Член совета директоров «Реала» о Мбаппе: «Он перейдет, если суждено. С Пересом ничего нельзя исключать»

Член совета директоров « » не исключает, что перейдет в клуб.

«С Флорентино ничего нельзя исключать. Если Мбаппе суждено перейти, и он будет соответствовать критериям клуба, то это случится. Если нет, то его в «Реале» не будет. Тогда к нам перейдут другие игроки.

Я уверена, что Флорентино в любом случае сделает все, что пойдет на пользу клубу», – сказала Каталина Миньярро.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего, который прошлым летом мог перейти в «Реал» бесплатно, 25 голов и 6 результативных передач в 25 матчах за « ». Его статистику можно найти здесь.