«Спартак» мог подписать Писарского в случае ухода Николсона. Руководство отказалось от трансфера

« » мог подписать Владимира Писарского в случае ухода .

По информации «Спорт-Экспресса», руководство клуба отказалось от трансфера, посчитав приобретение форварда нецелесообразным.

Владимир Писарский перешел из « » в « » в декабре прошлого года. В первой части сезона Мир нападающий забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи в 15 матчах. Подробная статистика игрока – здесь.