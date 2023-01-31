«Зенит» предлагал, но так же меня тянуло в «Крылья». Писарский об уходе из «Оренбурга»

рассказал, что мог перейти в «Зенит».

В конце декабря форвард перешел из « » в « », подписав контракт на 3,5 года.

«Когда уходил из «Иртыша», были варианты с , но я выбрал «Оренбург», хотя они были в Первой лиге. Меня туда тянуло. Сердце подсказывало, так можно сказать.

Не прогадал, сделал правильный выбор, хотя казалось, что любой другой игрок выбрал бы РПЛ. Правильно? И сейчас такой же вариант был, что «Зенит» предлагал, но так же меня тянуло в «Крылья», – сказал нападающий в эфире « ».

Писарский сам попросил включить в контракт с «Крыльями» отступные для «Зенита». Они в 5 раз меньше, чем для других клубов