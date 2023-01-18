Мбаппе все еще мечтает о «Реале» – они контактируют с лета. «Мадрид» считает, что пока трансфер невозможен

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе все еще мечтает о переходе в «Реал».

Как пишет The Athletic, и игрок, и клуб по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве.

«Реал» не хочет, чтобы возможный трансфер Мбаппе обсуждался в медиа, поэтому и приватно, и публично отрицает такую возможность. После неудачной попытки подписать Килиана прошлым летом мадридский клуб действует осторожно.

Однако «Мадрид» и окружение Мбаппе с лета поддерживают контакт. После ЧМ-2022 начали движения в сторону возможного перехода игрока.

Килиан не уйдет из «ПСЖ» в январе. Возможно, что трансфера не будет и следующим летом – в прошлом «ПСЖ» показал, что у него нет необходимости зарабатывать на своих самых ценных игроках. Однако во французском клубе знают, что Мбаппе не забыл о мечте играть за «Реал». Между форвардом и «ПСЖ» есть напряженность.

«Реал» – единственный клуб, который сможет забрать его отсюда. В футболе нет ничего невозможного, но мы можем запросить 400 млн евро. Или вообще не оценивать его ни во сколько», – рассказал источник в «ПСЖ» на условиях анонимности.

«Мадрид» сохраняет сдержанность по поводу возможного трансфера Мбаппе – в первую очередь из-за опыта, пережитого прошлым летом. Однако это не единственная причина. «Реал» считает переход Килиана в любую команду невозможным, учитывая его контракт с «ПСЖ», а также влияние на принятие решений, которым он обладает в клубе. Но если ситуация изменится, а Мбаппе вновь станет «обычным игроком», то «Реал» будет готов подписать его – у клуба есть деньги на трансфер.

На протяжении последних нескольких лет «Реал» изо всех сил работал над снижением трат. Во время пандемии коронавируса клуб договорился с игроками о снижении зарплат. Также клуб заработал на победе в Лиге чемпионов и трансферах.

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54 комментария

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Совесть Черданцева
Что то мне не верится. Ему ПСЖ слишком высокую должность предложил
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Zorro
Может цирк 🎪 и мечтает об мбаппе, но он точно нет
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rigobersong
Ладно, вечерком домой приеду, если тема будет актуально, вам скринчиков подкину, что там мадридские 🤡🤡🤡 говорили, после того как Мбаппе остался в Париже:))🤣🤣🤣
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Papa Paolo
Я хочу, но не буду.
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rigobersong
Как перестать ржать с мадридского цирка: Мбаппе нам не нужен!:)🤣🤣🤣🤣🤣
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rigobersong
Риал больше, чем шапито!:))
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Тор 100
Абсолютно не верю
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rigobersong
Как как же глоры Мбаппе нам не нужен?:) Опять переобуваться им в сотый раз, хотя ничего нового это же риал :))🤣🤣🤣
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Александр Мельников
Почему нет ?) Ошибки у всех бывают , ему как молодому нужен авторитет как Карим!)
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VuNePonimaete
Трансформер пожирнее контракт захотел?
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Kasilas__1
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Да даже если и захочет. Перес не владеет Реалом и этот трансфер провернуть не сможет
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aidos_1979
Глоры реала: так нам переобуваться или как?
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Илья Ворошилов
Ответ che kaif
Мбаппе может и 3 раз унизить Переца
Он сам себя унизил, продлив контракт
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Виталий Желтоусов
Лицемер Мбаппе и лицемер Перец нашли друг друга. Шоу продолжается.
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Kasilas__1
Пусть мечтает, в Реал ему путь закрыт
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corazón blanco
Ответ Muhammad Juraev
Реал как миленький купит его!
Вряд ли Мадрид будет покупать его, если только в последний год контракта. И то маловероятно, в лучшем случае будут ждать окончания его контракта.
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Азамат Оралов
Приватно, анонимно
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R Kukhov
Как то рано новый сезон анонсируют
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sayemlo
Ответ corazón blanco
Последние матчи доказывают, что в первую очередь нужно усилять позиции фланговых защитников в первую очередь. И подискивать замену Тони и Модричу которые не вечные и уже не могут играть по 60 матчей на высочайшем уровне с такой интесивностью. Ведь если не усилить это, то какой смысл в покупке Мбаппе, который редко участвует в прессинге и помогает в команде в оборонительных действиях, если до него просто некому будет доставить мяч вперёд.
Последние матчи доказывают какие бездари винисиус и карим в атаке полный ноль. У Модрича и у остальных много брака в центре. Милитао, Рюдигер и Карвахаль бездари. Только Куртуа и Вальверде радуют.
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Игорь Замаруев
Мбаппе хочет выбраться из-под тени Месси, как это сделал Неймар, покинув Барсу. В итоге Килиан, как и Ней, может остаться у разбитого корыта
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Anthony Hlyanov
Эх Киллиан, все таки понял что сделал выбор не очень хороший, теперь на сезона 2-3 дорога закрыта думаю
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Shukhrat Ruziyev
СМИ пишет что эта тема не обсуждался в СМИ , потерял я логику сейчас 😂
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Men77
Мбаппе хороший игрок, но его характер похож на Роналдовский один в один (эго, чсв и т.д)
Только у Роналду это явно стало проявляться после 30-ти лет, а у Мбаппе уже сейчас (после большого контракта, звонков Макрона и т.д.).
Поэтому вангую: даже если перейдет в Реал, то больше 3 лет там не задержится)
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corazón blanco
Ответ sayemlo
Реал нуждается в мбапее последние матчи тому доказательства.
Последние матчи доказывают, что в первую очередь нужно усилять позиции фланговых защитников в первую очередь. И подискивать замену Тони и Модричу которые не вечные и уже не могут играть по 60 матчей на высочайшем уровне с такой интесивностью. Ведь если не усилить это, то какой смысл в покупке Мбаппе, который редко участвует в прессинге и помогает в команде в оборонительных действиях, если до него просто некому будет доставить мяч вперёд.
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Tazemyrat Kemalow
Мечтать не вредно! Но главное 💰
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