Писарский сам попросил включить в контракт с «Крыльями» отступные для «Зенита». Они в 5 раз меньше, чем для других клубов

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский сам попросил включить в контракт отступные для «Зенита».

Ранее стало известно, что в контракте форварда, который ранее выступал под фамилией Сычевой, с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, футболист самостоятельно попросил о включении в соглашение данной опции.

Опция выкупа станет активной с лета 2024 года, на этом настояли «Крылья Советов».

В декабре Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». Он лучший бомбардир Мир РПЛ. У него 14 голов и 1 результативная передача в 15 матчах. В ноябре нападающий дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана.

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61 комментарий

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Поцелуй Оздоева
Ответ ilmir84
вспомнился некто А. Тихоновецкий(экс-Луч и Кубань), ранее известный под фамилией Гарин. тот тоже не хотел быть в тени дяди Олега Гарина.
Дело не в тени Гарина, а в том, что тот заявил о том, что Великий Ти получал место в командах только из-за его фамилии.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Wiley Fox
Как смешно выглядит Газпром с этой простой схемой по содержанию своих фармов на плаву
как в этой схеме замешаны московские клубы?
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Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий9779
Чего не купили московские сейчас за 100?
Московские питерцы запретили...
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Дмитрий9779
Ответ MAXIMum1
Твои слова про Промеса. "...так,а что ему предъявлять то,статью в сми?он даже официально нигде не фигурирует,кроме как в газете,если по газетам делать какие то выводы...". Теперь ты утверждаешь про 50 тыс. Где доказательства, кроме того, что его взял Рубин за 50 тыс и бла-бла-бла? Или это другое? В первом случае, доказательств нет. Во втором, ну всем же понятно. Так у тебя всё работает.
Именно так🤣
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Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
Питерские натворят дел. а потом оправдываются ...надоели...со своими темными делишками...
Чего не купили московские сейчас за 100?
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kvint(ksk)
Футболист сам принял решение . Зеки добровольно идут на войну, народ добровольно обнулил кол-во президентских сроков , народ добровольно избрал единую Россию . Ага, конечно . А главное КС добровольно пошли на то, чтобы закрепить кабальный пункт , о продаже своего футболиста в 5 раз ниже рынка .. охотно верю …
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MAXIMum1
Ответ ыеем
Миллер позвонил парню, сказал, что надо включить такой пункт. Как тут откажешь😁🔥🔥🔥
Даже если так. В чём проблема? Без согласия игрока, его никто не заберёт. Он же не раб.
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Дмитрий9779
Ответ Алексей Полиенков
Да-да, охотно верим. Просить игрок что угодно может, хоть личный самолёт и миллиард долларов за расторжение контракта, но почему клуб на это пошёл и принял его условия?
Все просто.Клубу он нужен,опция выкупа активируется только через 1,5 года,если продадут то наварятся,но почти в 29 лет(28,5)это практически нереально.
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Ковид 07.10.52
Ответ Алексей Куликов
Странно, что не 50т ₽, вроде для Зенита это более стандартная сумма.
Он фамилии меняет, путает след...у Сычевого как раз такая сумма отступных для газовых хозяев...
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Michael Boldyrev
Ответ Artonkin
Этому «источнику» самому не стыдно? Чисто заказной вброс. То есть, сейчас от варианта с Зенитом он отказался? А потом, за 200 млн - самое оно. Зачем ему снижать отступные именно для Зенита? Они что. Самые бедные? Зенит - единственный клуб в России, который может заплатить миллиард, если игрок ему понадобится.
Нет, это как раз логичное требование от сотрудника (футболиста). Он прекрасно понимает, что в ближайшие годы "Зенит" - самый финансово надежный клуб в стране и, именно, "Зенит" - самый главный покупатель на рынке.
Поэтому, он снижает стоимость (до вполне реальных 3 млн. евро, по сути) для это перспективного работодателя. Меньше потратят на трансфер - больше можно попросить на з/п.
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Федот Добрый
Ответ ТрактоПоктер
Тоже не понял Все 90 миллионов болельщиков Спартака уверяют нас, что каждый человек на земле мечтает попасть в их великий клуб ....
— Какой в России клуб для вас номер один? Куда бы хотели перейти?

— «Спартак».

— Там есть Соболев, который тоже играл под вашим номером [77-м]. Смогли бы составить ему конкуренцию?

— Я думаю, без проблем. Конкуренция это же хорошо, — сказал Сычевой.

Хотя бы загуглии, чтоб не выглядеть смешными.
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Wiley Fox
Как смешно выглядит Газпром с этой простой схемой по содержанию своих фармов на плаву
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MAXIMum1
Ответ Slavnov
это из истории,рубин сам продал сутормина за 50 тысяч,для всех остальных,было сто
Твои слова про Промеса. "...так,а что ему предъявлять то,статью в сми?он даже официально нигде не фигурирует,кроме как в газете,если по газетам делать какие то выводы...".
Теперь ты утверждаешь про 50 тыс. Где доказательства, кроме того, что его взял Рубин за 50 тыс и бла-бла-бла?
Или это другое?
В первом случае, доказательств нет. Во втором, ну всем же понятно. Так у тебя всё работает.
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Ковид 07.10.52
Питерские натворят дел. а потом оправдываются ...надоели...со своими темными делишками...
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Wiley Fox
А, так это сычевой хотел в Спартак, а писарский в зенит хочет
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Алексей Полиенков
Да-да, охотно верим. Просить игрок что угодно может, хоть личный самолёт и миллиард долларов за расторжение контракта, но почему клуб на это пошёл и принял его условия?
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schwein
Карп продался, пост проплачен Газпромом, все знают, что это все вранье.
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Michael Boldyrev
Ответ Vladimir Gusev
Лайфхак: Кто хочет его купить, обращается в Зенит, тот покупает за 200, продаёт за 500, все счастливы!!
Сычевой такую схему бы не осилил, а вот Писаревский вполне)
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Jii Gee
Сычеписар.
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Michael Boldyrev
Ответ Vito74
Сычевой: «Хотел бы перейти в «Спартак».
На словах ты - Сычевой, а на деле ....)
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MAXIMum1
Что и требовалось доказать. С самого начала об этом говорили. Просто парень хочет в Зенит. Поэтому был включен этот пункт в контракт. Всё просто. А то раздули тему, опять заговоры, охота на ведьм...
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Алексей Куликов
Странно, что не 50т ₽, вроде для Зенита это более стандартная сумма.
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sabur
Что удивительного то? Человек посреди жизни меняет фамилию, все остальное уже не кажется странным
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Данил Кублицкий
А для Зенита отступные 50т.р???? Ну это нормально
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2vdhrvmmzf
Ответ ТрактоПоктер
А вони то было ....
Также болельщики Зенита про другие инсайды Карпова дискредитирующие Зенит: этому алкашу армейскому верить нельзя, сказки!!!
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