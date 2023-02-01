Мбаппе очень ждет шанса перейти в «Реал» и раскаивается. Он сообщил окружению, что его контракт с «ПСЖ» – до 2024-го (Эду Агирре)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе жалеет, что не перешел в «Реал» из «ПСЖ».

Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV, нападающий раскаивается в своем поведении прошлым летом и с нетерпением ждет возможности перейти в мадридский клуб.

Кроме того, Килиан сообщил своему окружению, что его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года, а не до 2025-го, как сообщалось официально.

Напомним, прошлым летом Мбаппе мог перейти в «Реал» на правах свободного агента, но в последний момент отказался от сделки и продлил контракт с «ПСЖ».

В этом сезоне у 24-летнего нападающего 25 голов и 6 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.

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39 комментариев

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Glukinho
Ответ Утя Ваткин
Ему надо пройти по улицам Мадрида , под крики толпы "позор". А Перес будет идти рядом и звенеть колокольчиком.
Вымазанный дёгтем и вывалянный в перьях
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hedgehog111
Ответ Фанат Лионеля Месси
Болельщики Реала -Все будет хорошо ,но мне надо переобуться :)
🤣👍👍
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hedgehog111
Ответ GuruFutbola
Хорошо тролит меньше чем клуб) старик опять ведь заскамится)
++🤣🤣👍👍
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Brigande
Ага , так раскаивается , попутно вытирая слезы раскаяния франклинами )
Прекрасный игрок Мбаппе , было очень жаль , что так вышло весной , но нет пути в Мадрид пока официально громогласно не прокричит о том , как его семью держали в плену Шейхи вместе с Макроном , и вообще они все не дают мальчику исполнить мечту , все тридваразы , один он Дартаньян .
При этом если ПСЖ запросит 400 лямов , то вот пускай своим подписным бонусом оплачивает половину . Естественно личка тоже будет на уровне майского предложения . Ну а так как этого всего не будет , то и разговоры о Мбаппе в Мадриде можно закрывать . Не того калибра этот клуб чтобы бегать всю жизнь за человеком который не особо горит желанием .
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hedgehog111
Ответ Данияр Жумабекович
Да конечно, лучший клуб для Мбаппе - это Реал. Понизить немного свое эго и фин требования и будет настоящая идиллия и много трофеев)
со-сать))
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Великий Алонсо
Насрать. Надоели уже в ленте миллион уток про переход Мбаппе в Реал
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Игорь Замаруев
Ответ SAKE01
Характер может не сахар и окружение может гавнюки но игровом плане нет близкого игрока к Мбаппе в мире сегодня и сейчас.
Сегодня Мбаппе три тура подряд не забивает в Лиге 1. Так что спорное заявление:) у него спад. Но сколько спад будет – никто не может точно сказать
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cektor
а будут ли рады ему в мадриде? )
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Евгений Вырныгаев
А в итоге его купит Челси, так как Челси должен купить всех игроков в мире. Человек ест, чтобы жить. Челси покупает чтобы выжить.
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hedgehog111
Ответ инок
Мне бы не хотелось, чтобы такой человек, как Мбаппе, когда-либо носил футболку королевского клуба.
ты забыл сказать судейского клуба))
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che kaif
3 ий раз унизит мешок Переца))приятного просмотра
+1
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Muhammad Juraev
Ответ Владислав Харламов
Может, это и к лучшему для Реала. Чувствуя себя виноватым, не будет просить огромную личку
Так ему же дорога вроде была закрыта?)
И Родриго был же лучше него)
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SAKE01
Характер может не сахар и окружение может гавнюки но игровом плане нет близкого игрока к Мбаппе в мире сегодня и сейчас.
+2
-2
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Arman FCSM
Опять эта мыльная опера
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
🤦🏻‍♂️
0
-1
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инок
Мне бы не хотелось, чтобы такой человек, как Мбаппе, когда-либо носил футболку королевского клуба.
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-3
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sports!
ну а пока Перес : братва, мы не хотим некого покупать, мы просто наблюдаем
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GuruFutbola
Мбаппе только за зарплату кринжа перейдет доигрывать в модрид, и то после 30
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-3
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Паша Самохин
Феноменальный игрок, но как к человеку есть конечно к нему вопросы..
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Rule1
Игра престолов 7 сезон
0
-1
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RealJon
Ответ Владислав Харламов
Может, это и к лучшему для Реала. Чувствуя себя виноватым, не будет просить огромную личку
Реал итак не готов платить за его трасфер. Только бесплатно по окончанию его контракта. И тогда думаю дают не больше зп Бензема или Азара.

Так что до 2024 еше далеко )))
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Данияр Жумабекович
Да конечно, лучший клуб для Мбаппе - это Реал. Понизить немного свое эго и фин требования и будет настоящая идиллия и много трофеев)
+1
-1
0
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pelod
маргариновые готовят новые тапки
+5
-1
+4
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Nogoi89
В итоге, окажется, что раскаивался потому что снова хотел переподписать контракт на несколько сот миллионов. Ненадежный парень.
0
-1
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Seit
Взрослеет
0
-1
-1
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