«Спартак» мог подписать Писарского в случае ухода Николсона. Руководство отказалось от трансфера

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Спорт-Экспресс Шамар Николсон Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

«Спартак» мог подписать Владимира Писарского в случае ухода Шамара Николсона.

По информации «Спорт-Экспресса», руководство клуба отказалось от трансфера, посчитав приобретение форварда нецелесообразным.

Владимир Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» в декабре прошлого года. В первой части сезона Мир РПЛ нападающий забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи в 15 матчах. Подробная статистика игрока – здесь.

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14 комментариев

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Peter Parker
Ответ counsel
Своеобразное представление о дворянских фамилиях.
Какие-нибудь Собакины или Безобразовы бы оценили твой комментарий, да жаль только угасли)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Parker
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сычевой для футболиста более подходящая фамилия была. Когда слышу Писарский перед глазами сразу дворянин какой-то предстаёт.
Тогда уж шахматист какой-нибудь, раз о спорте.
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corazón blanco
Ответ 1234567evladimir@gmail.com
А Писярский это кто?
Это тот, кто чего-то добился в своей профессии, а не сидит и занимается злонамеренным коверканьем фамилии.
+3
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+3
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counsel
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сычевой для футболиста более подходящая фамилия была. Когда слышу Писарский перед глазами сразу дворянин какой-то предстаёт.
Своеобразное представление о дворянских фамилиях.
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semenoffp3trok
Ответ Vasyamarch91
Соболев совершенно не столб
плюсую, плюсы кончилися просто)
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Лагер
За лярд возьмут потом)
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-1
-1
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KKA
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сычевой для футболиста более подходящая фамилия была. Когда слышу Писарский перед глазами сразу дворянин какой-то предстаёт.
Дворянин Гарик Бульдог Харламов) он любит для сценок такие псевдонимы подбирать )
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1234567evladimir@gmail.com
А Писярский это кто?
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semenoffp3trok
Ответ Spartakus1984
— Какой в России клуб для вас номер один? Куда бы хотели перейти? — «Спартак».(с) Сычевой.Источник: sport24.ru Спартак его не захотел,то что было про зенит,это уже позже.Для Чего Спартаку три нападающих столба?Даже если бы ушел Николссон,на его место(на месте руководства) я бы искал быстро невосокого нападющего а не Сычевого,нужно разноплановые исполнители.
да даже того же Понсе как пример, сильно сомневаюсь что ему нравится со следующего сезона играть в сегунде, а форму он явно не растерял до конца, вчера нормально вышел
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Vasyamarch91
Ответ Spartakus1984
— Какой в России клуб для вас номер один? Куда бы хотели перейти? — «Спартак».(с) Сычевой.Источник: sport24.ru Спартак его не захотел,то что было про зенит,это уже позже.Для Чего Спартаку три нападающих столба?Даже если бы ушел Николссон,на его место(на месте руководства) я бы искал быстро невосокого нападющего а не Сычевого,нужно разноплановые исполнители.
Соболев совершенно не столб
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Spartakus1984
Ответ Матвей Баранов
Учитывая, что у него прописаны отступные специально для Зенита, вряд ли бы он захотел в Спартак
— Какой в России клуб для вас номер один? Куда бы хотели перейти?
— «Спартак».(с) Сычевой.Источник: sport24.ru
Спартак его не захотел,то что было про зенит,это уже позже.Для Чего Спартаку три нападающих столба?Даже если бы ушел Николссон,на его место(на месте руководства) я бы искал быстро невосокого нападющего а не Сычевого,нужно разноплановые исполнители.
+4
-2
+2
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Krojf
Ответ Матвей Баранов
Учитывая, что у него прописаны отступные специально для Зенита, вряд ли бы он захотел в Спартак
Я вообще сомневаюсь, что решает там именно футболист, а не агенты. А так он в интервью говорил, что Спартак для него номер 1 и он хотел бы в нем играть
+2
-2
0
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Гамарджоба Генацвале
Сычевой для футболиста более подходящая фамилия была. Когда слышу Писарский перед глазами сразу дворянин какой-то предстаёт.
+19
-1
+18
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Матвей Баранов
Учитывая, что у него прописаны отступные специально для Зенита, вряд ли бы он захотел в Спартак
+4
-5
-1
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