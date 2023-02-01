Зиеш переходит в «ПСЖ» из «Челси» на правах аренды без обязательства выкупа
«Челси» и «ПСЖ» согласовали переход вингера Хакима Зиеша.
Парижский клуб арендует 29-летнего хавбека до конца нынешнего сезона.
Лондонцы получат по условиям сделки определенную сумму (ее размер не уточняется), однако обязательный выкуп игрока в договор включен не будет.
Ранее сообщалось, что сам марокканец уже прошел медосмотр для «ПСЖ» и обратился к руководству «синих» с просьбой отпустить его.
В этом сезоне на счету Зиеша 1 голевая передача в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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Лучше бы сидел на банке и выходил на замену, толку было бы больше!!!
Ля, неужели нельзя было договориться с Ромой ???