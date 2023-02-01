Член совета директоров «Реала» о Мбаппе: «Он перейдет, если суждено. С Пересом ничего нельзя исключать»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Член совета директоров «Реала» не исключает, что Килиан Мбаппе перейдет в клуб.

«С Флорентино ничего нельзя исключать. Если Мбаппе суждено перейти, и он будет соответствовать критериям клуба, то это случится. Если нет, то его в «Реале» не будет. Тогда к нам перейдут другие игроки.

Я уверена, что Флорентино в любом случае сделает все, что пойдет на пользу клубу», – сказала Каталина Миньярро.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего, который прошлым летом мог перейти в «Реал» бесплатно, 25 голов и 6 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.

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16 комментариев

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Я Гражданин Мира
Ответ Константин Эсперов
Я тоже думаю,что от сплочённой команды высокого мастерства больше пользы чем от кучки разобщённых личностей . Надо не забывать,что и Анчелотти не вечный , а Зидан не придёт .
Что и доказал на ЧМ сборная Аргентина. Что значить сплоченная команда.
С принципе не которые игроки то были из средных европейских командах .
Мне кажется Перес очень упрямый и на счёт зидана вы правильно сказали.
Он тоже ушёл с скандалом.
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Нурбек Тлеумагамбетов
Ответ VuNePonimaete
Не будет ни Мбаппе, ни Холанда и в Белингема я уже не верю. Такова наша реальность теперь, пока Бавария в один момент забирает одного из лучших латералей мира, президент Реала покупает только Эндриков и иных бразильских школьников и учитывая, что такой подход сработал и Мадрид взял ЛЧ, то дон Фло и будет продолжать покупать только их, ведь это же "работает". Обнадёживает только, что фанаты потихоньку просыпаются и даже среди хомячков уже много вопросов к Дону
да просто строительство стадиона, конкретно мешает делать нормальные покупки все будет ждем
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Константин Эсперов
Ответ Я Гражданин Мира
А после завтра Мбпапе будет не 24 года и наверняка будет другие звезды. Если честно сказать у родриго потенциал очень высокий и с его техникой то он может стать отличным центральным нападающим.
Я тоже думаю,что от сплочённой команды высокого мастерства больше пользы чем от кучки разобщённых личностей . Надо не забывать,что и Анчелотти не вечный , а Зидан не придёт .
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GuruFutbola
Риал это личная игрушка Мбаппе, он с 20 лет вертит этот меньше чем клуб на одном месте и никто ему не мешает)
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Я Гражданин Мира
Ответ Константин Эсперов
Но это же Реал . Тем более когда на носу висит Суперлига , нужно поддержать статус турнира одним из сильнейших футболистов , пускай Суперлига и не завтра будет.
А после завтра Мбпапе будет не 24 года и наверняка будет другие звезды.
Если честно сказать у родриго потенциал очень высокий и с его техникой то он может стать отличным центральным нападающим.
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Константин Эсперов
Ответ Я Гражданин Мира
Реал вроде справляется и без Такого игрока и весьма не плоха
Но это же Реал . Тем более когда на носу висит Суперлига , нужно поддержать статус турнира одним из сильнейших футболистов , пускай Суперлига и не завтра будет.
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Raul14
Ответ Вадим Сидоров
Когда ты игрок калибра Мбаппе, то можешь посылать даже Реал и он всё равно будет хотеть тебя купить. Перес зря надувал щёки
Нет Вадимыч, я тебе вот что скажу — Реал это клуб, который никогда не ставит одного отдельного игрока выше клуба! Будь это Роналду или даже Рауль, если клуб решил что пора прощаться, он это сделает!
А кое-кто максимально изгибался перед маленьким человечком и платил по 500 лимонов! Итог: обанкротился))
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Я Гражданин Мира
Я не был бы так уверен того что Мбпапе будет в реале, по крайней мере при Пересе.
Перес вполне очень гордый человек и даже слегка высокомерный.
И он не забудет прошло годный отказ Мбпапе в реал
А самое главное на флажке.
Я,думаю Перес долга будет помнить об этом
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-1
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VuNePonimaete
Не будет ни Мбаппе, ни Холанда и в Белингема я уже не верю. Такова наша реальность теперь, пока Бавария в один момент забирает одного из лучших латералей мира, президент Реала покупает только Эндриков и иных бразильских школьников и учитывая, что такой подход сработал и Мадрид взял ЛЧ, то дон Фло и будет продолжать покупать только их, ведь это же "работает". Обнадёживает только, что фанаты потихоньку просыпаются и даже среди хомячков уже много вопросов к Дону
+3
-2
+1
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Я Гражданин Мира
Ответ Константин Эсперов
Перес не враг сам себе . Подпишут по любому такого игрока.
Реал вроде справляется и без Такого игрока и весьма не плоха
+2
-2
0
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Константин Эсперов
Перес не враг сам себе . Подпишут по любому такого игрока.
0
-1
-1
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kassi kill
Ответ Вадим Сидоров
Когда ты игрок калибра Мбаппе, то можешь посылать даже Реал и он всё равно будет хотеть тебя купить. Перес зря надувал щёки
Вот только ни один клуб не захочет сотрудничать с футболистом чсв)) Если он так сильно хотел перейти в Реал(это была его мечта) то че он остался в псж? 💵 💵 💵))
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skorpion n
Ответ dr. cage
Мне кажется, Дон Флорентино, будет в Реале ещё от силы 2 сезона.. После него придёт какой-то молодой кекс с амбициями, и у него уже не будет никаких моральных стопов по поводу Мбаппе.. Но в то же время, зная Переса, он может преподнести клубу Мбаппе как финальный аккорд его великой истории..
был бы шикарным ходом для точки
+1
-1
0
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dr. cage
Мне кажется, Дон Флорентино, будет в Реале ещё от силы 2 сезона..
После него придёт какой-то молодой кекс с амбициями, и у него уже не будет никаких моральных стопов по поводу Мбаппе..

Но в то же время, зная Переса, он может преподнести клубу Мбаппе как финальный аккорд его великой истории..
+4
-3
+1
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Вадим Сидоров
Когда ты игрок калибра Мбаппе, то можешь посылать даже Реал и он всё равно будет хотеть тебя купить.
Перес зря надувал щёки
+5
-9
-4
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fellx
Если решатся на трансфер, то Мбаппе уже не будет в доминирующем положении в переговорах. Разных плюшек и "власти" будет по минимуму. Да и умственно уже возмужал. Посмотрим
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-4
-2
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