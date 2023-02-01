Мбаппе очень ждет шанса перейти в «Реал» и раскаивается. Он сообщил окружению, что его контракт с «ПСЖ» – до 2024-го (Эду Агирре)
Килиан Мбаппе жалеет, что не перешел в «Реал» из «ПСЖ».
Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV, нападающий раскаивается в своем поведении прошлым летом и с нетерпением ждет возможности перейти в мадридский клуб.
Кроме того, Килиан сообщил своему окружению, что его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года, а не до 2025-го, как сообщалось официально.
Напомним, прошлым летом Мбаппе мог перейти в «Реал» на правах свободного агента, но в последний момент отказался от сделки и продлил контракт с «ПСЖ».
В этом сезоне у 24-летнего нападающего 25 голов и 6 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.
Прекрасный игрок Мбаппе , было очень жаль , что так вышло весной , но нет пути в Мадрид пока официально громогласно не прокричит о том , как его семью держали в плену Шейхи вместе с Макроном , и вообще они все не дают мальчику исполнить мечту , все тридваразы , один он Дартаньян .
При этом если ПСЖ запросит 400 лямов , то вот пускай своим подписным бонусом оплачивает половину . Естественно личка тоже будет на уровне майского предложения . Ну а так как этого всего не будет , то и разговоры о Мбаппе в Мадриде можно закрывать . Не того калибра этот клуб чтобы бегать всю жизнь за человеком который не особо горит желанием .
И Родриго был же лучше него)
Так что до 2024 еше далеко )))