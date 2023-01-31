«Зенит» предлагал, но так же меня тянуло в «Крылья». Писарский об уходе из «Оренбурга»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский рассказал, что мог перейти в «Зенит». 

В конце декабря форвард перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года. 

«Когда уходил из «Иртыша», были варианты с РПЛ, но я выбрал «Оренбург», хотя они были в Первой лиге. Меня туда тянуло. Сердце подсказывало, так можно сказать.

Не прогадал, сделал правильный выбор, хотя казалось, что любой другой игрок выбрал бы РПЛ. Правильно? И сейчас такой же вариант был, что «Зенит» предлагал, но так же меня тянуло в «Крылья», – сказал нападающий в эфире «Матч ТВ».

Писарский сам попросил включить в контракт с «Крыльями» отступные для «Зенита». Они в 5 раз меньше, чем для других клубов

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7 комментариев

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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Предположу,что Зенит отказался платить 35 млн подъёмных.
Предположу,что нет человека не способного отказать газпрому,даже если это тебе неприятно осознать.Ведь и ранее отказывали и из Спартака.))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ King_X
Не позориться, а сидеть в запасе и мало практики получать при Касьерере и Сергееве Логично еще больше вырасти/заматереть и уже в совсем другом статусе переходить
Ну Кассьерра в Зените разрывает, конечно.
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King_X
Ответ Artuom Batishev
Нуууу... Возможно человек чувствует свой реальный уровень, вот и не хочет позориться в сильном клубе)
Не позориться, а сидеть в запасе и мало практики получать при Касьерере и Сергееве
Логично еще больше вырасти/заматереть и уже в совсем другом статусе переходить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Предположу,что Зенит отказался платить 35 млн подъёмных.
+2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pertinax Gandi
Наверное "Зенит" мало предложил, не захотели выскочку заваливать баблом. Условия "Крыльев" видимо были сопоставимы. А лучше быть первым на деревне, чем последним в городе.
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Циник Петербургский
Ответ Artuom Batishev
Нуууу... Возможно человек чувствует свой реальный уровень, вот и не хочет позориться в сильном клубе)
С одной стороны всегда лучше "откусить столько, сколько сможешь прожевать". Но с другой стороны, в тот же Зенит второй раз могут и не позвать. Да и молодости второй тоже могут не выдать ;)
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Artuom Batishev
Нуууу... Возможно человек чувствует свой реальный уровень, вот и не хочет позориться в сильном клубе)
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-2
+6
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