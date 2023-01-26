Зарплата Шупо-Мотинга в «Баварии» может вырасти до 10 млн евро в год по новому контракту

Теги Бавария бундеслига Германия Эрик-Максим Шупо-Мотинг деньги Футбол

Эрик-Максим Шупо-Мотинг близок к продлению контракта с «Баварией».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, нападающий «Баварии» продлит соглашение до лета 2024 года.

По новому контракту зарплата Шупо-Мотинга составит 10 миллионов евро в год, включая бонусы.

Текущее соглашение Шупо-Мотинга с «Баварией» действует до лета 2023 года.

В сезоне-2022/23 на счету нападающего 7 голов и 2 голевые передачи в 12 матчах Бундеслиги. Подробная статистика игрока – здесь.

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10 комментариев

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superduper
Ответ Gheorghe Rusu
Бавария скоро как Барса станет. Что не игрок, то зарплата 10-20 лямов в команде. Половина из них, даже на 5 лямов в год не играют.
А где в топ клубах мало платят? Апл? Или Реал с Атлетико?
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шлеп нога
Это безумие! Он не стоит таких денег! Даже 2 в год, по большому счету, перебор!
+1
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Abu Ibrahim
Ответ Михаэль Буйнов
Кто бы поверил год назад что Шупо будет так разрывать...
Мне кажется туда любого более менее толкового напа засунь - будет разрывать . Шупо повезло оказаться в нужное время в правильном месте . Теперь получит солидный кэш .
+1
-1
0
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Александр Скворцов
Вот это реинкарнация! Чупа чупс красава😎
+2
0
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Vatikan
Он так хорош?
0
0
0
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Gheorghe Rusu
Бавария скоро как Барса станет. Что не игрок, то зарплата 10-20 лямов в команде. Половина из них, даже на 5 лямов в год не играют.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
заслужил !)
0
0
0
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Pushkin_CR7
Ну полтора можно и 10 платить))
+5
0
+5
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Kimmich Scream
Камерунский король. Заслужил
+8
-1
+7
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Михаэль Буйнов
Кто бы поверил год назад что Шупо будет так разрывать...
+20
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