Мбаппе по-прежнему интересен переход в «Реал». Перес может подписать форварда, если тот снизит финансовые требования

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе еще может оказаться в мадридском «Реале». 

Журналист Marca Карлос Карпио рассказал, что нападающего «ПСЖ» по-прежнему привлекает возможность перейти в мадридский клуб. 

Президент «Реала» Флорентино Перес не станет отказываться от подписания француза, если тот предложит свои услуги в будущем, снизив при этом финансовые требования.

Напомним, в конце прошлого сезона Мбаппе отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ».

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52 комментария

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6LACK
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Будут комментарии с издевкой над тем, что "Реал не предлагает дважды", как травили Мбаппе за то, что "мечту можно все-таки купить"?
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Badfucker
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Ответ Sir David Beckham
но, кстати, если реал собирается брать джуда за 100 с лишним, за мбаппе придется еще лямов 200 выложить, то че там по ффп
Ну речь точно не о текущем сезоне. Да и в случае, если у них крыша поедет, они могут себе позволить 300 выложить. Никого не покупали, Бэйл ушел, Азар уйдет, Роналду давно нет. Там денег как грязи.
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truboprovodchik2019
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Лол, в ПСЖ пока Месси в его тени. Все решающие матчи тащит Мбаппе (🤡 сейчас заминусуют очевидную правду)
Очевидный намек в сторону Неймара, сбежавшего из тени Месси в солнечной Барселоне
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Марлен Амантаев
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Ответ Назар Игорь
Однажды Мбаппе уже кинул Реал. Зачем наступать на те же грабли? Конечно он супер, но надо же и марку клуба держать, это же Реал, лучший клуб мира.
Полностью с вами согласен
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KozlikX
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Ответ Пирс Морган
Макрон уже бежит к телефону
Зелёный пока музыку послушает на второй линии
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Direct free kick
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Лучший игрок мира. Последняя надежда на спасение футбола от безумной коронации номера 30
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Конь Пальто
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не нужен
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Goofts
Мбаппе не хочет быть в тени Месси
Лол, в ПСЖ пока Месси в его тени. Все решающие матчи тащит Мбаппе (🤡 сейчас заминусуют очевидную правду)
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Sekor
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Мама Мбаппе довольно потирает руки...
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Добрый Ретроград
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Ответ Vlad Emelin
Ну что ж ты фраер сдал назад?
Не по масти я тебе.
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инок
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Ответ QWertY
А говорили, что двери для Мбаппе закрыты, а тут я вижу и красную дорожку еще не убрали😁
Даже наглухо закрытую дверь можно отворить качественной игрой и снижением своих прежних требований, а дорожку можно ещё раз постелить...
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jwbmwbqvih
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Ответ Sliva
Так писали же, что больше никогда не будут даже пытаться подписать…
Веришь в это)? Прибегут как миленькие,если тот подмигнет только.
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Товарищ Бразаускас
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
ЛЗ нужен. Беллингем обязательно. Центральный нападающий (Альварес из Сити было бы отличным вариантом) ПЗ, ЦЗ. Это все что нужно Реалу
У Сити денег вагон и маленькая тележка. Прям они продали чемпиона мира в Реал, ага)
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Я Гражданин Мира
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он числится в Мадриде. Зато за свое пребывание забивал таким командам, как Барса, Рома. А вообще всего забил он 7 мячей. Я тоже если честно забыл о его существовании
Спасибо большой.
А что кто то написал что зачем Мбпапе , на его позиции играет мариано.
Может он пошутил.
Обычно реал всегда покупал центральных нападающих а Мбпапе как бы крайний нападающий.
Но Мбпапе всё равно подходит к реалу
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Пирс Морган
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Ответ Алекс Самойлов
Ты в своем уме то ??? Еле еле все дышат , вот вот помрут. Бенз уже высох. Ему нужна замена
Ну как помирают, на 2 месте идут с отрывом в лиге. А Бенз же чуть ли не в каждом матче забивает, прям высох?
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Алекс Самойлов
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
вряд ли сейчас Реал потянет Мбаппе. Представляете какие агентские надо только Макрону заплатить
У Реала есть бабло. Они вообще не тратятся
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Я Гражданин Мира
Извини пожалуйста а кто Мариано? Я не знаю что-ли его.
Он числится в Мадриде. Зато за свое пребывание забивал таким командам, как Барса, Рома. А вообще всего забил он 7 мячей. Я тоже если честно забыл о его существовании
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Алекс Самойлов
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Ответ Пирс Морган
Реал же уже вроде укомплектованный? Пересу бы разочек выступить и расставить все точки над и, больше бы серий не было
Ты в своем уме то ??? Еле еле все дышат , вот вот помрут. Бенз уже высох. Ему нужна замена
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Александр Васильев
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Необязательно быть журналюгой,иметь связи в мире спорта, просто сиди дома, придумывай новости и сливай в сеть
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Serejka1991
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А нужен ли он Реалу? Каким бы классным игроком он не был, но атмосферу в раздевалке подпортит
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Пирс Морган
Реал же уже вроде укомплектованный? Пересу бы разочек выступить и расставить все точки над и, больше бы серий не было
ЛЗ нужен. Беллингем обязательно. Центральный нападающий (Альварес из Сити было бы отличным вариантом) ПЗ, ЦЗ. Это все что нужно Реалу
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Barsa! bolshe chem klub
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Перес походу за рычаги Лапорты начал дёргать!!!

😅😅😅🤭
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Я Гражданин Мира
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мариано круче. К 30 лет не забить 25 голов не каждый может из напов
Извини пожалуйста а кто Мариано?
Я не знаю что-ли его.
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Назар Игорь
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Однажды Мбаппе уже кинул Реал. Зачем наступать на те же грабли? Конечно он супер, но надо же и марку клуба держать, это же Реал, лучший клуб мира.
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АРТУР АЛИЕВ
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вряд ли сейчас Реал потянет Мбаппе. Представляете какие агентские надо только Макрону заплатить
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