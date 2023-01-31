«ПСЖ» и «Челси» обсуждают аренду Зиеша с правом выкупа. Был интерес от «МЮ», но игрок предпочитает парижан
«ПСЖ» и «Челси» ведут переговоры о переходе Хакима Зиеша.
По данным The Athletic, стороны обсуждают условия аренды игрока с правом выкупа. Отмечается, что «ПСЖ» – один из трех заинтересованных в марокканце участников Лиги чемпионов.
Как сообщает L’Équipe, интерес к Зиешу также проявлял «Манчестер Юнайтед», однако футболист предпочел бы перейти в «ПСЖ».
Журналист Фабрицио Романо заявил, что Хаким согласен присоединиться к парижанам. «ПСЖ» настойчиво работает над этой сделкой, так как ищет замену Пабло Сарабии, который ранее перешел в «Вулверхэмптон».
В этом сезоне на счету 29-летнего футболиста 1 голевая передача в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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