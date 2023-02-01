Зиеш переходит в «ПСЖ» из «Челси» на правах аренды без обязательства выкупа

«Челси» и « » согласовали переход вингера .

Парижский клуб арендует 29-летнего хавбека до конца нынешнего сезона.

Лондонцы получат по условиям сделки определенную сумму (ее размер не уточняется), однако обязательный выкуп игрока в договор включен не будет.

Ранее сообщалось, что сам марокканец уже прошел медосмотр для «ПСЖ» и обратился к руководству «синих» с просьбой отпустить его.

В этом сезоне на счету Зиеша 1 голевая передача в 15 матчах за « » во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Канселу в «Баварии», «Арсенал» взял Жоржиньо, «МЮ» ждет Забитцера. Онлайн трансферного безумия