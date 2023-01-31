«ПСЖ» и «Челси» обсуждают аренду Зиеша с правом выкупа. Был интерес от «МЮ», но игрок предпочитает парижан

«ПСЖ» и «Челси» ведут переговоры о переходе .

По данным The Athletic, стороны обсуждают условия аренды игрока с правом выкупа. Отмечается, что «ПСЖ» – один из трех заинтересованных в марокканце участников Лиги чемпионов.

Как сообщает L’Équipe, интерес к Зиешу также проявлял « », однако футболист предпочел бы перейти в «ПСЖ».

Журналист Фабрицио Романо заявил, что Хаким согласен присоединиться к парижанам. « » настойчиво работает над этой сделкой, так как ищет замену Пабло Сарабии, который ранее перешел в «Вулверхэмптон».

В этом сезоне на счету 29-летнего футболиста 1 голевая передача в 15 матчах за « » во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.