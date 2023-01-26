Зарплата Шупо-Мотинга в «Баварии» может вырасти до 10 млн евро в год по новому контракту

близок к продлению контракта с «Баварией».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, нападающий «Баварии» продлит соглашение до лета 2024 года.

По новому контракту зарплата Шупо-Мотинга составит 10 миллионов евро в год, включая бонусы.

Текущее соглашение Шупо-Мотинга с «Баварией» действует до лета 2023 года.

В сезоне-2022/23 на счету нападающего 7 голов и 2 голевые передачи в 12 матчах Бундеслиги. Подробная статистика игрока – здесь.