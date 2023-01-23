«Бавария» не планирует новых трансферов зимой после переходов Блинда и Зоммера. Клуб работает над продлением контракта с Шупо-Мотингом
«Бавария» не планирует подписывать новых игроков зимой.
Журналист Флориан Плеттенберг опроверг информацию о том, что хавбек «Челси» Кай Хавертц может перейти в мюнхенский клуб в январе. «Бавария» не планирует новых приобретений после трансферов Дэйли Блинда и Яна Зоммера.
Клуб сейчас работает над продлением контракта с Эриком-Максимом Шупо-Мотингом. Его текущее соглашение с «Баварией» истекает в июне 2023 года.
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