«ПСЖ» и «Челси» обсуждают аренду Зиеша с правом выкупа. Был интерес от «МЮ», но игрок предпочитает парижан

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Хаким Зиеш Футбол

«ПСЖ» и «Челси» ведут переговоры о переходе Хакима Зиеша.

По данным The Athletic, стороны обсуждают условия аренды игрока с правом выкупа. Отмечается, что «ПСЖ» – один из трех заинтересованных в марокканце участников Лиги чемпионов.

Как сообщает L’Équipe, интерес к Зиешу также проявлял «Манчестер Юнайтед», однако футболист предпочел бы перейти в «ПСЖ».

Журналист Фабрицио Романо заявил, что Хаким согласен присоединиться к парижанам. «ПСЖ» настойчиво работает над этой сделкой, так как ищет замену Пабло Сарабии, который ранее перешел в «Вулверхэмптон».

В этом сезоне на счету 29-летнего футболиста 1 голевая передача в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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12 комментариев

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borchinec-05
Хаким, ну почему не в милан...
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Answer1
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну в МЮ на его позиции уже играет 100-миллионный вундеркинд, да и смысла переходить в МЮ сейчас особого нет.
Потеснить Антони будет явно легче, чем тройку Месси - Неймар - Мбаппе. Плюс в МЮ пойдет к своему тренеру, что повышает шансы заиграть.
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<~Inter~>
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну в МЮ на его позиции уже играет 100-миллионный вундеркинд, да и смысла переходить в МЮ сейчас особого нет.
В МЮ тренер при котором Зиеш показывал свой лучший футбол
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TravenS
Ответ Elkorazon01
На повышение зарплаты пошел
При аренде зп меняется?) что-то сомневаюсь...
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Elkorazon01
На повышение зарплаты пошел
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Акира_1
Челси просто нужно выбрать того, кто больше даст за Зиеша или дать новостные поводы о том, что какой-то клуб готов заплатить требуемую сумму. Будет здорово, если Боэли продаст зимой уже некоторых.
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гилберт
В ПСЖ будет на своём месте. Будет крутить вертеть.
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Born is the King
Только продажа иначе нет смысла покупать 40-50 млн игроков и раздавать по арендам действующих
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dr. cage
Гальтье приятно удивляет конечно..
Как только Месми выиграл ЧМ, ему стало очевидно что футбол для ленивого пешехода окончен.. И теперь он усиленно ищет игрока, который не будет равнодушно стоять у центрального круга 50-60 минут матча, а будет помогать Неймару и Мбаппе в прессинге..

И юный лионец, и Малкольм, и Зиеш в этом плане куда как более подходящая опция..

И шейхам нужно поспешить.. Команде Гальтье амебность Лео уже стоило потерей 5-ти очков..
Так себе тенденция в преддверии лигочемпионских игр с Баварией..
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Topper_Harley_SPB
Где-то загрустил один Малком
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Парень со двора Шмурнова
Ну в МЮ на его позиции уже играет 100-миллионный вундеркинд, да и смысла переходить в МЮ сейчас особого нет.
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che kaif
Малкома прокатили)) как когда то он Рому
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