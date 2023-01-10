еще может оказаться в мадридском « ».

Журналист Marca Карлос Карпио рассказал, что нападающего «ПСЖ» по-прежнему привлекает возможность перейти в мадридский клуб.

Президент «Реала» не станет отказываться от подписания француза, если тот предложит свои услуги в будущем, снизив при этом финансовые требования.

Напомним, в конце прошлого сезона Мбаппе отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с « ».