Зарплата Шупо-Мотинга в «Баварии» может вырасти до 10 млн евро в год по новому контракту
Эрик-Максим Шупо-Мотинг близок к продлению контракта с «Баварией».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, нападающий «Баварии» продлит соглашение до лета 2024 года.
По новому контракту зарплата Шупо-Мотинга составит 10 миллионов евро в год, включая бонусы.
Текущее соглашение Шупо-Мотинга с «Баварией» действует до лета 2023 года.
В сезоне-2022/23 на счету нападающего 7 голов и 2 голевые передачи в 12 матчах Бундеслиги. Подробная статистика игрока – здесь.
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