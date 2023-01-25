«Крылья» заплатят «Оренбургу» за Писарского до 1 февраля. Сумма трансфера – 1,35 млн евро

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Оренбург Вадим Андреев деньги Василий Еремякин Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Гендиректор «Оренбурга» рассказал, когда клуб получит деньги за трансфер Владимира Писарского.

В конце декабря форвард перешел в «Крылья Советов». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,35 млн евро.

«Пока выплат не было, предполагаем, что это будет 1 февраля. Раньше будет вряд ли.

Да, раньше говорил, что это произойдет до открытия трансферного окна (до 25 января – прим. Sports.ru), но сейчас почему-то переносится. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин общался с Вадимом Андреевым (гендиректор «Крыльев Советов» – прим. ред.), тот поставил в известность, что до 1-го числа рассчитаются.

Думаю, это будет единовременный платеж, после чего будем рассчитываться по своим обязательствам перед футболистом», – сказал Сергей Афанасьев.

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8 комментариев

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Пётр Зозуля
Пускай требуют Сычевого в подарок
+1
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+1
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hitch_11
Ответ jss
а где-нить можно глянуть?
https://pfcks.ru/news/novosti_1639.html
+3
0
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jss
Ответ hitch_11
Писарский на сборах такую бабочку в девятину запустил, уууух)))
а где-нить можно глянуть?
+2
0
+2
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Simplicissimus
за Писарро)))
+1
0
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Михаил1970
Ответ $trik3r77
Опечатка в заголовке. Зенит заплатит, за сычевого/писарского ....
И Промесу кокаин тоже Зенит подбросил...
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hitch_11
Писарский на сборах такую бабочку в девятину запустил, уууух)))
+13
-1
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$trik3r77
Опечатка в заголовке. Зенит заплатит, за сычевого/писарского ....
+1
-4
-3
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Ебздрогыч
И еще столько же за Сычевого
+1
-6
-5
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