Мбаппе очень ждет шанса перейти в «Реал» и раскаивается. Он сообщил окружению, что его контракт с «ПСЖ» – до 2024-го (Эду Агирре)

жалеет, что не перешел в «Реал» из «ПСЖ».

Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV, нападающий раскаивается в своем поведении прошлым летом и с нетерпением ждет возможности перейти в мадридский клуб.

Кроме того, Килиан сообщил своему окружению, что его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года, а не до 2025-го, как сообщалось официально.

Напомним, прошлым летом Мбаппе мог перейти в « » на правах свободного агента, но в последний момент отказался от сделки и продлил контракт с «ПСЖ».

В этом сезоне у 24-летнего нападающего 25 голов и 6 результативных передач в 25 матчах за « ». Его статистику можно найти здесь.