Член совета директоров «Реала» о Мбаппе: «Он перейдет, если суждено. С Пересом ничего нельзя исключать»
Член совета директоров «Реала» не исключает, что Килиан Мбаппе перейдет в клуб.
«С Флорентино ничего нельзя исключать. Если Мбаппе суждено перейти, и он будет соответствовать критериям клуба, то это случится. Если нет, то его в «Реале» не будет. Тогда к нам перейдут другие игроки.
Я уверена, что Флорентино в любом случае сделает все, что пойдет на пользу клубу», – сказала Каталина Миньярро.
В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего, который прошлым летом мог перейти в «Реал» бесплатно, 25 голов и 6 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.
С принципе не которые игроки то были из средных европейских командах .
Мне кажется Перес очень упрямый и на счёт зидана вы правильно сказали.
Он тоже ушёл с скандалом.
Если честно сказать у родриго потенциал очень высокий и с его техникой то он может стать отличным центральным нападающим.
А кое-кто максимально изгибался перед маленьким человечком и платил по 500 лимонов! Итог: обанкротился))
Перес вполне очень гордый человек и даже слегка высокомерный.
И он не забудет прошло годный отказ Мбпапе в реал
А самое главное на флажке.
Я,думаю Перес долга будет помнить об этом
После него придёт какой-то молодой кекс с амбициями, и у него уже не будет никаких моральных стопов по поводу Мбаппе..
Но в то же время, зная Переса, он может преподнести клубу Мбаппе как финальный аккорд его великой истории..
Перес зря надувал щёки