

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27 комментариев

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Олег Кондратов
Коуч святых может встретится со своей бывшей командой
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Слутск Халлского
Вы открыли нового персонажа - «Бристоль» Хайкина
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Alexander Yavriantz
Ответ Woman221b
Да к тому же из топ клубов там никого кроме МЮ больше нет. Все повылетали. Поэтому впереди только лёгкие соперники. Ну если на МЮ не нарвутся раньше времени.
Есть несколько клубов АПЛ, включая ТТХ, которые в отдельно взятый день могут удивить. Тот же Саутгемптон вроде Сити выбил из кубка лиги.
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marchellinos
Ответ Aibek Zhaparov
Опять эмиратский мешок купил жеребьёвку. Платеж прошёл через лоббистов. В ФАА чиновники тоже хотят зарабатывать много денег и отдыхать на Мальдивах. Грех не воспользоваться таким шансом.
🤡
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Макар Сазонов
Ответ Wiley Fox
Я за Бристоль Я в Бристоле пиво и виски покупаю и у меня там скидка 10%
Аргумент, не поспоришь
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#SharkTeam
Ответ Dmitri Kudrenko
6 лет назад. 2:1. ясно-понятно
Счет не по игре
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-1
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#SharkTeam
Ответ Great ManUtd
В очередной раз убеждаюсь, что ты не совсем здоров))
Сити отомстит за вас, не переживай. Время пришло
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-2
-2
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Wiley Fox
Я за Бристоль

Я в Бристоле пиво и виски покупаю и у меня там скидка 10%
+2
-2
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Noob Saibot
Ответ 6tspey7tb5
Деадпул надеюсь пройдёт и встретиться с деадсперс))))
Вот бы они и Шефилд и ТТХ натянули))
+1
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Татьяна Белова
Ответ А.В.Бубнов
Как обычно. МЮ скорее всего попадается сильнейший из возможных соперников, а канистре - сборная водокачки. И да, где паршивый порт?
Челси и Арсенал для тебя какая-то шутка. Ляпнул, лишь бы набросить...
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Михаил Цыганов 123
Ответ Woman221b
Да к тому же из топ клубов там никого кроме МЮ больше нет. Все повылетали. Поэтому впереди только лёгкие соперники. Ну если на МЮ не нарвутся раньше времени.
Ещё ТТХ можно к топам отнести
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Михаил Цыганов 123
Ответ Aibek Zhaparov
Опять эмиратский мешок купил жеребьёвку. Платеж прошёл через лоббистов. В ФАА чиновники тоже хотят зарабатывать много денег и отдыхать на Мальдивах. Грех не воспользоваться таким шансом.
За 2 Кубка в этом сезоне Сити уже успели пройти Ливерпуль, Арсенал и дважды Челси, из норм соперников могли попасться только ТТХ и МЮ, две из оставшихся 22 команд, шанс очень мал, так что не смей писать про подогретые шары, купленную жеребьёвку и т. д.
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Great ManUtd
Ну Вест Хэм, так Вест Хэм.
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Great ManUtd
Ответ #SharkTeam
Этот Бристоль кстати выносил подчистую ман юнайтед не так давно
В очередной раз убеждаюсь, что ты не совсем здоров))
+7
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Любезный Коссутий
нормально. ВХ можно проходить.
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Dmitri Kudrenko
Ответ #SharkTeam
Этот Бристоль кстати выносил подчистую ман юнайтед не так давно
6 лет назад. 2:1. ясно-понятно
+2
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WelcomeBackPURE
Мю и снова Вест Хэм )
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А.В.Бубнов
Как обычно. МЮ скорее всего попадается сильнейший из возможных соперников, а канистре - сборная водокачки. И да, где паршивый порт?
+2
-6
-4
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anti4ex
Ответ Aibek Zhaparov
Опять эмиратский мешок купил жеребьёвку. Платеж прошёл через лоббистов. В ФАА чиновники тоже хотят зарабатывать много денег и отдыхать на Мальдивах. Грех не воспользоваться таким шансом.
В предыдущем туре с Арсеналом играли так то
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Woman221b
Ответ rarog
Всем кто спешит написать про нагретые шары,спешу напомнить,что МС по пути к Бристолю обыграл Челси и Арсенал
Да к тому же из топ клубов там никого кроме МЮ больше нет. Все повылетали. Поэтому впереди только лёгкие соперники. Ну если на МЮ не нарвутся раньше времени.
+4
0
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Sanya Kruus
Ответ Aibek Zhaparov
Опять эмиратский мешок купил жеребьёвку. Платеж прошёл через лоббистов. В ФАА чиновники тоже хотят зарабатывать много денег и отдыхать на Мальдивах. Грех не воспользоваться таким шансом.
смешной какой
+12
-1
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6tspey7tb5
Деадпул надеюсь пройдёт и встретиться с деадсперс))))
+4
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llolishe
Лестер-Саутгемптон финал ))
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Aibek Zhaparov
Опять эмиратский мешок купил жеребьёвку. Платеж прошёл через лоббистов.

В ФАА чиновники тоже хотят зарабатывать много денег и отдыхать на Мальдивах. Грех не воспользоваться таким шансом.
+3
-11
-8
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rarog
Круто,гарантированно ещё одна команда как минимум шипа будет в сетке
0
-1
-1
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