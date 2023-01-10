Мбаппе по-прежнему интересен переход в «Реал». Перес может подписать форварда, если тот снизит финансовые требования
Килиан Мбаппе еще может оказаться в мадридском «Реале».
Журналист Marca Карлос Карпио рассказал, что нападающего «ПСЖ» по-прежнему привлекает возможность перейти в мадридский клуб.
Президент «Реала» Флорентино Перес не станет отказываться от подписания француза, если тот предложит свои услуги в будущем, снизив при этом финансовые требования.
Напомним, в конце прошлого сезона Мбаппе отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ».
А что кто то написал что зачем Мбпапе , на его позиции играет мариано.
Может он пошутил.
Обычно реал всегда покупал центральных нападающих а Мбпапе как бы крайний нападающий.
Но Мбпапе всё равно подходит к реалу
😅😅😅🤭
Я не знаю что-ли его.