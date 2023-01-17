«Спартак» мог подписать Писарского в случае ухода Николсона. Руководство отказалось от трансфера
«Спартак» мог подписать Владимира Писарского в случае ухода Шамара Николсона.
По информации «Спорт-Экспресса», руководство клуба отказалось от трансфера, посчитав приобретение форварда нецелесообразным.
Владимир Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» в декабре прошлого года. В первой части сезона Мир РПЛ нападающий забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи в 15 матчах. Подробная статистика игрока – здесь.
— «Спартак».(с) Сычевой.Источник: sport24.ru
Спартак его не захотел,то что было про зенит,это уже позже.Для Чего Спартаку три нападающих столба?Даже если бы ушел Николссон,на его место(на месте руководства) я бы искал быстро невосокого нападющего а не Сычевого,нужно разноплановые исполнители.