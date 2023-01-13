Писарский сам попросил включить в контракт с «Крыльями» отступные для «Зенита». Они в 5 раз меньше, чем для других клубов

сам попросил включить в контракт отступные для «Зенита».

Ранее стало известно, что в контракте форварда, который ранее выступал под фамилией Сычевой, с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для « » и 1 млрд рублей для других клубов.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, футболист самостоятельно попросил о включении в соглашение данной опции.

Опция выкупа станет активной с лета 2024 года, на этом настояли «Крылья Советов».

В декабре Писарский перешел в « » из «Оренбурга». Он лучший бомбардир Мир . У него 14 голов и 1 результативная передача в 15 матчах. В ноябре нападающий дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана.