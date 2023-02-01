Агент Шупо-Мотинга о новом контракте с «Баварией»: «Мы на завершающей стадии. Дело всегда в деньгах»
Эрик-Максим Шупо-Мотинг близок к заключению нового контракта с «Баварией».
Об этом рассказал агент футболиста Роджер Виттманн.
«Я думаю, что мы сейчас находимся на завершающей стадии [переговоров].
Дело всегда в деньгах. Я надеюсь, что мы придем к соглашению. Он выдающийся футболист», – сказал Виттманн.
Текущее соглашение Шупо-Мотинга с «Баварией» действует до лета 2023 года.
Зарплата Шупо-Мотинга в «Баварии» может вырасти до 10 млн евро в год по новому контракту
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