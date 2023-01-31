«Зенит» предлагал, но так же меня тянуло в «Крылья». Писарский об уходе из «Оренбурга»
Владимир Писарский рассказал, что мог перейти в «Зенит».
В конце декабря форвард перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года.
«Когда уходил из «Иртыша», были варианты с РПЛ, но я выбрал «Оренбург», хотя они были в Первой лиге. Меня туда тянуло. Сердце подсказывало, так можно сказать.
Не прогадал, сделал правильный выбор, хотя казалось, что любой другой игрок выбрал бы РПЛ. Правильно? И сейчас такой же вариант был, что «Зенит» предлагал, но так же меня тянуло в «Крылья», – сказал нападающий в эфире «Матч ТВ».
Писарский сам попросил включить в контракт с «Крыльями» отступные для «Зенита». Они в 5 раз меньше, чем для других клубов
Логично еще больше вырасти/заматереть и уже в совсем другом статусе переходить