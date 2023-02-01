Зиеш переходит в «ПСЖ» из «Челси» на правах аренды без обязательства выкупа

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Хаким Зиеш Футбол

«Челси» и «ПСЖ» согласовали переход вингера Хакима Зиеша.

Парижский клуб арендует 29-летнего хавбека до конца нынешнего сезона.

Лондонцы получат по условиям сделки определенную сумму (ее размер не уточняется), однако обязательный выкуп игрока в договор включен не будет.

Ранее сообщалось, что сам марокканец уже прошел медосмотр для «ПСЖ» и обратился к руководству «синих» с просьбой отпустить его. 

В этом сезоне на счету Зиеша 1 голевая передача в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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6 комментариев

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llolishe
Единтсвенный игрок атаки ПСЖ,который будет возвращаться в оборону))
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Адепт Суперлиги
Если Челси не отстранят от еврокубков после этого звиздеца, то УЕФА надо срочно закрывать
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Okaka
Марсель за 32 млн евро купил Витинью у Браги
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Chistian Jadson
Вы серьезно ??? Боэли ты серьезно ???
Лучше бы сидел на банке и выходил на замену, толку было бы больше!!!
Ля, неужели нельзя было договориться с Ромой ???
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прощай Роналду
Развели синий Лондонский мешок) Doljun переведён в реанимацию)))
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DolJun
удачи зиешу, надеюсь сможет проявить себя!
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-2
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