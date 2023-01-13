Писарский сам попросил включить в контракт с «Крыльями» отступные для «Зенита». Они в 5 раз меньше, чем для других клубов
Владимир Писарский сам попросил включить в контракт отступные для «Зенита».
Ранее стало известно, что в контракте форварда, который ранее выступал под фамилией Сычевой, с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, футболист самостоятельно попросил о включении в соглашение данной опции.
Опция выкупа станет активной с лета 2024 года, на этом настояли «Крылья Советов».
В декабре Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». Он лучший бомбардир Мир РПЛ. У него 14 голов и 1 результативная передача в 15 матчах. В ноябре нападающий дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана.
Поэтому, он снижает стоимость (до вполне реальных 3 млн. евро, по сути) для это перспективного работодателя. Меньше потратят на трансфер - больше можно попросить на з/п.
— «Спартак».
— Там есть Соболев, который тоже играл под вашим номером [77-м]. Смогли бы составить ему конкуренцию?
— Я думаю, без проблем. Конкуренция это же хорошо, — сказал Сычевой.
Хотя бы загуглии, чтоб не выглядеть смешными.
Теперь ты утверждаешь про 50 тыс. Где доказательства, кроме того, что его взял Рубин за 50 тыс и бла-бла-бла?
Или это другое?
В первом случае, доказательств нет. Во втором, ну всем же понятно. Так у тебя всё работает.