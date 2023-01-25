«Крылья» заплатят «Оренбургу» за Писарского до 1 февраля. Сумма трансфера – 1,35 млн евро

Гендиректор «Оренбурга» рассказал, когда клуб получит деньги за трансфер Владимира Писарского.

В конце декабря форвард перешел в « ». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,35 млн евро.

«Пока выплат не было, предполагаем, что это будет 1 февраля. Раньше будет вряд ли.

Да, раньше говорил, что это произойдет до открытия трансферного окна (до 25 января – прим. Sports.ru), но сейчас почему-то переносится. Президент « » Василий Еремякин общался с Вадимом Андреевым (гендиректор «Крыльев Советов» – прим. ред.), тот поставил в известность, что до 1-го числа рассчитаются.

Думаю, это будет единовременный платеж, после чего будем рассчитываться по своим обязательствам перед футболистом», – сказал Сергей Афанасьев.