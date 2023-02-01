Агент Шупо-Мотинга о новом контракте с «Баварией»: «Мы на завершающей стадии. Дело всегда в деньгах»

Теги Бавария бундеслига Германия Эрик-Максим Шупо-Мотинг агенты Футбол

Эрик-Максим Шупо-Мотинг близок к заключению нового контракта с «Баварией». 

Об этом рассказал агент футболиста Роджер Виттманн.

«Я думаю, что мы сейчас находимся на завершающей стадии [переговоров].

Дело всегда в деньгах. Я надеюсь, что мы придем к соглашению. Он выдающийся футболист», – сказал Виттманн.

Текущее соглашение Шупо-Мотинга с «Баварией» действует до лета 2023 года.

Зарплата Шупо-Мотинга в «Баварии» может вырасти до 10 млн евро в год по новому контракту

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
75 матчей - 29 голов за Баварию, статистика форварда. "Выдающийся футболист". Тьфу, агент редкий клоун
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
remontada
Ответ Enotaz24
Шупо Мотинг заслужил и контракт и деньги.
Заслужил и Эрик, и Максим.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuri Ten
Старательно работал на новый контракт
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Гришин
На время
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enotaz24
Шупо Мотинг заслужил и контракт и деньги.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий