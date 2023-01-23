«Бавария» не планирует новых трансферов зимой после переходов Блинда и Зоммера. Клуб работает над продлением контракта с Шупо-Мотингом

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Эрик-Максим Шупо-Мотинг Дэйли Блинд Ян Зоммер Футбол

«Бавария» не планирует подписывать новых игроков зимой.

Журналист Флориан Плеттенберг опроверг информацию о том, что хавбек «Челси» Кай Хавертц может перейти в мюнхенский клуб в январе. «Бавария» не планирует новых приобретений после трансферов Дэйли Блинда и Яна Зоммера.

Клуб сейчас работает над продлением контракта с Эриком-Максимом Шупо-Мотингом. Его текущее соглашение с «Баварией» истекает в июне 2023 года.

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10 комментариев

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Эд
с таким игроком как Шупо-Мотинг надо не думая продлевать контракт, человек в этом мезоне зажег так зажег
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Mustafa Veliula
Ответ Anna Kaspruk
Где Мазруаи и где центр
Кроме Эрнандеса (он выбыл до конца сезона, разрыв крестов по-моему) еще травмирован Мазрауи. Павар сейчас играет на фланге, а если бы марокканец был здоров, мог бы и в центре сыграть. Поэтому на данный момент замен в центре нет.
0
0
0
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Mustafa Veliula
Ответ ShAtO
Из центра защиты травмирован только Эрнандес. А так все здоровы
Кроме Эрнандеса (он выбыл до конца сезона, разрыв крестов по-моему) еще травмирован Мазрауи. Павар сейчас играет на фланге, а если бы марокканец был здоров, мог бы и в центре сыграть. Поэтому на данный момент замен в центре нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Kaspruk
Ответ Ruslan Karvonen
У Мазрауи перекардит!
Где Мазруаи и где центр
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruslan Karvonen
Ответ ShAtO
Из центра защиты травмирован только Эрнандес. А так все здоровы
У Мазрауи перекардит!
+2
0
+2
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ShAtO
Ответ Mustafa Veliula
Хотя в центре обороны беда. Кроме Упамекано и Де Лигта все травмированы. А скамейка на эту часть сезона ой как нужна
Из центра защиты травмирован только Эрнандес. А так все здоровы
+3
0
+3
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Макс Шева
Шупо Мотинг мой любимый футболист,продлевайте с ним контракт не мешкая.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mustafa Veliula
Хотя в центре обороны беда. Кроме Упамекано и Де Лигта все травмированы. А скамейка на эту часть сезона ой как нужна
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
headmaster
И так и так лигу выиграют
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Popov
подобные новости демотивируют основу ибо действуют как сигнал к расслаблению булок
0
-3
-3
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